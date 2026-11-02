Najgorętszy przepis na obiad tej jesieni. Kremowy sos, ciągnący się ser i zapach, któremu trudno się oprzeć
Są takie obiady, które wystarczy postawić na stole, żeby wszyscy natychmiast pojawili się w kuchni. Ten jesienny makaron z pieczarkami, suszonymi pomidorami i kremowym sosem śmietanowym właśnie do nich należy. Jest sycący, aromatyczny, pełen ciągnącego się sera, a jego przygotowanie zajmuje zaledwie 30 minut.
Jesienią szczególnie chętnie sięgamy po dania, które rozgrzewają i poprawiają humor po chłodnym dniu. Nie muszą być jednak skomplikowane ani wymagać wielu godzin spędzonych przy kuchence.
Ten przepis łączy wszystko, co najlepsze w domowej kuchni: podsmażone na złoto pieczarki, aromatyczny czosnek, suszone pomidory, delikatną śmietankę i roztopioną mozzarellę.
Sekretem jest sos, który dokładnie otula każdy kawałek makaronu. Wystarczy jeden kęs, żeby zrozumieć, dlaczego warto zapisać ten przepis na całą jesień.
Kremowy makaron jesienny. Składniki na 4 porcje
- 400 g makaronu penne lub rigatoni
- 400 g pieczarek
- 100 g suszonych pomidorów w oleju
- 1 duża cebula
- 3 ząbki czosnku
- 250 ml śmietanki 30%
- 100 g serka śmietankowego
- 125 g mozzarelli
- 40 g tartego parmezanu lub innego twardego sera
- 2 łyżki masła
- 1 łyżka oleju z suszonych pomidorów
- 1 łyżeczka słodkiej papryki
- pół łyżeczki tymianku
- sól i świeżo mielony pieprz
- garść świeżej natki pietruszki
- około 150 ml wody z gotowania makaronu
Przygotowanie krok po kroku
Krok 1. Ugotuj makaron.
W dużym garnku zagotuj osoloną wodę. Wrzuć makaron i gotuj około minutę krócej, niż zaleca producent.
Przed odcedzeniem zachowaj szklankę wody z gotowania. Przyda się do uzyskania idealnej konsystencji sosu.
Krok 2. Podsmaż pieczarki.
Pieczarki oczyść i pokrój w plasterki.
Na dużej patelni rozgrzej masło z olejem z suszonych pomidorów. Dodaj pieczarki i smaż na dość dużym ogniu przez 6–8 minut, aż odparuje z nich woda i zaczną się rumienić.
Nie mieszaj ich bez przerwy. Dzięki temu nabiorą intensywnego smaku.
Krok 3. Dodaj cebulę i czosnek.
Do pieczarek wrzuć drobno posiekaną cebulę. Smaż przez 3–4 minuty, aż zmięknie.
Następnie dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, słodką paprykę i tymianek.
Mieszaj przez około 30 sekund, uważając, żeby czosnek się nie przypalił.
Krok 4. Przygotuj kremowy sos.
Suszone pomidory pokrój w paski i dodaj na patelnię.
Zmniejsz ogień, wlej śmietankę i dodaj serek śmietankowy.
Mieszaj do uzyskania jednolitego sosu. Dopraw pieprzem i niewielką ilością soli, pamiętając, że sery oraz suszone pomidory są już słone.
Gotuj na małym ogniu przez 2–3 minuty.
Krok 5. Połącz wszystko z makaronem.
Dodaj ugotowany makaron i około 100 ml zachowanej wody.
Wymieszaj dokładnie, aby sos pokrył makaron. Jeśli będzie zbyt gęsty, dolej jeszcze trochę wody.
Wsyp parmezan i ponownie wymieszaj.
Krok 6. Dodaj ser, który pięknie się ciągnie.
Na wierzchu rozłóż porwaną na kawałki mozzarellę.
Przykryj patelnię pokrywką i podgrzewaj na minimalnym ogniu przez 2–3 minuty, aż ser się roztopi.
Na koniec posyp danie świeżą natką pietruszki.
Jeden trik sprawia, że sos smakuje jak z restauracji
Najważniejsze jest zachowanie wody z gotowania makaronu.
Zawarta w niej skrobia pomaga połączyć śmietankę, tłuszcz i ser w gładki, kremowy sos.
Dzięki temu sos nie zbiera się na dnie talerza, lecz dokładnie pokrywa makaron.
Drugim sekretem jest porządne podsmażenie pieczarek. Jeśli wrzucimy je na zimną patelnię lub będziemy smażyć na zbyt małym ogniu, zaczną się dusić zamiast rumienić.
A to właśnie złociste pieczarki nadają potrawie głęboki, jesienny aromat.
Jak urozmaicić ten jesienny obiad?
Do makaronu można dodać garść świeżego szpinaku, który wystarczy wymieszać z gorącym sosem pod koniec gotowania.
Miłośnicy bardziej wyrazistych smaków mogą zastąpić część mozzarelli gorgonzolą.
Dla osób lubiących ostre dania świetnym dodatkiem będzie szczypta chili.
Jesienną wersję można wzbogacić również o podsmażone grzyby leśne, pod warunkiem że są prawidłowo rozpoznane i przygotowane.
Ile kosztuje przygotowanie obiadu?
Przy typowych cenach sklepowych koszt składników potrzebnych na cztery porcje można orientacyjnie oszacować na 35–50 zł, zależnie od wybranych marek, rodzaju sera i aktualnych promocji.
To około 9–13 zł za porcję.
Największą zaletą tego przepisu jest jednak połączenie prostoty i smaku. Nie potrzeba specjalistycznego sprzętu ani trudnych technik kulinarnych.
Pół godziny wystarczy, żeby na stole pojawił się gorący, pachnący obiad z kremowym sosem i roztopionym serem. Taki, po który domownicy chętnie sięgną po dokładkę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.