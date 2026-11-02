Biedronka ruszyła z wielką promocją. Drugi produkt za 1 zł, a niektóre nawet 90% taniej
Od poniedziałku 2 listopada Biedronka uruchomiła kolejne promocje na chemię gospodarczą, kosmetyki i artykuły dla dzieci. Wśród ofert znalazły się produkty Perwoll, Ultra, Finish, Dove, L’Oréal i Eveline. Drugi produkt można kupić nawet o 90% taniej, ale część okazji kończy się już w środę 4 listopada.
Nowa gazetka Biedronki przynosi duże obniżki cen popularnych produktów codziennego użytku. Tym razem sieć przygotowała promocje na płyny do prania, kapsułki do zmywarek, pieluszki, kosmetyki do włosów i antyperspiranty.
Największe rabaty procentowe dotyczą kosmetyków Eveline, ale szczególną uwagę przyciągają także oferty, w których drugi produkt kosztuje zaledwie 1 zł.
Nie wszystkie promocje obowiązują przez cały tydzień. W przypadku produktów do prania i zmywania czas na zakupy jest krótszy.
Perwoll: drugi płyn do prania za 5 zł
Od poniedziałku 2 listopada do środy 4 listopada Biedronka oferuje promocję na wszystkie produkty Perwoll objęte akcją.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje 5 zł.
Można dowolnie mieszać warianty dostępne w ramach promocji.
Na gazetce pokazano między innymi płyny Perwoll przeznaczone do prania czarnych, kolorowych i delikatnych tkanin.
Przykładowo, jeśli dwa wybrane opakowania kosztują po 30 zł, za pierwszy klient zapłaci pełną cenę, a za drugi tylko 5 zł.
Łączny rachunek wyniesie 35 zł zamiast 60 zł.
To przykładowe wyliczenie. Rzeczywista oszczędność zależy od cen wybranych produktów.
Oferta wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 po 5 zł, na kartę.
Ultra: drugi produkt za 1 zł. Promocja tylko przez trzy dni
Jeszcze większą obniżkę przygotowano na wszystkie produkty Ultra objęte akcją.
Od 2 do 4 listopada przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje tylko 1 zł.
Warianty można mieszać.
Na gazetce pokazano między innymi środki do prania i kapsułki marki Ultra.
Jeżeli dwa produkty kosztują po 25 zł, klient zapłaci łącznie 26 zł zamiast 50 zł.
Oszczędność wyniesie w takim przypadku 24 zł.
Do uzyskania rabatu potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym 2 po 1 zł, na kartę.
Finish: drugi produkt za 3 zł
Biedronka przeceniła także wszystkie produkty Finish objęte promocją.
Oferta obowiązuje od 2 do 4 listopada.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje 3 zł.
Można mieszać różne artykuły marki, w tym tabletki i kapsułki do zmywarek oraz preparaty do ich pielęgnacji.
Na gazetce przedstawiono między innymi produkty Finish Quantum i Finish Ultimate.
Promocja wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 4 opakowań, w tym maksymalnie 2 po 3 zł, na kartę.
Pieluszki Dada Extra Care. Drugie opakowanie za 5 zł
Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z promocji na wszystkie pieluszki Dada Extra Care objęte akcją.
Od 2 do 4 listopada drugie, tańsze opakowanie kosztuje 5 zł.
Na gazetce pokazano różne rozmiary pieluszek, w tym większe opakowania Mega Paka.
Warianty można dowolnie mieszać w ramach promocji.
Wymagana jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 4 opakowań, w tym maksymalnie 2 po 5 zł, na kartę.
Żele pod prysznic: drugi produkt 70% taniej
Od 2 do 7 listopada Biedronka oferuje promocję na żele pod prysznic i płyny do kąpieli objęte akcją.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest o 70% tańszy.
Warianty można mieszać.
Na gazetce przedstawiono między innymi kosmetyki marek Axe, Fa i Palmolive.
Przykładowo, jeśli dwa żele kosztują po 15 zł, klient zapłaci za nie łącznie 19,50 zł zamiast 30 zł.
To oszczędność 10,50 zł.
Warto pamiętać, że rabat 70% dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całego rachunku.
Dove: drugi antyperspirant za 1 zł
Kolejna promocja obejmuje wszystkie antyperspiranty Dove objęte ofertą.
