RPP obniżyła stopy procentowe! Kredytobiorcy zyskują, ale Bliski Wschód komplikuje dalszy scenariusz
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała 4 marca 2026 roku o kolejnym cięciu stóp procentowych o 0,25 pkt proc. Stopa referencyjna NBP wynosi teraz 3,75 proc. – najniżej od 2022 roku. To 7. obniżka w cyklu zapoczątkowanym w maju ubiegłego roku. Łączny spadek stóp od początku cyklu sięgnął 2 pkt proc., co w praktyce oznacza realne odciążenie dla milionów kredytobiorców hipotecznych – choć na efekty część z nich będzie musiała jeszcze poczekać.
Siódma obniżka z rzędu – też na tle geopolitycznej burzy
Decyzja RPP była przez rynek niemal w pełni skonsumowana z wyprzedzeniem. Jeszcze 3 marca stawka WIBOR 3M notowana była na poziomie 3,82 proc. – a więc poniżej obowiązującej wówczas stopy referencyjnej na poziomie 4,00 proc. W normalnych warunkach jest odwrotnie: WIBOR powinien być wyższy niż stopa referencyjna. Tak niska wycena rynkowa oznaczała, że uczestnicy rynku dawno zdyskontowali marcowe cięcie.
Za obniżką przemawiały przede wszystkim dane makroekonomiczne. Inflacja CPI w Polsce wyniosła w styczniu 2026 roku 2,2 proc. rok do roku – drugi miesiąc z rzędu poniżej celu NBP wynoszącego 2,5 proc. Równocześnie dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyhamowała do 6,1 proc. r/r – poniżej rynkowych oczekiwań, co sygnalizuje, że grudniowy skok płac był efektem jednorazowych premii, a nie trwałego przyspieszenia presji kosztowej.
Zielone światło dla cięcia dał też sam prezes NBP. Na lutowej konferencji prasowej Adam Glapiński po raz pierwszy od wielu miesięcy nie wspomniał o ryzykach inflacyjnych i otwarcie wskazał, że „marzec będzie dobrym miesiącem na obniżkę stóp procentowych”. Wtórowali mu członkowie Rady. Ludwik Kotecki oceniał w rozmowie z PAP z 12 lutego, że „marzec to dobry moment na kolejne cięcie stóp o 25 pkt bazowych”, a Przemysław Litwiniuk w ISBnews z 24 lutego stwierdził wprost, że obniżka w marcu jest „prawdopodobna, a kolejna – przy utrzymaniu obecnych trendów – nawet konieczna”.
Komplikacją okazał się jednak atak USA i Izraela na Iran z 28 lutego. Napięcia na Bliskim Wschodzie i ryzyko wzrostu cen ropy naftowej wniosły do posiedzenia element niepewności, jakiego rynek nie przewidywał jeszcze w połowie lutego. Mimo to Rada nie zawahała się – decyzja o cięciu o 25 pkt bazowych zapadła zgodnie z oczekiwaniami.
Od 5,75 do 3,75 proc. – pełna ścieżka obniżek
Marcowa decyzja zamyka symboliczny rozdział: łączny spadek stopy referencyjnej NBP od maja 2025 roku wynosi dokładnie 2 pkt proc. Rada cięła stopy w maju (o 50 pb), lipcu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2025 roku (po 25 pb każdorazowo), a teraz po raz siódmy. W sumie: 7 obniżek, 200 punktów bazowych, stopa referencyjna z 5,75 na 3,75 proc.
Dla porównania: jeszcze w 2023 roku, gdy RPP walczyła z inflacją, stopy były utrzymywane właśnie na poziomie 5,75 proc. – i przez blisko dwa lata nie drgnęły. Cykl obniżek, który ruszył wiosną 2025 roku, jest jednym z najszybszych w historii polskiej polityki pieniężnej po fazie zacieśnienia.
