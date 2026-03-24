Rząd ma gotowy plan ewakuacji z każdej gminy. Oto kto wsiądzie do autobusu pierwszy i co musi spakować na 72 godziny
Z końcem 2025 roku upłynął ustawowy termin: każda polska gmina miała obowiązek przekazać do urzędu wojewódzkiego szczegółowe procedury przemieszczenia swoich mieszkańców w sytuacji zagrożenia. Dokumenty wpłynęły. Teraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa scala je w jeden krajowy plan ewakuacji. To nie ćwiczenie na papierze – to gotowy system, który może ruszyć od każdego dnia roboczego po zadysponowaniu przez właściwy organ.
Ustawa z 2024 roku dała gminom 12 miesięcy
Podstawą prawną całego systemu jest ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Przepisy nałożyły na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek opracowania w ciągu 12 miesięcy tzw. wkładów do wojewódzkiego planu ewakuacji ludności. Dokumenty gminne stanowią załącznik funkcjonalny do planów zarządzania kryzysowego – nie są więc oderwanymi od rzeczywistości scenariuszami, ale częścią zintegrowanego systemu reagowania, który działa od szczebla gminy po kraj.
Szczegółowy sposób realizacji działań określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz.U. 2025 poz. 765). To ten akt wykonawczy wyznaczył, co dokładnie musiało się znaleźć w gminnych dokumentach: inwentaryzacja lokalnych zagrożeń, wyznaczenie tras ewakuacyjnych z oceną ich stanu technicznego, wskazanie miejsc zbiórek, procedury transportu i komunikacji z mieszkańcami.
W praktyce gminy musiały zakończyć prace przed końcem grudnia 2025, bo wojewodowie potrzebowali czasu na scalenie dokumentów gminnych i powiatowych w plany regionalne. Ten sam 12-miesięczny termin obowiązywał wszystkie szczeble jednocześnie – gminny, powiatowy, wojewódzki i krajowy. Rezultat: z końcem 2025 roku Polska przeszła od teorii do gotowego systemu.
Kto wsiądzie do autobusu w pierwszej kolejności
Gminne plany ewakuacji nie traktują wszystkich mieszkańców jednakowo. Dokumenty precyzyjnie określają kolejność ewakuacji, a priorytetem są osoby wymagające pomocy lub szczególnej opieki. Na czele każdej listy znajdą się dzieci, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży, chorzy wymagający opieki oraz podopieczni domów pomocy społecznej i szpitali.
Nie oznacza to, że pozostali mieszkańcy muszą czekać na oficjalny transport. Plany wprost zakładają tzw. samoewakuację – według szacunków około 50 procent ludności opuści strefy zagrożenia własnymi środkami. Organy obrony cywilnej będą koordynować ten ruch, prowadzić spis samoewakuujących się lub szacować ich liczbę, a przede wszystkim – zabezpieczać ważne szlaki komunikacyjne, tak by prywatne pojazdy nie blokowały dróg zarezerwowanych dla służb ratunkowych i wojska. To kluczowy element – każdy, kto pamięta zdjęcia korków na ukraińskich autostradach w pierwszych dniach po 24 lutego 2022 roku, rozumie, dlaczego organizacja samodzielnych wyjazdów jest równie ważna jak transport zorganizowany.
Dla tych, którzy nie mają własnych środków transportu lub nie mogą samodzielnie opuścić strefy zagrożenia, gminy wyznaczyły miejsca zbiórki i zapewniły pulę pojazdów – autobusy, pojazdy komunalne, w razie potrzeby transport kolejowy. Drogi ewakuacyjne zostały wybrane z uwzględnieniem ich aktualnego stanu technicznego, a dokumenty zawierają alternatywne trasy na wypadek zablokowania szlaków głównych.
Hale sportowe, szkoły i ośrodki kultury jako miejsca tymczasowego schronienia
Ewakuacja to nie tylko przemieszczenie – to też pytanie o to, dokąd trafią ludzie, którzy opuścili swoje domy. Plany gminne zawierają wykaz obiektów publicznych przeznaczonych na miejsca czasowego pobytu ewakuowanej ludności. Są to przede wszystkim hale sportowe, szkoły, ośrodki kultury i inne budynki należące do gminy.
