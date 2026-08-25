Rossmann rozdaje 350 tys. prezentów. Wystarczy zrobić zakupy za dowolną kwotę
Klienci mogą odebrać bez dodatkowej opłaty masażer do skóry głowy. Co szczególnie istotne, nie określono minimalnej wartości zakupów. Trzeba jednak spełnić kilka warunków, a liczba prezentów jest ograniczona. Promocja obowiązuje od 25 do 27 sierpnia 2026 roku w drogeriach stacjonarnych Rossmann.
Łącznie sieć przygotowała aż 350 tys. masażerów. Prezent przy zakupach za dowolną kwotę Zasady promocji są proste. W aplikacji Rossmann PL dostępny jest specjalny kupon na odbiór masażera do skóry głowy. Aby skorzystać z oferty, podczas zakupów za dowolną kwotę należy podejść do kasy z obsługą i zeskanować aplikację Rossmann PL. Jeden kupon pozwala na odebranie jednej sztuki prezentu. Oznacza to, że w warunkach widocznych w aplikacji nie ma minimalnego progu zakupowego. Nie trzeba więc wydawać kilkudziesięciu czy kilkuset złotych tylko po to, aby uzyskać prawo do prezentu.
Rossmann przygotował 350 tys. masażerów Jest jednak istotne ograniczenie. Liczba produktów przeznaczonych na akcję jest limitowana. Rossmann informuje, że łączna pula wynosi 350 tys. sztuk. Dostępność może więc różnić się pomiędzy poszczególnymi drogeriami. Jeżeli zapasy w konkretnym sklepie zostaną wyczerpane, odebranie prezentu w tej placówce może nie być możliwe. Nie warto zatem odkładać zakupów na ostatnią chwilę, szczególnie jeśli akcja spotka się z dużym zainteresowaniem klientów. Promocja trwa tylko trzy dni Kupon można wykorzystać w dniach 25–27 sierpnia 2026 roku.
Oferta dotyczy drogerii stacjonarnych. Warunki widoczne w aplikacji wskazują trzy najważniejsze zasady: trzeba posiadać aktywny kupon, zrobić zakupy o dowolnej wartości i zeskanować aplikację przy kasie z obsługą. Szczegółowe zasady Rossmann zawarł w regulaminie akcji „Zdmuchnij pianę”.
Dla klientów korzystających regularnie z aplikacji może to być jedna z ciekawszych promocji końcówki sierpnia – zwłaszcza że tym razem do zdobycia prezentu nie jest wymagane osiągnięcie określonej wartości koszyka. Źródło: aplikacja Rossmann PL, warunki promocji „Zdmuchnij pianę”, stan na 25 sierpnia 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.