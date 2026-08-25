Pociągi znikną na miesiąc. Duże utrudnienia pod Warszawą i komunikacja zastępcza
Pasażerowie podróżujący koleją na północ od Warszawy muszą przygotować się na poważne zmiany. Od 31 sierpnia na miesiąc całkowicie wstrzymany zostanie ruch pociągów między Wieliszewem a Radzyminem. Utrudnienia dotkną zarówno pasażerów Szybkiej Kolei Miejskiej, jak i Kolei Mazowieckich. W zamian na trasę wyjadą autobusy komunikacji zastępczej.
Powodem zmian są zaplanowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe prace torowe. Roboty mają potrwać od 31 sierpnia do 30 września 2026 roku.
Całkowicie zamkną odcinek Wieliszew – Radzymin
Przez cały okres robót pomiędzy Wieliszewem a Radzyminem nie będą kursowały pociągi. Kolejarze zaplanowali na tym odcinku oczyszczanie oraz naprawę toru.
Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim zmianę funkcjonowania warszawskiej SKM linii S40.
W dni powszednie składy będą dojeżdżały jedynie do Wieliszewa. W weekendy pociągi S40 mają natomiast kursować do Zegrza Południowego.
W okresie zamknięcia pociągi nie będą obsługiwały przystanków Nieporęt i Dąbkowizna.
Autobusy zastąpią pociągi
Na czas remontu uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa pomiędzy Legionowem a Radzyminem.
Według informacji PKP PLK w dni robocze na trasie ma kursować 27 autobusów. W soboty przewidziano 18 autobusów. Mają one umożliwić dojazd pasażerom z miejscowości, które na czas robót stracą bezpośrednie połączenia kolejowe.
Podróżni powinni jednak przygotować się na wydłużenie czasu przejazdu i przed podróżą dokładnie sprawdzać aktualny rozkład.
Zmiany także w Kolejach Mazowieckich
Utrudnienia nie ograniczą się do SKM. Zmodyfikowane zostanie również kursowanie części pociągów Kolei Mazowieckich.
Cztery składy kursujące w relacji Sierpc – Tłuszcz zakończą podróż już w Legionowie. Jednocześnie ich kursy na odcinku Legionowo – Tłuszcz zostaną czasowo odwołane.
Oznacza to, że zmiany mogą odczuć nie tylko mieszkańcy Wieliszewa, Nieporętu czy Radzymina, ale również pasażerowie korzystający z regionalnych połączeń na dłuższych trasach.
Utrudnienia potrwają do końca września
Jeżeli harmonogram prac zostanie dotrzymany, normalny ruch powinien zostać przywrócony po 30 września.
Najtrudniejszy dla pasażerów będzie więc praktycznie cały wrzesień. Osoby, które codziennie dojeżdżają tą trasą do Warszawy, powinny wcześniej zaplanować alternatywną podróż i uwzględnić konieczność przesiadki do autobusów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.