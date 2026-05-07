Rosja wzywa dyplomatów wszystkich krajów do ucieczki z Kijowa. Padła data
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych rozesłało w środę wieczorem oficjalną notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych w Kijowie – z żądaniem ewakuacji personelu. Moskwa grozi „nieuchronnym odwetem” na ukraińską stolicę. Tło całej sprawy jest dość skomplikowane.
Nota w środę wieczór – treść i żądania
MSZ Rosji zaapelowało do rządów wszystkich państw utrzymujących placówki dyplomatyczne w Kijowie o „zapewnienie terminowej ewakuacji personelu dyplomatycznego i innych misji, a także swoich obywateli z Kijowa”. Nota wprost wskazuje przyczynę: groźba „nieuchronnego ataku odwetowego Sił Zbrojnych Rosji na Kijów, w tym na ośrodki decyzyjne” – jeśli Ukraina zdecyduje się zakłócić obchody Dnia Zwycięstwa w Moskwie 9 maja.
Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oświadczyła, że nota jest bezpośrednią konsekwencją słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wygłoszonych 4 maja podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Zacharowa stwierdziła, że przywódca groził „zakłóceniem obchodów Dnia Zwycięstwa atakami” i że żaden z obecnych przywódców UE nie zareagował na te słowa.
Tego samego dnia rosyjski resort obrony zapowiedział zmasowany atak na centrum Kijowa w przypadku jakichkolwiek ukraińskich działań wymierzonych w moskiewskie uroczystości.
To błąd w tłumaczeniu?
Kluczowy kontekst, który w rosyjskich komunikatach nie istnieje: słowa Zełenskiego na szczycie w Erywaniu zostały początkowo błędnie przetłumaczone przez rosyjskie i ukraińskie media i zinterpretowane jako zapowiedź ukraińskiego ataku dronowego na Moskwę 9 maja.
Zełenski powiedział w rzeczywistości coś innego. Prezydent Ukrainy skomentował fakt, że tegoroczna parada w Moskwie odbędzie się bez ciężkiego sprzętu wojskowego, stwierdzając, że to dowód słabości Kremla i obaw przed ukraińskimi dronami. „Nie stać ich na sprzęt wojskowy i obawiają się, że drony mogą przelatywać nad Placem Czerwonym. To wymowne – świadczy o ich słabości” – mówił ukraiński przywódca, nie formułując żadnej konkretnej groźby ataku.
Rosyjskie ministerstwo obrony wykorzystało błędne tłumaczenie do uzasadnienia własnych gróźb jeszcze zanim sprostowania trafiły do mediów. Nota MSZ z 6 maja powiela tę interpretację bez jakiegokolwiek odniesienia do późniejszych korekt.
Zawieszenie broni, które natychmiast się posypało
Całą sytuację komplikuje gra o rozejm, która toczy się równolegle – i w której obie strony grają zupełnie innymi regułami.
W poniedziałek 4 maja Władimir Putin ogłosił jednostronne zawieszenie broni obowiązujące 8 i 9 maja z okazji 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej na froncie wschodnim. Propozycja miała wyraźnie propagandowy charakter: jednodniowy rozejm z okazji parady, po czym powrót do wojny.
Zełenski odrzucił ten pomysł jako „nieuczciwy”, zaznaczając, że Kijów nie otrzymał żadnej oficjalnej, dyplomatycznej propozycji zawieszenia broni na 9 maja. Zamiast tego ukraiński prezydent ogłosił w środę o północy własny „reżim ciszy” – jednostronne wstrzymanie ognia bez określenia czasu trwania.
Kilka godzin później Zełenski oskarżył Rosję o naruszenie tego zawieszenia, zapowiadając reakcję „symetryczną”. W środę wieczorem – równolegle z rosyjską notą do dyplomatów – poinformował, że na podstawie raportów wojskowych i wywiadu zostanie podjęta decyzja o dalszych działaniach Ukrainy.
Jak Europa i Polska reagują na rosyjskie ultimatum?
Wezwanie do ewakuacji trafiło do wszystkich placówek dyplomatycznych w Kijowie – w tym do ambasady polskiej. Na razie żaden z dużych krajów UE nie ogłosił ewakuacji ani redukcji personelu dyplomatycznego w następstwie rosyjskiej noty. Ambasady kilku państw wydały komunikaty wzywające obywateli do zachowania ostrożności, lecz bez nakazu opuszczenia Ukrainy.
Polska ambasada w Kijowie nie ogłosiła ewakuacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przypomniało obowiązujące od miesięcy zalecenie, by polscy obywatele unikali podróży na Ukrainę i – jeśli przebywają tam bez niezbędnej konieczności – rozważyli wyjazd. To zalecenie nie jest nowe i nie stanowi bezpośredniej odpowiedzi na rosyjską notę.
Kontekst jest istotny: podobne wezwania do ewakuacji placówek dyplomatycznych Rosja wystosowywała już wcześniej – m.in. przed dużymi ukraińskimi ofensywami i przy okazji rocznic militarnych. Żadne z wcześniejszych wezwań nie poprzedzało ani nie zapobiegało planowanym działaniom żadnej ze stron. Zachód konsekwentnie utrzymuje placówki w Kijowie mimo kolejnych eskalacji narracyjnych Kremla.
Żadna zachodnia placówka dyplomatyczna nie ogłosiła ewakuacji z Kijowa w następstwie rosyjskiej noty. Zawieszenie broni ogłoszone przez obie strony jest fikcyjne – obie strony wzajemnie oskarżają się o jego naruszanie na linii frontu.
Polska, bezpieczeństwo i co śledzić przez weekend
- Jeśli przebywasz na Ukrainie lub planujesz wyjazd – zapoznaj się z aktualnym komunikatem MSZ RP na gov.pl/web/dyplomacja. Zalecenie „powstrzymania się od podróży na Ukrainę” obowiązuje od miesięcy i nie uległo zmianie. Jeśli jesteś polskim obywatelem przebywającym na Ukrainie bez niezbędnej konieczności, wyjazd jest wskazany niezależnie od bieżącej retoryki Kremla.
- 9 maja to ważna data do śledzenia – ale nie ze względu na rosyjskie groźby jako takie, lecz dlatego, że jest to tradycyjny punkt eskalacji propagandowej Kremla i historycznie dzień, w którym Rosja łączyła komunikaty polityczne z działaniami zbrojnymi. Monitoruj sprawdzone serwisy informacyjne przez weekend: RMF24.pl, TVN24.pl, PAP.
- Jeśli interesujesz się bezpieczeństwem Polski – żaden z bieżących komunikatów nie wskazuje na bezpośrednie zagrożenie terytorium NATO. Polska pozostaje w pełni objęta artykułem 5. Traktatu Waszyngtońskiego. Incydent dronowy na Łotwie jest badany przez władze łotewskie i NATO – i właśnie stamtąd, a nie z rosyjskich komunikatów, należy czerpać informacje o tym zdarzeniu.
- Nie podejmuj decyzji na podstawie rosyjskich komunikatów. Nota MSZ Rosji jest dokumentem państwa będącego stroną konfliktu, z udokumentowaną historią dezinformacji. Wiarygodna ocena sytuacji bazuje na reakcjach rządów państw NATO, komunikatach ukraińskich władz i monitoringu niezależnych organizacji takich jak OSCE i ISW – nie na oświadczeniach Marii Zacharowej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.