Rosja zapowiada atak i wzywa do opuszczenia Kijowa. Polska: uderzenie w naszą ambasadę potraktujemy jako celowy akt agresji
Rosyjskie MSZ zapowiedziało w poniedziałek 25 maja systematyczne uderzenia na obiekty przemysłu zbrojeniowego w Kijowie i wezwało dyplomatów do natychmiastowego opuszczenia ukraińskiej stolicy. Polskie MSZ odpowiedziało jeszcze tego samego wieczoru: polska ambasada zostaje. Sikorski nazwał Rosję „chorym człowiekiem z rewolwerem”. Niemcy wezwały rosyjskiego ambasadora. Na celowniku znalazły się też biura ARD i Deutsche Welle.
Rosyjskie MSZ wydało w poniedziałek 25 maja komunikat, w którym poinformowało, że rosyjskie siły zbrojne rozpoczynają systematyczne ataki na obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Kijowie – w tym miejsca projektowania, produkcji i programowania dronów bojowych. Za powód podano atak, do którego doszło w piątek 22 maja w Starobielsku w obwodzie ługańskim, gdzie – według Rosji – ukraińskie drony uderzyły w akademik kolegium zawodowego. Zginęło 21 studentów, 44 zostały ranne. Ukraina zaprzeczyła, by celowała w cywilów, i wyjaśniła, że celem była jednostka kierująca atakami dronowymi.
Rosja oskarżyła władze w Kijowie i ich zachodnich sojuszników o łamanie Konwencji Genewskich oraz Konwencji o prawach dziecka. Zaznaczyła, że ataki na cele cywilne „przelały czarę goryczy”. Komunikat zawierał też bezprecedensowe wezwanie: cudzoziemcy, w tym personel misji dyplomatycznych i przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, powinni jak najszybciej opuścić Kijów. Mieszkańców stolicy wezwano do unikania zbliżania się do obiektów infrastruktury wojskowej i administracyjnej.
W weekend poprzedzający to oświadczenie Rosja przeprowadziła już zmasowany atak na Kijów i region stołeczny. Według ukraińskich władz w nocy z soboty na niedzielę wystrzelono 600 dronów i 90 pocisków, w tym hipersoniczny pocisk balistyczny Oresznik. Zginęły 4 osoby cywilne, około 100 zostało rannych.
Sikorski: Ambasada zostaje
Polska odpowiedziała jeszcze wieczorem 25 maja – jako jeden z pierwszych krajów. MSZ RP oświadczyło, że traktuje wszelkie ataki na Ukrainę jako akty nieuzasadnionej agresji i ostrzegło wprost: każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. MSZ dodało również, że skoro Rosja – jak sama deklaruje – nie prowadzi wojny, to powinna bez trudu zapewnić bezpieczeństwo obiektom dyplomatycznym.
We wtorek 26 maja minister Radosław Sikorski zabrał głos osobiście. Nie sądzę, by przedłużający się konflikt był na rękę Rosji (…) Tak jak nie zastraszyła prezydenta Zełenskiego, kiedy rosyjskie czołgi były na przedmieściach Kijowa, tak teraz jestem przekonany, że nie zastraszy Ukrainy – powiedział Sikorski. Polska ambasada w Kijowie nie zostanie ewakuowana – potwierdził minister. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór dodał, że resort ma przygotowane plany na wypadek rosyjskiego ataku na polską placówkę, ale ich nie ujawnia. Zaznaczył, że jeśli Rosja ma atakować też placówki dyplomatyczne, to zmienia zasady gry.
Niemcy wezwały ambasadora, ARD i Deutsche Welle trafione
Niemcy wezwały we wtorek rosyjskiego ambasadora do MSZ. Ataki na szpitale, szkoły i biura niemieckich nadawców oraz wezwanie naszej ambasady do opuszczenia Kijowa – Rosja ucieka się do gróźb, terroru i eskalacji – czytamy w oświadczeniu berlińskiego MSZ. Powodem był m.in. atak rakietowy na Kijów z weekendu, w którym uszkodzone zostały biura ARD i Deutsche Welle. Berlin zapowiedział, że nie da się zastraszyć i będzie dalej z pełną mocą wspierać Ukrainę.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha wezwał sojuszników do nieustępowania. Nie ma potrzeby ulegać temu rosyjskiemu szantażowi – powiedział. Szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowałenko ocenił, że Rosja wysuwa groźby w czasie, gdy sama nie jest gotowa zapewnić bezpieczeństwa własnemu terytorium, a celem ukraińskich ataków staje się nawet Moskwa. Prezydent Zełenski wezwał do wzmocnienia obrony na północy Ukrainy i wznowienia wysiłków dyplomatycznych.