Gminy oszacowały liczbę dostępnych miejsc noclegowych, przyjmując normę 2-3 m² powierzchni mieszkalnej na osobę. W miejscach czasowego pobytu zapewnione będą podstawowe warunki: żywność, woda pitna, dostęp do urządzeń sanitarnych oraz pomoc medyczna. To minimum, które przepisy określają jako konieczne do przetrwania do czasu objęcia ewakuowanej ludności inną formą pomocy – np. zakwaterowaniem u rodziny lub w dalszych miejscach docelowych.
Ewakuacja, zgodnie z obowiązującymi procedurami, ma umożliwiać rodzinom wspólne przemieszczanie się. W punktach zbiórki i miejscach przyjęcia prowadzony będzie spis ludności – każda ewakuowana osoba zostaje zaewidencjonowana, co ma kluczowe znaczenie dla odnajdywania się rodzin i zarządzania pomocą.
RCB, Sztab Generalny i sieć powiązana pionowo
Na podstawie dokumentów gminnych i powiatowych każdy z 16 wojewodów opracowuje własny plan ewakuacji dostosowany do specyfiki regionu. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński przygotowuje na ich podstawie krajowy plan ewakuacji, koordynując całość prac.
„Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej daje nam zadanie, które polega na tym, że mamy przygotować wytyczne dla wojewodów w zakresie planów ewakuacji i mamy to zrobić razem ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego” – mówił Muszyński w rozmowie z portalem InfoSecurity24.
Współpraca RCB ze Sztabem Generalnym jest kluczowa z jednego powodu: wojsko wnosi zasoby, których struktury cywilne nie posiadają – specjalistyczny sprzęt transportowy, zaawansowane systemy łączności i doświadczenie w organizacji masowych operacji logistycznych. Administracja cywilna z kolei wnosi znajomość lokalnej infrastruktury, zasobów i potencjalnych wąskich gardeł. Ewakuacja z dużego aglomeracyjnego miasta przebiega zupełnie inaczej niż z gminy wiejskiej przy granicy – plany muszą to uwzględniać.
Krajowy plan ewakuacji opracowuje się na okres 3 lat, co oznacza, że nie jest dokumentem tworzonym raz i odkładanym na półkę – podlega regularnej aktualizacji, a system jest cyklicznie weryfikowany w ćwiczeniach.
Kto i kiedy może zarządzić ewakuację
Sam fakt posiadania planów nie oznacza, że ewakuacja zostanie zarządzona. Ustawa precyzyjnie określa, kto i w jakich okolicznościach ma do tego prawo.
W czasie stanu wojennego i wojny Szef Obrony Cywilnej może zarządzić ewakuację na wniosek właściwego wojewody. W przypadkach niecierpiących zwłoki – gdy nie ma czasu na ten tryb – wojewoda może zarządzić ewakuację samodzielnie, niezwłocznie informując o tym Szefa Obrony Cywilnej. Decyzja zapada po konsultacji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
Na poziomie lokalnym uprawnienia ma wójt, który może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych, jeśli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub mienia. To przepis stosowany przede wszystkim przy zagrożeniu powodzią, awarią technologiczną lub innym zdarzeniem o charakterze lokalnym.
Plany ewakuacji obejmują 4 główne scenariusze: zagrożenie wojną, przewidywane wystąpienie klęski żywiołowej, czas wojny oraz wystąpienie klęski żywiołowej. Dokumenty są więc przygotowane nie tylko na scenariusze militarne – obejmują też powodzie, pożary wielkoobszarowe i inne ekstremalne zdarzenia, których częstotliwość rośnie wraz ze zmianami klimatycznymi.
Alert RCB, syreny i walka z dezinformacją
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. precyzyjnie określa sposoby powiadamiania mieszkańców. Podstawowym kanałem jest Alert RCB – wiadomość SMS wysyłana automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS na danym obszarze. Nie wymaga rejestracji, nie wymaga żadnej aplikacji. Równolegle uruchomione zostaną syreny alarmowe.
