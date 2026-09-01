Rozpoczął się nowy rok szkolny. Ilu uczniów usiadło dziś w ławkach w Polsce i w Warszawie?

1 września 2026 09:31 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

1 września miliony dzieci i nastolatków w całej Polsce wróciły do szkolnych ławek – rok szkolny 2026/2027 oficjalnie się rozpoczął. W samej Warszawie naukę podjęło w tym roku ponad 230 tysięcy uczniów, a ogólnopolskie statystyki pokazują, że polska oświata mierzy się z wyraźnym trendem, który z roku na rok zmienia wygląd niejednej klasy – systematycznym spadkiem liczby najmłodszych roczników.

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Fot. New Africa / Shutterstock

Blisko 4,9 miliona uczniów w całej Polsce

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Systemu Informacji Oświatowej, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju uczy się obecnie niespełna 4,9 miliona dzieci i młodzieży. Do tego trzeba doliczyć ponad 1,3 miliona przedszkolaków objętych wychowaniem przedszkolnym – łącznie w całym systemie polskiej edukacji, licząc od przedszkola po ostatnią klasę szkoły ponadpodstawowej, znajduje się ponad 6 milionów dzieci i młodych ludzi.

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Typ szkoły Liczba uczniów w Polsce
Szkoły podstawowe ok. 3 237 tys.
Licea ogólnokształcące ok. 757 tys.
Technika ok. 686 tys.
Szkoły branżowe I stopnia ok. 196 tys.
Szkoły branżowe II stopnia ok. 16 tys.

Coraz mniej pierwszoklasistów – efekt niżu demograficznego

Najbardziej widoczną zmianą w strukturze polskiej oświaty pozostaje systematyczny spadek liczebności najmłodszych roczników. Do pierwszych klas szkół podstawowych w całym kraju trafiło o kilkadziesiąt tysięcy dzieci mniej niż jeszcze rok wcześniej – to bezpośredni efekt wieloletniego niżu demograficznego, który dyrektorzy szkół odczuwają już od kilku lat przy planowaniu liczby oddziałów. Zjawisko najsilniej widać w wychowaniu przedszkolnym, gdzie spadek liczby najmłodszych dzieci jest jeszcze wyraźniejszy niż w samych szkołach podstawowych.

W stolicy naukę rozpoczyna ponad 230 tysięcy uczniów

Typ szkoły Liczba uczniów w Warszawie
Szkoły podstawowe ok. 138 tys.
Licea ogólnokształcące ok. 65 tys.
Technika ok. 27 tys.
Szkoły branżowe ponad 4,5 tys.

Rok wcześniej, na starcie roku szkolnego 2025/2026, do wszystkich placówek prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę – licząc również słuchaczy szkół dla dorosłych – zgłosiło się łącznie blisko 280 tysięcy osób, a swoje podwoje otworzyły wtedy trzy zupełnie nowe podstawówki, dołączające do edukacyjnej mapy stolicy. Warszawa pozostaje więc miastem, w którym już sama liczba uczniów w samych tylko szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych przewyższa całkowitą populację niejednego średniej wielkości polskiego miasta.

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