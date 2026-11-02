Biedronka ruszyła z wielką promocją. Drugi produkt za 1 zł, a niektóre nawet 90% taniej

2 listopada 2026 21:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku 2 listopada Biedronka uruchomiła kolejne promocje na chemię gospodarczą, kosmetyki i artykuły dla dzieci. Wśród ofert znalazły się produkty Perwoll, Ultra, Finish, Dove, L’Oréal i Eveline. Drugi produkt można kupić nawet o 90% taniej, ale część okazji kończy się już w środę 4 listopada.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa gazetka Biedronki przynosi duże obniżki cen popularnych produktów codziennego użytku. Tym razem sieć przygotowała promocje na płyny do prania, kapsułki do zmywarek, pieluszki, kosmetyki do włosów i antyperspiranty.

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Największe rabaty procentowe dotyczą kosmetyków Eveline, ale szczególną uwagę przyciągają także oferty, w których drugi produkt kosztuje zaledwie 1 zł.

Nie wszystkie promocje obowiązują przez cały tydzień. W przypadku produktów do prania i zmywania czas na zakupy jest krótszy.

Perwoll: drugi płyn do prania za 5 zł

Od poniedziałku 2 listopada do środy 4 listopada Biedronka oferuje promocję na wszystkie produkty Perwoll objęte akcją.

Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje 5 zł.

Można dowolnie mieszać warianty dostępne w ramach promocji.

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Na gazetce pokazano między innymi płyny Perwoll przeznaczone do prania czarnych, kolorowych i delikatnych tkanin.

Przykładowo, jeśli dwa wybrane opakowania kosztują po 30 zł, za pierwszy klient zapłaci pełną cenę, a za drugi tylko 5 zł.

Łączny rachunek wyniesie 35 zł zamiast 60 zł.

To przykładowe wyliczenie. Rzeczywista oszczędność zależy od cen wybranych produktów.

Oferta wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 po 5 zł, na kartę.

Ultra: drugi produkt za 1 zł. Promocja tylko przez trzy dni

Jeszcze większą obniżkę przygotowano na wszystkie produkty Ultra objęte akcją.

Od 2 do 4 listopada przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje tylko 1 zł.

Warianty można mieszać.

Na gazetce pokazano między innymi środki do prania i kapsułki marki Ultra.

Jeżeli dwa produkty kosztują po 25 zł, klient zapłaci łącznie 26 zł zamiast 50 zł.

Oszczędność wyniesie w takim przypadku 24 zł.

Do uzyskania rabatu potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym 2 po 1 zł, na kartę.

Finish: drugi produkt za 3 zł

Biedronka przeceniła także wszystkie produkty Finish objęte promocją.

Oferta obowiązuje od 2 do 4 listopada.

Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje 3 zł.

Można mieszać różne artykuły marki, w tym tabletki i kapsułki do zmywarek oraz preparaty do ich pielęgnacji.

Na gazetce przedstawiono między innymi produkty Finish Quantum i Finish Ultimate.

Promocja wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 4 opakowań, w tym maksymalnie 2 po 3 zł, na kartę.

Pieluszki Dada Extra Care. Drugie opakowanie za 5 zł

Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z promocji na wszystkie pieluszki Dada Extra Care objęte akcją.

Od 2 do 4 listopada drugie, tańsze opakowanie kosztuje 5 zł.

Na gazetce pokazano różne rozmiary pieluszek, w tym większe opakowania Mega Paka.

Warianty można dowolnie mieszać w ramach promocji.

Wymagana jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 4 opakowań, w tym maksymalnie 2 po 5 zł, na kartę.

Żele pod prysznic: drugi produkt 70% taniej

Od 2 do 7 listopada Biedronka oferuje promocję na żele pod prysznic i płyny do kąpieli objęte akcją.

Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest o 70% tańszy.

Warianty można mieszać.

Na gazetce przedstawiono między innymi kosmetyki marek Axe, Fa i Palmolive.

Przykładowo, jeśli dwa żele kosztują po 15 zł, klient zapłaci za nie łącznie 19,50 zł zamiast 30 zł.

To oszczędność 10,50 zł.

Warto pamiętać, że rabat 70% dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całego rachunku.

