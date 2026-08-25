Obowiązek milionów Polaków. Możesz dostać 920 zł kary. Potem należność może ściągnąć skarbówka
Abonament RTV nie zniknął. Mimo trwających od lat dyskusji o zmianie sposobu finansowania mediów publicznych właściciele odbiorników nadal muszą pamiętać o ich rejestracji oraz opłacaniu abonamentu. Brak wymaganych opłat może skończyć się dotkliwą karą, a w przypadku nieuregulowania należności sprawa może trafić do egzekucji.
Co istotne, przepisy nie dotyczą wyłącznie telewizora stojącego w salonie. Znaczenie może mieć również radio, w tym odbiornik znajdujący się w samochodzie.
W 2026 roku trzeba płacić co miesiąc
Obowiązujące w 2026 roku miesięczne stawki abonamentu wynoszą 9,50 zł za używanie radioodbiornika oraz 30,50 zł za odbiornik telewizyjny albo telewizyjny i radiowy.
Nowy odbiornik podlegający obowiązkowi rejestracji należy zarejestrować w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie. Sam abonament powinien być natomiast regulowany z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.
Osoby decydujące się na zapłatę za cały rok z góry mogą skorzystać z przewidzianej zniżki.
Kontrola może skończyć się karą
Sprawdzeniem rejestracji odbiorników zajmują się uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. Jeżeli kontrola wykaże używanie niezarejestrowanego odbiornika, może zostać naliczona dodatkowa opłata odpowiadająca 30-krotności miesięcznej stawki abonamentu.
Przy podanych stawkach oznacza to 285 zł w przypadku samego radia oraz około 915 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego. W źródłowym materiale kwota została zaokrąglona do 920 zł.
Na tym konsekwencje nie muszą się zakończyć. Do zapłaty mogą dojść również zaległości abonamentowe.
Radio w samochodzie również ma znaczenie
To jeden z elementów przepisów, o którym część kierowców może nie wiedzieć. Radioodbiornik zamontowany w samochodzie również może podlegać obowiązkowi abonamentowemu.
W przypadku gospodarstwa domowego sytuacja jest korzystniejsza – jedna opłata abonamentowa obejmuje odbiorniki używane przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, także w samochodzie.
Inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców. W firmach obowiązek może dotyczyć każdego używanego odbiornika oddzielnie. W praktyce oznacza to, że znaczenie mogą mieć zarówno radia w siedzibie przedsiębiorstwa, jak i odbiorniki zamontowane w samochodach służbowych.
Nie zapłacisz? Może rozpocząć się egzekucja
Ignorowanie należności nie powoduje, że problem znika. Po przejściu przewidzianej prawem procedury zaległość może być dochodzona w ramach egzekucji administracyjnej prowadzonej przez organ egzekucyjny, którym może być naczelnik urzędu skarbowego.
Dlatego osoby, które otrzymały wezwanie dotyczące abonamentu RTV, nie powinny go ignorować. W zależności od sytuacji kwota może obejmować nie tylko sam abonament, ale również dodatkową opłatę.
Abonament RTV może zostać zastąpiony
Od dłuższego czasu pojawiają się propozycje likwidacji obecnego systemu. Jednym z rozważanych wariantów jest zastąpienie abonamentu powszechniejszym mechanizmem finansowania mediów publicznych.
Nie oznacza to jednak, że obecnych należności można już nie płacić. Dopóki nowe przepisy nie zostaną uchwalone i nie wejdą w życie, obowiązuje dotychczasowy system.
To szczególnie istotne w przypadku osób, które zakładają, że skoro zapowiadana jest reforma abonamentu, obecne regulacje przestały mieć znaczenie. Tak nie jest – obowiązek wynikający z aktualnych przepisów nadal funkcjonuje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.