Ile taniej na racie? Kwoty realne, ale nie od razu
Sama marcowa obniżka o 0,25 pkt proc. przełoży się na spadek raty o około 80 zł przy kredycie hipotecznym na 500 tys. zł zaciągniętym na 30 lat. Przy niższych kwotach – na poziomie 300-400 tys. zł – obniżka jednej raty wyniesie odpowiednio 50-65 zł. Patrząc na cały cykl od maja 2025 roku – czyli na łączne 2 pkt proc. – rat kredytobiorcy z zobowiązaniem na 500 tys. zł płacą dziś nawet o ponad 600 zł mniej miesięcznie niż przed startem obniżek.
Nie każdy jednak odczuje zmianę w najbliższym czasie. Oprocentowanie kredytów hipotecznych opartych na WIBOR 3M jest aktualizowane co 3 miesiące, a w przypadku WIBOR 6M – co pół roku. Oznacza to, że część kredytobiorców poczuje ulgę przy najbliższej aktualizacji harmonogramu spłat, a nie bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji RPP. Kredyty z okresowo stałym oprocentowaniem w ogóle nie reagują na zmiany stóp – do końca obowiązywania stałej stawki, zwykle 5 lub 7 lat.
Czy w kwietniu znów potniemy? Iran zaciemnia prognozę
Przed lutowym posiedzeniem większość analityków zakładała, że po marcowej obniżce RPP zdecyduje się na kolejne cięcia – w tym na następne w kwietniu. Część prognoz wskazywała na docelowy poziom stopy referencyjnej w okolicach 3,0-3,25 proc. na koniec 2026 roku.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie zmienia jednak układ sił. Jak wskazał w PAP Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego, „rośnie ryzyko, że docelowo stopa procentowa nie spadnie tak nisko jak zakładaliśmy, czyli do 3,25 proc. Do czasu wyklarowania się sytuacji w Iranie i potencjalnego wpływu tej sytuacji na perspektywy inflacji trudno ocenić, czy RPP będzie gotowa do kolejnych obniżek w dalszej części roku”. Zamknięcie lub ograniczenie przepływu przez Cieśninę Ormuz może podbić ceny ropy naftowej, a za tym – ceny paliw i energii, co bezpośrednio wpłynęłoby na wskaźnik CPI w Polsce.
Kotecki z kolei uzależniał obniżkę w kwietniu od tego, czy GUS-owska rewizja koszyka CPI nie przyniesie niespodzianek. Henryk Wnorowski ocenił w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, że docelowy poziom 3,5 proc. na koniec 2026 roku jest realistyczny – ale zaznaczał, że droga do tego celu będzie ostrożna i uzależniona od napływających danych. Kolejne posiedzenie RPP zaplanowane jest na kwiecień 2026 roku.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli spłacasz kredyt hipoteczny ze zmienną stopą opartą na WIBOR, sprawdź w umowie, kiedy przypada najbliższa aktualizacja oprocentowania – wtedy odczujesz realny efekt obniżki. Przy WIBOR 3M nastąpi to za kilka tygodni, przy WIBOR 6M możliwe, że dopiero za kilka miesięcy.
Jeśli masz kredyt ze stałym oprocentowaniem lub rozważasz refinansowanie, warto skonsultować się z doradcą finansowym: przy dalszych obniżkach – jeśli do nich dojdzie – przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne. Zanim jednak podejmiesz decyzję, weź pod uwagę, że scenariusz dalszego szybkiego luzowania polityki pieniężnej jest teraz mniej pewny niż jeszcze miesiąc temu, a sytuacja geopolityczna może w każdej chwili zmienić nastawienie RPP.
Jeśli dopiero planujesz zaciągnięcie kredytu hipotecznego, miej na uwadze, że stopy procentowe – i co za tym idzie raty – mogą poruszać się w obu kierunkach. Sprawdź w kalkulatorze, jak Twoja zdolność do spłaty wyglądałaby przy stopie o 1-2 pkt proc. wyższej niż dziś.
