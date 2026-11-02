Pilne działania przy granicy Polski z Rosją. Służby ostrzegły przed możliwym wtargnięciem uzbrojonych grup
Polska uruchomiła specjalną operację bezpieczeństwa na północno-wschodniej granicy kraju. Powodem są informacje wywiadowcze wskazujące na możliwość przeprowadzenia aktów dywersji, w tym prób przekroczenia granicy przez uzbrojone grupy. Na pogranicze skierowano dodatkowych policjantów i kontrterrorystów. W działaniach uczestniczą również wojsko, Straż Graniczna oraz służby specjalne.
Niepokojące informacje potwierdził w poniedziałek 2 listopada komendant główny Policji Marek Boroń.
W Komendzie Głównej Policji utworzono specjalny sztab, który koordynuje działania prowadzone w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim.
Operacja ma charakter prewencyjny. Służby przygotowują się na możliwe incydenty, do których według ostrzeżeń wywiadowczych mogłoby dojść w najbliższych dniach.
Ostrzeżenie wywiadu. Uzbrojone grupy mogą próbować przekroczyć granicę
Według ustaleń RMF FM polskie władze otrzymały w ubiegłym tygodniu informacje od Służby Wywiadu Wojskowego oraz służb sojuszniczych.
Dotyczyły one zagrożenia działaniami dywersyjnymi w rejonie granicy Polski z rosyjskim obwodem królewieckim.
Jednym z rozpatrywanych scenariuszy jest naruszenie granicy przez uzbrojone grupy.
Nie oznacza to jednak, że służby potwierdziły obecność takich grup na polskim terytorium.
To ostrzeżenie dotyczące potencjalnego zagrożenia, na które państwo zdecydowało się odpowiedzieć wyprzedzająco.
Komendant główny Policji podkreślił, że działania mają związek z zagrożeniami sabotażem, dywersją i aktywnością wschodnich służb.
Kontrterroryści i dodatkowe siły policyjne na pograniczu
W związku z otrzymanymi informacjami na północno-wschodnią granicę skierowano funkcjonariuszy z kilku województw.
W działania zaangażowano także policyjnych kontrterrorystów.
Operację prowadzi Policja we współpracy z:
- Wojskiem Polskim,
- Strażą Graniczną,
- służbami specjalnymi,
- komendami wojewódzkimi Policji w Olsztynie i Białymstoku.
Centrum dowodzenia znajduje się w Komendzie Głównej Policji.
Służby koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom pogranicza oraz ochronie obiektów, które mogłyby stać się celem działań sabotażowych.
Szczegóły operacyjne, w tym rozmieszczenie funkcjonariuszy i zakres konkretnych zabezpieczeń, nie zostały ujawnione.
Policja w pełnej gotowości od 2 do 8 listopada
Specjalna operacja ma związek z wcześniejszym poleceniem utrzymania podwyższonej gotowości policyjnej.
29 października zastępca komendanta głównego Policji skierował do komendantów wojewódzkich pismo dotyczące pełnej gotowości funkcjonariuszy w dniach 2–8 listopada 2026 roku.
Dokument wywołał spekulacje dotyczące powodów mobilizacji.
Komenda Główna Policji wyjaśniła, że polecenie jest związane z aktualnymi zagrożeniami dotyczącymi sabotażu i dywersji.
Marek Boroń zaprzeczył również, aby operacja miała związek z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.
Policja w Olsztynie potwierdza wzmocnienie sił
Informacje o skierowaniu dodatkowych funkcjonariuszy potwierdziło także Radio Olsztyn.
Podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, przekazał, że siły policyjne są wzmacniane tam, gdzie wymagają tego aktualne zagrożenia i zadania.
Nie ujawnił szczegółów dotyczących czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy.
To istotne potwierdzenie, że nie chodzi wyłącznie o informacje publikowane w mediach społecznościowych, lecz o rzeczywiste działania polskich służb.
Czy Rosja przygotowuje atak na Polskę?
Na obecnym etapie nie ma podstaw, aby twierdzić, że rozpoczęła się rosyjska operacja zbrojna przeciwko Polsce.
Potwierdzono ostrzeżenia o możliwych działaniach dywersyjnych, a nie przeprowadzenie ataku.
Dywersja może przyjmować różne formy, od prób uszkodzenia infrastruktury po działania mające wywołać chaos lub poczucie zagrożenia.
Służby nie ujawniły szczegółowych informacji wywiadowczych ani nie wskazały konkretnych osób przygotowujących ewentualne incydenty.
Nie ogłoszono również, że uzbrojone grupy przekroczyły polską granicę w związku z obecną operacją.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Operacja koncentruje się na północno-wschodnim pograniczu, przede wszystkim w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim.
Nie ogłoszono w związku z nią ewakuacji ludności ani nowych ograniczeń w przemieszczaniu się mieszkańców Warszawy.
Dla mieszkańców stolicy i Mazowsza najważniejsze jest śledzenie oficjalnych komunikatów Policji, Straży Granicznej i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
W przypadku zauważenia podejrzanych działań przy ważnych obiektach infrastruktury należy poinformować odpowiednie służby. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia można skorzystać z numeru alarmowego 112.
Nie należy natomiast traktować niezweryfikowanych wpisów w mediach społecznościowych jako potwierdzenia rozpoczęcia ataku.
Polska uruchomiła działania zapobiegawcze w odpowiedzi na ostrzeżenia wywiadowcze. Ich celem jest ochrona granicy i mieszkańców, zanim dojdzie do ewentualnego incydentu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.