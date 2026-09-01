Podwyżka wody i ścieków w Warszawie i okolicach już obowiązuje. Ile zapłacą mieszkańcy? Nawet 300 zł więcej
16,35 zł za każdy metr sześcienny wody i odprowadzonych ścieków – tyle od 11 lipca płacą gospodarstwa domowe objęte nową taryfą warszawskiego MPWiK. Wcześniej było to 14,90 zł. Różnica na jednym metrze sześciennym może nie wyglądać groźnie, ale w skali całego roku przeciętna 4-osobowa rodzina może zostawić za wodę i ścieki około 300 zł więcej. Nowe ceny dotyczą przy tym nie tylko Warszawy.
Od 11 lipca 16,35 zł zamiast 14,90 zł. Podrożała zarówno woda, jak i ścieki
Zmiana weszła w życie 11 lipca 2026 roku. Cena 1 m3 wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wzrosła z 5,90 do 6,48 zł brutto, natomiast stawka za odprowadzenie 1 m3 ścieków podniosła się z 9,00 do 9,87 zł brutto. W typowym gospodarstwie domowym korzystającym jednocześnie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej daje to obecnie łącznie 16,35 zł za każdy zużyty metr sześcienny zamiast wcześniejszych 14,90 zł. Podwyżka wynosi więc 1,45 zł na metrze, czyli około 9,7 proc.
Nową taryfę zatwierdził decyzją z 17 czerwca 2026 roku dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zasady zatwierdzania takich taryf wynikają z ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, której tekst jednolity opublikowano w Dz.U. z 2024 r. poz. 757. Zgodnie z art. 24c ust. 2 tej ustawy organ regulacyjny zatwierdza taryfę w drodze decyzji, jeżeli wynik sprawdzenia projektu, kosztów i warunków ekonomicznych jest pozytywny. Warszawska taryfa została zatwierdzona na okres 3 lat, natomiast obowiązujące obecnie stawki są cenami właściwymi dla pierwszego okresu nowej taryfy.
Na rachunku mieszkańca pojawia się jeszcze jeden element, o którym łatwo zapomnieć. MPWiK pobiera również stałą opłatę abonamentową, której wysokość zależy między innymi od sposobu rozliczania, rodzaju faktury i częstotliwości jej wystawiania. W budynkach wielorodzinnych sposób przeniesienia tych kosztów na właścicieli lub najemców zależy już od rozliczeń prowadzonych przez wspólnotę albo spółdzielnię. Sama stawka 16,35 zł jest natomiast ceną wody i ścieków i właśnie ją można bezpośrednio porównać z poprzednią kwotą 14,90 zł.
4-osobowa rodzina około 300 zł więcej w ciągu roku
Żeby zobaczyć rzeczywistą skalę zmiany, można oprzeć obliczenia na danych dotyczących zużycia w samej Warszawie. Z miejskiego raportu dotyczącego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego wynika, że w 2024 roku średnie dobowe zużycie wody przez zameldowanego mieszkańca Warszawy w gospodarstwie domowym korzystającym z sieci wyniosło 142 litry na osobę. To najwyższy poziom odnotowany w analizowanym w raporcie okresie 15 lat. W ciągu roku daje to około 51,8 m3, czyli przeciętnie około 4,32 m3 miesięcznie na osobę.
Przy takim zużyciu jedna osoba płaciła przy poprzedniej cenie 14,90 zł około 64,36 zł miesięcznie za wodę i odprowadzenie ścieków. Po zmianie taryfy jest to około 70,62 zł, czyli o 6,26 zł więcej miesięcznie i około 75 zł więcej w skali roku. Dwuosobowe gospodarstwo przy identycznym zużyciu na osobę przechodzi z około 128,71 do 141,24 zł miesięcznie. Roczna różnica sięga w tym przypadku około 150 zł.
Znacznie bardziej widoczna staje się podwyżka przy większej rodzinie. Cztery osoby zużywające przeciętnie po 142 litry dziennie wykorzystują w miesiącu około 17,28 m3 wody. Przy starej taryfie koszt wody i ścieków wynosił około 257,42 zł miesięcznie, przy obecnej jest to około 282,47 zł. Różnica to nieco ponad 25 zł miesięcznie i około 301 zł w ciągu roku. W gospodarstwie 5-osobowym ten sam rachunek rośnie z około 321,78 do 353,09 zł miesięcznie, a więc o ponad 31 zł. Po 12 miesiącach daje to około 376 zł dodatkowego wydatku.
