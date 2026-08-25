Kto kupił złoto miesiąc temu, dziś może liczyć zyski. Cena wystrzeliła o ponad 10 proc.
Cena złota mocno poszła w górę. Jeszcze pod koniec lipca uncja kruszcu kosztowała w złotych około 15,5 tys. zł, tymczasem pod koniec sierpnia notowania przebiły poziom 17 tys. zł. Dla osób, które wcześniej zdecydowały się ulokować część oszczędności w złocie, oznacza to bardzo wyraźną zmianę wartości inwestycji.
Według notowań widocznych 25 sierpnia cena złota oscyluje obecnie w okolicach 17,1 tys. zł za uncję trojańską. Jedna uncja to około 31,1 grama czystego złota.
Ponad 10 proc. w ciągu miesiąca
Na wykresie miesięcznym szczególnie dobrze widać skalę ruchu. Pod koniec lipca cena znajdowała się w rejonie 15,5 tys. zł za uncję. Później nastąpił spadek w okolice 15 tys. zł, ale od pierwszych dni sierpnia rozpoczął się silny marsz w górę.
Na przesłanym przez nas odczycie miesięczna zmiana sięga 10,44 proc., czyli około 1619 zł na każdej uncji.
Oznacza to, że ktoś posiadający przykładowo 10 uncji złota obserwowałby zmianę ich rynkowej wartości o około 16 tys. zł. Nie jest to jednak równoznaczne z takim zyskiem przy sprzedaży fizycznego złota — ceny zakupu i odkupu sztabek czy monet różnią się od kursu spot ze względu m.in. na marże i spread.
Gram złota kosztuje już około 550 zł
Jeszcze bardziej przemawiające do wyobraźni jest przeliczenie ceny na gramy. Przy notowaniach około 17,1 tys. zł za uncję giełdowa wartość jednego grama czystego złota wynosi około 550 zł. Bieżące notowania Mennicy Apart wskazywały 25 sierpnia około 550,47 zł za gram.
Nie oznacza to jednak, że za dokładnie tyle kupimy jednogramową sztabkę w sklepie. Fizyczne złoto inwestycyjne jest sprzedawane z premią ponad cenę spot, obejmującą m.in. produkcję oraz marżę sprzedawcy.
Złoto mocno drożeje, ale cena może zmieniać się z minuty na minutę
Notowania kruszcu są bardzo dynamiczne. W ciągu jednego dnia cena może zarówno ustanawiać nowe lokalne maksima, jak i gwałtownie się cofać. Dodatkowo dla polskiego inwestora znaczenie ma nie tylko światowa cena złota w dolarach, ale również kurs USD/PLN.
Dlatego wzrost z ostatnich tygodni nie daje gwarancji dalszego wzrostu. Pokazuje jednak, jak mocno w krótkim czasie mogła zmienić się złotówkowa wartość kruszcu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.