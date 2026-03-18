Ruszyły masowe kontrole w całym kraju. Polacy muszą udowodnić, że zapłacili. Sprawdzają nawet 5 lat wstecz
Poczta Polska ruszyła w teren. W całym kraju trwają kontrole abonamentu RTV – pracownicy spółki pukają do drzwi i sprawdzają, czy w mieszkaniach stoją niezarejestrowane odbiorniki. Za przyłapanie na gorącym uczynku grozi kara sięgająca ponad 900 złotych, a do tego zaległości liczone wstecz nawet do 5 lat. Tyle teoria. W praktyce kontroler, który stanie w progu, ma znacznie mniej uprawnień, niż wielu mieszkańców sądzi – i warto wiedzieć dokładnie, gdzie kończy się jego władza, a zaczyna konstytucyjna ochrona mir domowego.
Kto właściwie puka do drzwi?
Pierwsza rzecz, którą warto ustalić, to kto w ogóle ma prawo przeprowadzać taką kontrolę. Wbrew popularnej miejskiej legendzie nie jest to ani zwykły listonosz, ani przypadkowy pracownik okienka pocztowego. Kontrole w zakresie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych mogą przeprowadzać wyłącznie specjalnie upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej – wydzielonej jednostki zajmującej się właśnie tym rodzajem zadań na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Taki kontroler, zanim cokolwiek zrobi, ma obowiązek okazać legitymację służbową oraz imienne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników i uiszczania opłat abonamentowych. Na żądanie mieszkańca musi też pokazać dowód osobisty. Jeśli przychodząca osoba nie dysponuje tymi dokumentami – nie jest upoważnionym kontrolerem i w żadnym wypadku nie musi ona być wpuszczana do mieszkania. Co więcej, nawet wówczas, gdy dokumenty są w porządku, sytuacja prawna wcale nie jest dla kontrolera tak korzystna, jak mogłoby się wydawać.
Konstytucja silniejsza niż abonament
Tu dochodzimy do sedna sprawy, które jest kluczowe dla każdego, kto chce wiedzieć, jak zachować się w momencie kontroli. Polskie prawo nie nakłada na mieszkańców obowiązku wpuszczenia kontrolera RTV do prywatnego lokalu. Potwierdzają to jednoznacznie wyroki sądów administracyjnych – m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2018 roku (sygn. II GSK 590/18), w którym NSA wprost stwierdził, że ustawa o opłatach abonamentowych nie daje kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń prywatnych w celu sprawdzenia obecności urządzeń wymagających rejestracji.
Prawna podstawa jest prosta: kontroler RTV nie jest funkcjonariuszem publicznym. To pracownik prywatnej spółki. Nie przysługują mu uprawnienia policyjne, prokuratorskie ani komornicze. Nie może wejść do mieszkania siłą. Nie może wezwać Policji, żeby ta wymusiła na mieszkańcu otwarcie drzwi. Konstytucja RP gwarantuje nienaruszalność mieszkania, a wejście do lokalu wbrew woli lokatora może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji sądu lub prokuratora – nie na podstawie legitymacji pracownika Poczty Polskiej.
Jak wyjaśniało Biuro Prasowe Poczty Polskiej w odpowiedzi na pytania PAP, spółka realizuje zadania związane z usługą RTV na zlecenie KRRiT, a „kontrole zgodnie z ustalonym planem realizują wyznaczeni kontrolerzy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, przy czym liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich”.
Odmowa nie jest bezpieczna w 100 procentach
Brak obowiązku wpuszczenia kontrolera nie oznacza jednak, że można z całkowitym spokojem zatrzasnąć mu drzwi przed nosem i zapomnieć o sprawie. Odmowa może zostać potraktowana jako przesłanka do wszczęcia postępowania administracyjnego – zwłaszcza jeśli kontroler zdążył przed zamknięciem drzwi zobaczyć antenę satelitarną przypisaną do konkretnego mieszkania, usłyszeć przez drzwi grający telewizor albo zdobyć inne poszlaki wskazujące na posiadanie niezarejestrowanego odbiornika.
NSA w wyroku z 7 marca 2023 roku (sygn. II GSK 94/20) doprecyzował, jakie 4 elementy muszą zostać stwierdzone, żeby kontrola była prawidłowo przeprowadzona: obecność urządzenia, jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu, fakt rejestracji lub jej brak oraz okres używania – szczególnie istotny w kontekście 14-dniowego terminu na rejestrację odbiornika od dnia wejścia w jego posiadanie. Wynika z tego, że samo podejrzenie posiadania telewizora to za mało – kontroler musi mieć twarde podstawy faktyczne do nałożenia kary.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku firm i instytucji. Przedsiębiorcy mają znacznie mniej pola manewru – Poczta Polska może łatwiej udowodnić posiadanie sprzętu, a sami właściciele firm rzadziej odmawiają współpracy, obawiając się innych konsekwencji administracyjnych. Kontrolerzy coraz częściej pojawiają się też na parkingach przy zakładach pracy, fotografując przez szyby radia samochodowe i weryfikując numery rejestracyjne w centralnej bazie – jak informuje rankomat.pl.
Ile wynosi kara i skąd te różne kwoty?
