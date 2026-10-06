Ruszyły obowiązkowe kontrole domów i mieszkań! Sprawdzają opłatę 349 zł i grożą karą 5000 zł

6 października 2026 19:53 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Kontrolerzy pukają do drzwi właścicieli domów i mieszkań w całej Polsce. Wszystko za sprawą zaostrzonych przepisów dotyczących świadectw energetycznych oraz obowiązkowych inspekcji pieców i instalacji grzewczych. Brak wymaganego dokumentu przy sprzedaży lub najmie może kosztować aż 5000 złotych. Sprawdź, kogo dotyczą nowe wymogi i ile kosztuje audyt!

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Trwają kontrole urzędów skarbowych. | Grafika poglądowa, generowania przy pomocy AI.
Trwają kontrole urzędów skarbowych. | Grafika poglądowa, generowania przy pomocy AI.

Świadectwo energetyczne i opłata 349 zł. Kto musi posiadać dokument?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to oficjalny dokument określający roczne zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody. Posiadanie ważnego świadectwa jest bezwzględnie obowiązkowe dla wszystkich budynków wzniesionych po 2009 roku. W przypadku obiektów wybudowanych przed 2009 rokiem dokument jest wymagany w sytuacji, gdy nieruchomość jest przeznaczona na sprzedaż lub wynajem. Jeśli właściciel użytkuje starszy dom wyłącznie na własne potrzeby prywatne, nie ma obowiązku wyrabiania certyfikatu.

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Wyrobienie świadectwa energetycznego dla domu jednorodzinnego lub mieszkania to koszt rzędu około 349 złotych (w przypadku lokali użytkowych i handlowych stawki sięgają około 499 zł). Dokument sporządzają licencjonowani audytorzy oraz osoby z uprawnieniami budowlanymi. Warto pamiętać, że certyfikat jest ważny przez 10 lat, ale traci ważność automatycznie w przypadku przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji (np. wymiany okien, ocieplenia ścian czy zmiany źródła ciepła). Brak dokumentu podczas transakcji u notariusza lub brak wskaźników w ogłoszeniu grozi grzywną do 5000 złotych.

Cykl kontroli systemów ogrzewania. Co ile lat kontroler zapuka do drzwi?

Równolegle z weryfikacją świadectw energetycznych przepisy nakładają obowiązek cyklicznych inspekcji technicznych systemów grzewczych. Częstotliwość wizyt kontrolnych zależy od rodzaju paliwa oraz mocy nominalnej kotła:

  • Co 2 lata – dla kotłów na paliwo stałe lub ciekłe o mocy wyższej niż 100 kW,
  • Co 3 lata – dla pozostałych źródeł ciepła oraz połączonych systemów ogrzewania i wentylacji o mocy ponad 70 kW,
  • Co 4 lata – dla kotłów zasilanych gazem o mocy nominalnej powyżej 100 kW,
  • Co 5 lat – dla tradycyjnych kotłów o mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW.

Dodatkowo w Polsce wprowadzono klasy energetyczne budynków w skali od A+ (najbardziej oszczędne) do G (najmniej efektywne), wyliczane na podstawie wskaźnika energii pierwotnej (EP), co ma ukrócić proceder wystawiania fikcyjnych audytów bez wizyty w nieruchomości.

Rynek najmu i sprzedaży na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu pod lupą

Nowe rygory kontrolne uderzają przede wszystkim w rynek obrotu nieruchomościami w największych miastach. W Warszawie, gdzie rotacja najemców i liczba transakcji sprzedażowych jest najwyższa, wymóg posiadania świadectwa przy umowie notarialnej i najmie stanowi podstawę legalnego obrotu lokalami.

W stołecznych dzielnicach – takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów – właściciele mieszkań na wynajem masowo zamawiają audyty za 349 zł. Brak wpisu o klasie energetycznej w ogłoszeniach mieszkaniowych na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu może skutkować natychmiastowym nałożeniem kary finansowej przez inspekcję.

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Zobacz zestaw najważniejszych faktów dotyczących nowych obowiązków właścicieli nieruchomości:

  • Koszt audytu od 349 zł – średni wydatek na wyrobienie certyfikatu energetycznego dla domu lub mieszkania.
  • Grzywna do 5000 zł za brak dokumentu – wysokie kary przy sprzedaży, wynajmie lub braku danych w ogłoszeniu.
  • Klasy energetyczne od A+ do G – nowy system klasyfikacji budynków ułatwiający porównanie kosztów eksploatacji.
  • Obowiązkowe kontrole pieców co 2–5 lat – cykliczne inspekcje w zależności od mocy i rodzaju paliwa.
  • Weryfikacja na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – bezwzględny wymóg dokumentu przy transakcjach na rynku najmu.

 

Źródło: forsal

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