Od 2 do 7 listopada drugi, tańszy produkt kosztuje 1 zł.
Można dowolnie mieszać warianty.
Na gazetce pokazano między innymi antyperspiranty Dove Original i Dove Men+Care.
Promocja wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 po 1 zł, na kartę.
Sensodyne: druga pasta za 1 zł
W nowej gazetce znalazła się także oferta na pastę do zębów Sensodyne Kompletna Ochrona, 75 ml.
Przy zakupie dwóch opakowań drugi produkt kosztuje 1 zł.
Na grafice podano cenę regularną 22,99 zł za opakowanie.
Oznacza to, że za dwie pasty klient zapłaci 23,99 zł zamiast 45,98 zł.
Oszczędność wyniesie 21,99 zł.
Oferta obowiązuje od 2 do 7 listopada i wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Taft: drugi kosmetyk za 1 zł
Od 2 do 7 listopada Biedronka oferuje również promocję na wszystkie kosmetyki do włosów Taft objęte akcją.
Drugi, tańszy produkt kosztuje 1 zł.
Na gazetce pokazano między innymi lakiery i pianki do stylizacji włosów.
Można dowolnie mieszać warianty.
Oferta wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 po 1 zł, na kartę.
L’Oréal Elseve i Garnier. Drugi produkt 70% taniej
Biedronka przygotowała także promocję na kosmetyki do włosów marek L’Oréal Elseve i Garnier.
Od 2 do 7 listopada drugi, tańszy produkt jest o 70% tańszy.
Warianty można mieszać w ramach oferty.
Promocja obejmuje kosmetyki do pielęgnacji włosów, w tym szampony, odżywki i maski pokazane w gazetce.
Przy zakupie dwóch produktów w tej samej cenie całkowita oszczędność wynosi 35% wartości zestawu.
Eveline: drugi kosmetyk aż 90% taniej
Najwyższy rabat procentowy w tej części gazetki dotyczy wszystkich kosmetyków Eveline objętych promocją.
Od 2 do 7 listopada przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest aż o 90% tańszy.
Można mieszać różne kosmetyki.
Przykładowo, jeśli dwa produkty kosztują po 20 zł, za pierwszy klient zapłaci 20 zł, a za drugi zaledwie 2 zł.
Łącznie będzie to 22 zł zamiast 40 zł.
Oszczędność wyniesie 18 zł.
Warto jednak pamiętać, że 90% rabatu nie obejmuje całego zestawu, lecz drugi, tańszy produkt.
Promocje Biedronki od 2 listopada. Co i do kiedy?
|Produkty
|Promocja
|Termin
|Perwoll
|Drugi, tańszy za 5 zł
|2–4 listopada
|Ultra
|Drugi, tańszy za 1 zł
|2–4 listopada
|Finish
|Drugi, tańszy za 3 zł
|2–4 listopada
|Dada Extra Care
|Drugie, tańsze opakowanie za 5 zł
|2–4 listopada
|Żele pod prysznic i płyny do kąpieli
|Drugi, tańszy 70% taniej
|2–7 listopada
|Antyperspiranty Dove
|Drugi, tańszy za 1 zł
|2–7 listopada
|Sensodyne Kompletna Ochrona
|Druga pasta za 1 zł
|2–7 listopada
|Kosmetyki Taft
|Drugi, tańszy za 1 zł
|2–7 listopada
|Elseve i Garnier
|Drugi, tańszy 70% taniej
|2–7 listopada
|Eveline
|Drugi, tańszy 90% taniej
|2–7 listopada
Co to oznacza dla klientów?
Najważniejsze jest sprawdzenie warunków każdej promocji.
W przypadku ofert „drugi produkt za 1 zł”, „za 3 zł” lub „za 5 zł” rabat naliczany jest na tańszy artykuł.
Jeśli dwa produkty mają różne ceny, większa oszczędność nie zawsze oznacza, że zakupy będą bardziej opłacalne. Warto porównać ceny jednostkowe i wybierać produkty, których rzeczywiście potrzebujemy.
Większość ofert wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązują również limity dzienne.
Najkrócej trwają promocje na Perwoll, Ultra, Finish i pieluszki Dada Extra Care. Można z nich skorzystać tylko do środy 4 listopada.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.