Lidl mocno obniżył ceny. Wielkie opakowania w supercenach od poniedziałku
Od poniedziałku 2 listopada Lidl przygotował promocję na popularne środki do prania marki Persil. W ofercie znalazły się duże opakowania żelu i proszku do prania, wystarczające nawet na 90 prań. Ceny zaczynają się od 59,99 zł, a w przeliczeniu na jedno pranie można zapłacić mniej niż 80 groszy.
Osoby planujące zakup środków do prania mogą zwrócić uwagę na najnowszą ofertę Lidla. Sieć przygotowała dwie promocje na produkty marki Persil, które wyróżniają się dużą pojemnością i liczbą deklarowanych cykli prania.
W gazetce znalazły się zarówno żel do prania kolorowych tkanin, jak i proszek do prania w rodzinnym opakowaniu.
Persil 3,6 litra za 59,99 zł. Nawet 80 prań
Pierwsza oferta dotyczy żelu do prania kolorowych tkanin Persil Expert Freshness o pojemności 3,6 litra.
Od poniedziałku 2 listopada produkt kosztuje 59,99 zł.
Według informacji producenta zamieszczonych na opakowaniu taka ilość żelu wystarcza na maksymalnie 80 prań, przy stosowaniu zalecanego dozowania.
Oznacza to, że koszt jednego prania wynosi około 75 groszy.
Cena jednego litra żelu to około 16,66 zł.
Duże opakowanie może być szczególnie interesujące dla rodzin, w których pralka pracuje niemal codziennie.
Warto jednak pamiętać, że rzeczywista liczba prań zależy od ilości używanego detergentu, wielkości wsadu i stopnia zabrudzenia odzieży.
Persil Color 4,95 kg za 69,99 zł. Rodzinne opakowanie
Druga promocja obejmuje proszek do prania kolorowych tkanin Persil Color Tiefenrein.
Opakowanie waży 4,95 kg i kosztuje 69,99 zł.
Producent deklaruje wydajność do 90 prań.
W przeliczeniu na jedno pranie daje to około 78 groszy.
Cena jednego kilograma proszku wynosi około 14,14 zł.
Na opakowaniu umieszczono oznaczenie „Familien Packung”, czyli opakowanie rodzinne.
To propozycja dla osób, które wolą tradycyjny proszek od płynnych detergentów i chcą kupić większy zapas na dłuższy czas.
Co bardziej się opłaca: żel czy proszek?
Obie promocje wyglądają korzystnie pod względem deklarowanej wydajności.
|Produkt
|Cena
|Liczba prań
|Koszt prania
|Persil Expert Freshness, żel 3,6 l
|59,99 zł
|Do 80
|ok. 0,75 zł
|Persil Color, proszek 4,95 kg
|69,99 zł
|Do 90
|ok. 0,78 zł
Żel jest tańszy o 10 zł za opakowanie i ma nieco niższy deklarowany koszt pojedynczego prania.
Proszek oferuje natomiast większą liczbę cykli prania w jednym opakowaniu.
Wybór zależy od indywidualnych preferencji oraz rodzaju pranych tkanin.
Lidl zaznacza ważny warunek. Nie w każdym sklepie kupisz oba produkty
W gazetce promocyjnej umieszczono informację, że produkty dostępne są tylko w niektórych sklepach.
Oznacza to, że nie każda placówka Lidla musi mieć w sprzedaży oba warianty Persila.
Dodatkowo dostępność może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Osoby planujące zakup większego opakowania powinny więc sprawdzić ofertę w swojej placówce.
Promocja rozpoczyna się w poniedziałek 2 listopada 2026 roku.
Co to oznacza dla klientów?
Zakup dużego opakowania środka do prania pozwala ograniczyć częstotliwość kolejnych zakupów. Przy porównywaniu cen warto jednak zwracać uwagę nie tylko na cenę całej butelki czy kartonu, lecz także na koszt jednego cyklu prania.
W przypadku obecnej oferty Lidla oba produkty mają deklarowany koszt jednego prania poniżej 80 groszy.
Dla gospodarstw domowych, w których pranie robi się często, może to być argument przemawiający za zakupem większego zapasu.
Trzeba jednak pamiętać, że podana wydajność jest deklaracją producenta i zależy od prawidłowego dozowania detergentu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.