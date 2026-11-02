Zrobisz raz i przepadniesz! Ten jesienny obiad smakuje obłędnie, a przygotujesz go w 30 minut
Chrupiące z zewnątrz, mięciutkie w środku, wypełnione gorącym, ciągnącym się serem. Te ziemniaczane placuszki z pieczarkami i mozzarellą to prawdziwa uczta na chłodne, jesienne dni. Przygotujesz je z prostych składników, a ich zapach sprawi, że domownicy pojawią się w kuchni, zanim zdążysz nakryć do stołu.
Jesienią nic nie smakuje tak dobrze jak gorący, domowy obiad. Zwłaszcza taki, który nie wymaga wielogodzinnego gotowania ani drogich składników.
Złociste placuszki ziemniaczane z aromatycznym nadzieniem pieczarkowym i roztopionym serem to świetna alternatywa dla tradycyjnych placków ziemniaczanych.
Z zewnątrz przyjemnie chrupią, a po przekrojeniu skrywają kremowy, serowy środek.
Składniki na 4 porcje
Na placuszki:
- 800 g ugotowanych, wystudzonych ziemniaków
- 1 jajko
- 4–5 łyżek mąki pszennej
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej
- pół łyżeczki soli
- szczypta pieprzu
- olej do smażenia
Na nadzienie:
- 300 g pieczarek
- 1 niewielka cebula
- 150 g mozzarelli o niskiej wilgotności, najlepiej tartej
- 1 łyżka masła
- 1 ząbek czosnku
- pół łyżeczki tymianku
- sól i pieprz do smaku
Na szybki sos czosnkowy:
- 150 g jogurtu greckiego
- 1 mały ząbek czosnku
- 1 łyżeczka soku z cytryny
- sól, pieprz i posiekany koperek
Jak przygotować ten jesienny obiad? Krok po kroku
Krok 1. Przygotuj aromatyczne nadzienie.
Pieczarki drobno posiekaj, a cebulę pokrój w niewielką kostkę.
Na patelni rozgrzej masło. Dodaj cebulę i smaż przez około 2 minuty. Następnie wrzuć pieczarki.
Smaż na średnio dużym ogniu przez 6–8 minut, aż odparuje nadmiar wody, a grzyby nabiorą złocistego koloru.
Dodaj przeciśnięty czosnek, tymianek, sól i pieprz. Wymieszaj i odstaw nadzienie do lekkiego przestudzenia.
Krok 2. Zrób miękkie ciasto ziemniaczane.
Ugotowane i wystudzone ziemniaki dokładnie przeciśnij przez praskę lub rozgnieć tłuczkiem.
Dodaj jajko, obie mąki, sól i pieprz.
Wyrób krótko, tylko do połączenia składników. Ciasto powinno być miękkie, ale na tyle zwarte, żeby można było formować z niego placuszki.
Jeśli mocno klei się do dłoni, dosyp niewielką ilość mąki pszennej.
Krok 3. Schowaj ser w środku.
Podziel ciasto na osiem części.
Każdą porcję rozpłaszcz na dłoni oprószonej mąką. Na środku ułóż łyżkę pieczarek i porcję mozzarelli.
Zlep brzegi, dokładnie zamykając nadzienie w środku, a następnie delikatnie spłaszcz.
Powinny powstać grube, okrągłe placuszki.
Krok 4. Usmaż na złoty kolor.
Na patelni rozgrzej cienką warstwę oleju.
Układaj placuszki partiami i smaż na średnim ogniu przez około 3–4 minuty z każdej strony.
Nie przewracaj ich zbyt wcześnie. Najpierw powinny utworzyć chrupiącą, rumianą skórkę.
Gotowe placuszki przełóż na ręcznik papierowy.
Krok 5. Przygotuj sos.
Jogurt grecki wymieszaj z przeciśniętym czosnkiem, sokiem z cytryny, koperkiem, solą i pieprzem.
Podawaj sos obok gorących placuszków.
Sekret idealnych placuszków. Tego błędu lepiej nie popełniać
Najważniejsza jest konsystencja ziemniaków.
Nie używaj gorących ani bardzo wilgotnych ziemniaków. Ciasto może wtedy wymagać znacznie większej ilości mąki, a gotowe placuszki stracą delikatność.
Najlepiej sprawdzają się ziemniaki ugotowane poprzedniego dnia i przechowywane w lodówce.
Drugim sekretem jest dobrze odparowane nadzienie. Jeśli pieczarki pozostaną wodniste, mogą rozmiękczyć ciasto i utrudnić smażenie.
Warto też wybierać mozzarellę o niskiej zawartości wilgoci. Zwykłą mozzarellę z zalewy trzeba wcześniej bardzo dokładnie osuszyć.
Co zrobić, żeby ser pięknie się ciągnął?
Nie żałuj mozzarelli, ale pamiętaj o dokładnym zamknięciu nadzienia.
Ser powinien znaleźć się w samym środku placuszka, otoczony pieczarkami i ziemniaczanym ciastem.
Po usmażeniu odczekaj około minuty, a następnie przekrój placuszek.
W środku powinien pojawić się gorący, roztopiony ser, który po rozdzieleniu połówek będzie się apetycznie ciągnął.
To właśnie ten moment sprawia, że danie prezentuje się tak efektownie.
Z czym podawać ziemniaczane placuszki?
Najlepiej smakują prosto z patelni, kiedy skórka jest jeszcze chrupiąca.
Świetnie pasują do nich sos czosnkowy, surówka z kiszonej kapusty albo sałatka z ogórka i czerwonej cebuli.
Jeśli chcesz przygotować bardziej sycący obiad, możesz podać je z porcją duszonych warzyw.
Placuszki sprawdzą się również jako sposób na wykorzystanie ziemniaków pozostałych z poprzedniego dnia.
Obiad za niewielkie pieniądze, a smakuje wyjątkowo
Ziemniaki, pieczarki, cebula i ser to składniki dostępne w większości sklepów spożywczych.
Nie potrzeba drogich produktów ani specjalistycznego sprzętu.
Jeśli ziemniaki są już ugotowane, przygotowanie obiadu zajmuje około 30 minut.
Z podanych składników powstanie osiem sycących placuszków, czyli po dwa na osobę.
Chrupiąca skórka, delikatne ziemniaczane wnętrze, aromatyczne pieczarki i gorąca mozzarella tworzą połączenie, do którego naprawdę chce się wracać.
To jeden z tych przepisów, które warto zachować na chłodne listopadowe popołudnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.