To oczywiście modelowe wyliczenie oparte na przeciętnym warszawskim zużyciu. W jednym mieszkaniu 4 osoby mogą zużywać znacznie mniej, w innym więcej, szczególnie jeżeli w domu są małe dzieci, często korzysta się z wanny albo pralka i zmywarka pracują niemal codziennie. Do powyższych kwot nie doliczamy również kosztu podgrzania ciepłej wody. W blokach właśnie energia potrzebna do jej ogrzania potrafi stanowić znaczną część pozycji dotyczącej ciepłej wody na rozliczeniu, dlatego faktyczna kwota widoczna na rachunku ze spółdzielni lub wspólnoty będzie wyższa niż sama cena dostarczenia wody i odebrania ścieków.
Nowa cena obowiązuje również poza Warszawą
Ta sama taryfa MPWiK nie kończy się na granicach stolicy. Obejmuje także Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock i Wieliszew oraz miasta Piastów i Pruszków. Oznacza to, że również mieszkańcy tych miejscowości korzystający z usług warszawskiego przedsiębiorstwa zostali objęci ceną 6,48 zł za metr sześcienny wody oraz 9,87 zł za metr sześcienny odprowadzonych ścieków. W praktyce podwyżka dotyczy więc dużej części Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego i setek tysięcy gospodarstw korzystających z tego samego systemu.
Skala całej sieci jest duża. Według raportu miasta w 2024 roku odbiorcom w Warszawie sprzedano ponad 110 mln m3 wody, z czego ponad 86 mln m3 przypadło na gospodarstwa domowe. Sprzedaż dla mieszkań była wtedy o blisko 2 proc. większa niż rok wcześniej. Przy takich ilościach nawet zmiana ceny o 1,45 zł na jednym metrze sześciennym daje już bardzo duże wartości w skali całego systemu, choć dla pojedynczego mieszkańca najważniejsze pozostaje to, o ile zmieni się jego własny rachunek.
Rachunek jest wyższy niż wynika z samego mnożenia 16,35 zł przez zużycie
Mieszkaniec bloku nie powinien się zdziwić, jeżeli kwota na rozliczeniu administracji nie będzie idealnie odpowiadała prostemu działaniu liczba metrów sześciennych razy 16,35 zł. W budynku mogą występować różnice pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wodomierzy w poszczególnych lokalach, dochodzą zasady rozliczania części wspólnych, abonament, a przy ciepłej wodzie również koszt energii potrzebnej do jej podgrzania. Właściciel domu posiadający bezpośrednią umowę z MPWiK zobaczy strukturę opłat inaczej niż mieszkaniec dużej spółdzielni rozliczający media w miesięcznych zaliczkach.
Warto też zwrócić uwagę na moment odczytu licznika. Nowa taryfa obowiązuje od 11 lipca 2026 roku, dlatego rozliczenie obejmujące okres zarówno sprzed, jak i po tej dacie może uwzględniać dwie różne stawki. Dopiero kolejne pełne okresy rozliczeniowe pokażą mieszkańcom koszt zużycia liczony już wyłącznie według nowych cen. W części wspólnot i spółdzielni może się to pojawić najpierw jako korekta kosztów przy rozliczeniu mediów, a dopiero później jako zmieniona wysokość miesięcznej zaliczki.
Jak sprawdzić, ile podwyżka kosztuje konkretnie w danym mieszkaniu?
Najprościej sięgnąć do ostatniego pełnego rozliczenia i sprawdzić rzeczywistą liczbę zużytych metrów sześciennych. Każde 10 m3 wody i odpowiadającej jej ilości ścieków kosztuje obecnie 163,50 zł zamiast wcześniejszych 149 zł, czyli o 14,50 zł więcej. Przy 20 m3 różnica wynosi 29 zł, przy 30 m3 już 43,50 zł. Dzięki temu nie trzeba opierać się na średniej dla Warszawy – wystarczy pomnożyć własne zużycie przez 1,45 zł, aby zobaczyć sam efekt zmiany taryfy.
Przy analizowaniu rachunku trzeba jednak oddzielić cenę samej wody i ścieków od pozostałych pozycji. W przypadku ciepłej wody wzrost całkowitego kosztu może wynikać również ze zmian cen ogrzewania, a nie tylko z taryfy MPWiK. Jeżeli natomiast zużycie nagle wzrosło o kilka metrów sześciennych bez wyraźnego powodu, dobrze porównać odczyty wodomierzy, sprawdzić spłuczkę, baterie oraz ewentualne przecieki. Nawet niewielka nieszczelność przy obecnej cenie wody i ścieków potrafi przez kilka miesięcy wyprodukować rachunek znacznie większy niż sama lipcowa podwyżka.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.