Dove: drugi antyperspirant za 1 zł

Kolejna promocja obejmuje wszystkie antyperspiranty Dove objęte ofertą.

Od 2 do 7 listopada drugi, tańszy produkt kosztuje 1 zł.

Można dowolnie mieszać warianty.

Na gazetce pokazano między innymi antyperspiranty Dove Original i Dove Men+Care.

Promocja wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 po 1 zł, na kartę.

Sensodyne: druga pasta za 1 zł

W nowej gazetce znalazła się także oferta na pastę do zębów Sensodyne Kompletna Ochrona, 75 ml.

Przy zakupie dwóch opakowań drugi produkt kosztuje 1 zł.

Na grafice podano cenę regularną 22,99 zł za opakowanie.

Oznacza to, że za dwie pasty klient zapłaci 23,99 zł zamiast 45,98 zł.

Oszczędność wyniesie 21,99 zł.

Oferta obowiązuje od 2 do 7 listopada i wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Taft: drugi kosmetyk za 1 zł

Od 2 do 7 listopada Biedronka oferuje również promocję na wszystkie kosmetyki do włosów Taft objęte akcją.

Drugi, tańszy produkt kosztuje 1 zł.

Na gazetce pokazano między innymi lakiery i pianki do stylizacji włosów.

Można dowolnie mieszać warianty.

Oferta wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 po 1 zł, na kartę.

L’Oréal Elseve i Garnier. Drugi produkt 70% taniej

Biedronka przygotowała także promocję na kosmetyki do włosów marek L’Oréal Elseve i Garnier.

Od 2 do 7 listopada drugi, tańszy produkt jest o 70% tańszy.

Warianty można mieszać w ramach oferty.

Promocja obejmuje kosmetyki do pielęgnacji włosów, w tym szampony, odżywki i maski pokazane w gazetce.

Przy zakupie dwóch produktów w tej samej cenie całkowita oszczędność wynosi 35% wartości zestawu.

Eveline: drugi kosmetyk aż 90% taniej

Najwyższy rabat procentowy w tej części gazetki dotyczy wszystkich kosmetyków Eveline objętych promocją.

Od 2 do 7 listopada przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest aż o 90% tańszy.

Można mieszać różne kosmetyki.

Przykładowo, jeśli dwa produkty kosztują po 20 zł, za pierwszy klient zapłaci 20 zł, a za drugi zaledwie 2 zł.

Łącznie będzie to 22 zł zamiast 40 zł.

Oszczędność wyniesie 18 zł.

Warto jednak pamiętać, że 90% rabatu nie obejmuje całego zestawu, lecz drugi, tańszy produkt.

Promocje Biedronki od 2 listopada. Co i do kiedy?

Produkty Promocja Termin
Perwoll Drugi, tańszy za 5 zł 2–4 listopada
Ultra Drugi, tańszy za 1 zł 2–4 listopada
Finish Drugi, tańszy za 3 zł 2–4 listopada
Dada Extra Care Drugie, tańsze opakowanie za 5 zł 2–4 listopada
Żele pod prysznic i płyny do kąpieli Drugi, tańszy 70% taniej 2–7 listopada
Antyperspiranty Dove Drugi, tańszy za 1 zł 2–7 listopada
Sensodyne Kompletna Ochrona Druga pasta za 1 zł 2–7 listopada
Kosmetyki Taft Drugi, tańszy za 1 zł 2–7 listopada
Elseve i Garnier Drugi, tańszy 70% taniej 2–7 listopada
Eveline Drugi, tańszy 90% taniej 2–7 listopada

Co to oznacza dla klientów?

Najważniejsze jest sprawdzenie warunków każdej promocji.

W przypadku ofert „drugi produkt za 1 zł”, „za 3 zł” lub „za 5 zł” rabat naliczany jest na tańszy artykuł.

Jeśli dwa produkty mają różne ceny, większa oszczędność nie zawsze oznacza, że zakupy będą bardziej opłacalne. Warto porównać ceny jednostkowe i wybierać produkty, których rzeczywiście potrzebujemy.

Większość ofert wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązują również limity dzienne.

Najkrócej trwają promocje na Perwoll, Ultra, Finish i pieluszki Dada Extra Care. Można z nich skorzystać tylko do środy 4 listopada.

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