Jeśli kontrola dojdzie do skutku i stwierdzone zostanie posiadanie niezarejestrowanego, sprawnego odbiornika zdolnego do natychmiastowego odbioru programu, kara wynosi 30-krotność miesięcznej stawki abonamentowej obowiązującej w dniu kontroli – zgodnie z art. 5 ustawy o opłatach abonamentowych.
W 2026 roku stawki abonamentu wynoszą 9,50 zł miesięcznie za radioodbiornik oraz 30,50 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy łącznie. Po przemnożeniu przez 30 daje to kary w wysokości 285 złotych za niezarejestrowane radio i 915 złotych za niezarejestrowany telewizor. Do kary mogą zostać doliczone zaległe opłaty abonamentowe – jeśli Poczta Polska jest w stanie udowodnić, że urządzenie było w posiadaniu domownika przez dłuższy czas, zaległości mogą sięgać 5 lat wstecz.
Jeśli nałożona opłata nie zostanie uregulowana, Centrum Obsługi Finansowej wysyła najpierw upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, który może zająć rachunek bankowy lub część wynagrodzenia czy emerytury.
Warto w tym miejscu pamiętać o jednej ważnej zasadzie, która bywa pomijana: płacenie abonamentu u operatora kablowego lub satelitarnego nie zwalnia z obowiązku rejestracji odbiornika i opłacania abonamentu RTV. To dwie osobne daniny regulowane przez odrębne przepisy.
Smartfon i laptop pod lupą – sprawa nierozstrzygnięta
Dużo emocji budzi pytanie o urządzenia mobilne. Przez lata Poczta Polska stała na stanowisku, że każde urządzenie umożliwiające odbiór programu – w tym laptop z kartą telewizyjną czy smartfon z odpowiednią aplikacją – może być traktowane jako odbiornik podlegający opłacie. Wyroki NSA komplikują tę interpretację, bo do stwierdzenia kontroli wymagana jest zdolność do natychmiastowego odbioru programu – co w przypadku telefonu bez tunera DVB i anteny jest kwestią co najmniej dyskusyjną.
Podobnie wygląda sytuacja z popularnym dziś Smart TV podłączonym wyłącznie do internetu, bez anteny i dekodera. Telewizor, który nie jest podłączony do źródła sygnału i nie jest zdolny do natychmiastowego odbioru programu, nie podlega – według aktualnych interpretacji – obowiązkowi rejestracji. Granicą jest realna możliwość odbioru, nie sam fakt posiadania urządzenia z ekranem.
Kto w ogóle nie musi płacić?
Prawo przewiduje szereg zwolnień z opłat abonamentowych. Część z nich działa automatycznie, inne wymagają złożenia oświadczenia w placówce pocztowej.
Zwolnienie automatyczne przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat – Poczta Polska powinna zaprzestać pobierania opłat na podstawie danych PESEL, choć w praktyce warto samodzielnie zweryfikować stan konta abonenckiego.
Na wniosek z abonamentu zwolnione są m.in. osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę lub rentę nieprzekraczającą 50 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zgodnie z prognozami budżetowymi na 2026 rok przeciętne wynagrodzenie wynosi 9 420 zł brutto, a zatem próg dochodowy dla tej grupy oscyluje w okolicach 4 710 zł brutto. Z abonamentu zwolnione są też osoby z określonymi orzeczeniami o niepełnosprawności, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby objęte pomocą społeczną. We wszystkich przypadkach wymaganych wnioskowo trzeba zgłosić się osobiście do urzędu pocztowego z odpowiednim dokumentem potwierdzającym uprawnienie.
Abonament zniknie – ale nie teraz
W tle całej sprawy toczy się dyskusja o reformie systemu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało projekt zastąpienia abonamentu RTV tzw. opłatą audiowizualną w wysokości 8–9 zł miesięcznie, która miałaby być automatycznie pobierana przy rozliczeniu podatku dochodowego. W efekcie kontrolerzy byliby zbędni, a problem rejestracji zniknąłby sam. Projekt jest jednak wciąż na etapie prac legislacyjnych – w 2026 roku stare zasady nadal w pełni obowiązują.
Co zrobić, gdy kontroler zapuka do drzwi?
Na koniec – kilka praktycznych wskazówek dla każdego, kto chce wiedzieć, jak postąpić w razie wizyty kontrolera. Po pierwsze, zawsze zażądaj okazania legitymacji służbowej i imiennego upoważnienia do kontroli. Jeśli kontroler tych dokumentów nie posiada – nie masz żadnego powodu otwierać drzwi. Po drugie, masz prawo odmówić wpuszczenia kontrolera do mieszkania bez żadnych bezpośrednich konsekwencji karnych. Odmowa nie jest przestępstwem ani wykroczeniem. Po trzecie, jeżeli masz zarejestrowany i opłacony abonament, okaż potwierdzenie rejestracji przez zamknięte drzwi lub przez domofon – to wystarczy, by zakończyć wizytę. Po czwarte, jeśli nie masz zarejestrowanego odbiornika, ale chcesz uregulować sprawę, możesz samodzielnie zgłosić się do placówki pocztowej i dokonać rejestracji – to znacznie tańsza opcja niż czekanie na kontrolę i karę. Po piąte, sprawdź, czy przysługuje ci ustawowe zwolnienie – wiele osób, szczególnie starszych lub o niskich dochodach, nie płaci abonamentu, bo po prostu nie wie, że nie musi.