Organy obrony cywilnej wykorzystają wszystkie dostępne środki masowego przekazu – telewizję, radio, strony internetowe administracji publicznej. Mieszkańcy otrzymają ulotki i wiadomości elektroniczne z konkretnymi instrukcjami: gdzie się stawić, czym jechać, co zabrać.
Osobna procedura dotyczy walki z dezinformacją, która w każdym kryzysie potrafi wyrządzić ogromne szkody. Wójtowie i starostowie mają obowiązek aktywnego przeciwdziałania fałszywym komunikatom – muszą weryfikować informacje pojawiające się na stronach innych instytucji i organów oraz reagować na nieprawdziwe przekazy w mediach społecznościowych. Mieszkańcy powinni reagować wyłącznie na oficjalne komunikaty z kanałów rządowych i samorządowych.
Ukraina jako instruktaż i przestroga
Polska nie buduje tego systemu w próżni. Dyrektor Muszyński wielokrotnie podkreślał, że celem jest przeniesienie doświadczeń z konfliktu na Ukrainie do polskich realiów. W różnych etapach tej wojny ewakuacją objęto kilkanaście milionów osób – to zarówno przykład możliwości, jak i lekcja o tym, co może się nie sprawdzić.
Kluczowy wniosek z Ukrainy: decyzje o ewakuacji muszą zapadać w godzinach, nie dniach. To wymaga przygotowanych wcześniej szczegółowych procedur, zabezpieczonych zasobów i sprawdzonej łączności. System, który działa tylko na papierze, nie działa w ogóle. Dlatego krajowy plan ewakuacji, poza samymi procedurami, przewiduje regularne ćwiczenia i testy sprawdzające gotowość każdego elementu łańcucha – od gminnego autobusu przez łączność wojewody po koordynację wojskowo-cywilną na szczeblu centralnym.
72 godziny – co spakować i jak się przygotować
Dla czytelnika najważniejsze jest pytanie praktyczne: co zrobić teraz, zanim cokolwiek się stanie.
Przepisy wprost zakładają, że w czasie ewakuacji mieszkańcy ograniczą się do mienia niezbędnego do przetrwania przez 3 doby. Dobry plecak ewakuacyjny powinien zawierać: wodę (minimum 2 litry), żywność niewymagającą gotowania na 72 godziny, leki na receptę z co najmniej tygodniowym zapasem, dokumenty tożsamości i ich kopie, gotówkę w małych nominałach (bankomaty mogą nie działać), powerbank z naładowanym telefonem, latarkę i zapasowe baterie, podstawowe ubrania na zmianę oraz środki higieniczne. Całość powinna ważyć tyle, ile jesteś w stanie nieść przez dłuższy czas.
Zrób kopie najważniejszych dokumentów – dowodu, paszportu, umów ubezpieczenia, danych dostępowych do kont bankowych – i przechowuj je w zaszyfrowanej chmurze lub na pendrive’ie, który trafi do plecaka. W sytuacji, gdy musisz opuścić dom w ciągu 30 minut, nie ma czasu na szukanie teczek.
Ustal z bliskimi punkt spotkania na wypadek braku łączności – konkretne miejsce w okolicy, nie „przy szkole”, ale „przed wejściem do szkoły przy Lipowej”. Zapisz numery kontaktowe do rodziny na kartce papieru, bo telefon może się rozładować lub zgubić.
Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajdują się obiekty publiczne, które mogą służyć jako miejsca ewakuacyjne – hale sportowe, większe szkoły, ośrodki kultury. Poznaj 2-3 trasy wyjazdu z miasta lub gminy innymi drogami niż codziennie – w sytuacji kryzysowej ruch na arteriach głównych może być zablokowany. Tę wiedzę nabywa się w 15 minut, ale w sytuacji kryzysowej może być bezcenna.
Jeśli w Twojej gminie zostanie zarządzona ewakuacja, Alert RCB przyjdzie jako SMS bez ostrzeżenia, uruchomią się syreny i pojawią komunikaty w mediach. Nie reaguj na informacje z nieoficjalnych źródeł – w każdym kryzysie dezinformacja pojawia się szybciej niż prawda. Jedynym wiarygodnym źródłem będą strony urzędów gmin, powiatów, wojewodów i portale rządowe.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.