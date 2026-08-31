Lidl zaskoczył klientów. Pączek z… wiertarkami Parkside! Jest powód, dla którego trafił do sklepów
Klienci Lidla mogą przecierać oczy ze zdumienia. W części z pieczywem i słodkimi wypiekami pojawił się nietypowy pączek. Ma intensywnie zieloną polewę, czerwone dekoracje przypominające małe narzędzia, a na środku charakterystyczne logo Parkside. Okazuje się, że nie jest to przypadkowa fantazja cukierników. Lidl w ten sposób świętuje 30. urodziny swojej popularnej marki narzędziowej.
Nietypowe pączki można już znaleźć w sklepach. Na zdjęciach zrobionych w jednym z Lidli widać wypiek z zieloną polewą oraz czerwonymi ozdobami w kształtach kojarzących się z narzędziami. Na środku znalazła się biała dekoracja z napisem Parkside.
Pączek Parkside w Lidlu. Wiemy, skąd się wziął
Parkside w 2026 roku obchodzi swoje 30-lecie. Lidl przygotował z tej okazji całą jubileuszową akcję, która nie ogranicza się do elektronarzędzi.
Sieć rozpoczyna 31 sierpnia specjalny miesiąc marki Parkside. Przez wrzesień do sprzedaży mają trafiać kolejne narzędzia, wyposażenie warsztatowe oraz odzież robocza. Pojawiły się również specjalne produkty i limitowane wersje sprzętu.
I właśnie elementem tej urodzinowej akcji jest widoczny na zdjęciach pączek Parkside.
To zdecydowanie jeden z bardziej niecodziennych sposobów promowania elektronarzędzi. Zamiast wiertarki czy szlifierki klient może więc wyjść z Lidla również z pączkiem w barwach marki.
Zielona polewa i małe „wiertareczki”
Największą uwagę zwraca wygląd wypieku. Górę pokrywa ciemnozielona polewa nawiązująca do charakterystycznej kolorystyki Parkside.
Na niej umieszczono mnóstwo niewielkich czerwonych dekoracji przypominających narzędzia. Całość uzupełnia jasna tabliczka z logo PARKSIDE.
Nic dziwnego, że taki pączek może zwrócić uwagę klientów przechodzących obok piekarni. Wygląda zupełnie inaczej niż standardowe pączki z lukrem czy czekoladą.
Specjalny pączek ma być dostępny tylko przez kilka dni
Jubileuszowy wypiek nie pozostanie jednak w stałej ofercie.
Według informacji dotyczących urodzinowej akcji Parkside specjalny pączek ma być dostępny w sklepach Lidl Polska od 31 sierpnia do 5 września 2026 roku. Regularna cena podawana w materiałach wynosi 3,99 zł za sztukę o masie 95 g.
Na zdjęciu etykiety zrobionym w sklepie również widoczna jest cena 3,99 zł oraz informacja „do wyczerpania zapasów”.
Jest jednak dodatkowa promocja. Przy zakupie dwóch sztuk cena pączka ma zostać obniżona o 30 proc., co oznacza 2,79 zł za sztukę. Taką cenę wskazują również aktualne materiały promocyjne.
Nie tylko pączki. Lidl mocno świętuje urodziny Parkside
Pączek jest przede wszystkim zabawnym dodatkiem do znacznie większej kampanii. Od 31 sierpnia Lidl rozpoczyna sprzedaż szeregu produktów Parkside i Parkside Performance.
Wśród jubileuszowych ofert znalazł się między innymi zestaw z akumulatorową wiertarkowkrętarką Parkside Performance 20 V, akumulatorem i ładowarką za 249 zł. Za tyle samo oferowany jest zestaw z akumulatorowym młotem udarowo-obrotowym 20 V, natomiast zestaw z akumulatorową szlifierką kątową kosztuje 299 zł.
Marka przygotowała także specjalne złote wersje wybranych produktów w ramach Gold Edition. Jubileuszowa akcja ma potrwać przez cały wrzesień, a kolejne produkty będą pojawiały się w sprzedaży co tydzień.
Pączek może szybko stać się hitem zdjęć w mediach społecznościowych
W tym przypadku sam wygląd może być równie ważny jak smak. Pączek przypominający gadżet reklamowy marki elektronarzędziowej jest na tyle nietypowy, że może zachęcać klientów do robienia zdjęć i publikowania ich w mediach społecznościowych.
Trzeba jednak pamiętać, że jest to oferta limitowana. Na sklepowej etykiecie znajduje się wyraźne zastrzeżenie „do wyczerpania zapasów”. Jeśli więc „pączki z wiertareczkami” wzbudzą większe zainteresowanie, w poszczególnych sklepach mogą zniknąć wcześniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.