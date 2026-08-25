Biedronka ruszyła z gigantyczną promocją. Klienci mogą dostać aż pięć produktów za darmo
Biedronka przygotowała jedną z najmocniejszych promocji przed rozpoczęciem roku szkolnego. Klienci, którzy kompletują wyprawkę, mogą skorzystać z akcji 4+5 gratis. Oznacza to, że przy odpowiednio dobranych zakupach aż pięć z dziewięciu produktów objętych promocją można otrzymać bez dodatkowej opłaty. Trzeba się jednak spieszyć – oferta obowiązuje tylko od 24 do 26 sierpnia.
Promocją objęto szeroką grupę artykułów potrzebnych uczniom. Na specjalnym oznaczeniu w sklepie wymieniono artykuły piśmiennicze, plastyczne i papiernicze, a także akcesoria szkolne, piórniki, plecaki oraz worki.
Biedronka daje 5 produktów gratis
Mechanizm promocji jest wyjątkowo atrakcyjny. Klient powinien wybrać dziewięć produktów uczestniczących w akcji. Spośród nich pięć najtańszych zostanie naliczonych jako gratis.
Produkty można dowolnie mieszać, dzięki czemu nie trzeba kupować dziewięciu identycznych rzeczy. To ważne szczególnie dla rodziców przygotowujących szkolną wyprawkę, którzy podczas jednych zakupów mogą potrzebować np. zeszytów, przyborów do pisania, artykułów plastycznych i innych akcesoriów.
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja sieci.
Jest dzienny limit
Akcja ma ograniczenia. Z informacji umieszczonych przy promocji wynika, że obowiązuje dzienny limit 27 produktów, co oznacza maksymalnie 15 produktów gratis na jedną kartę Moja Biedronka.
Nie wszystkie artykuły znajdujące się w szkolnym asortymencie uczestniczą jednak w akcji. Z promocji wyłączono wskazane produkty marek m.in. Vans, Adidas, Fila, Papier Sierp, Książki, Bicent, Lunchboxy, bidony, kubeczki i lampki szkolne. Przed włożeniem produktu do koszyka warto więc sprawdzić jego oznaczenie na półce.
Tylko trzy dni na skorzystanie z promocji
Najważniejszym ograniczeniem jest czas. Oferta została oznaczona jako ważna od 24 do 26 sierpnia, więc klienci mają zaledwie trzy dni na zrobienie zakupów na tych zasadach.
Termin nie jest przypadkowy. Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało już niewiele czasu, a właśnie teraz wielu rodziców kończy kompletowanie wyprawek.
Przy większych zakupach mechanizm 4+5 gratis może oznaczać sporą oszczędność, szczególnie jeśli wybierane produkty mają zbliżone ceny. Trzeba jednak pamiętać, że bezpłatne są produkty najtańsze spośród dziewięciu artykułów uczestniczących w danej transakcji.
Źródło: materiały własne Warszawy w Pigułce, oferta Biedronki widoczna w sklepie 25 sierpnia 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.