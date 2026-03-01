Rząd ma plan ewakuacji na masową skalę. Setki tysięcy osób może dostać SMS wzywający do natychmiastowego wyjazdu
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w styczniu 2026 roku, że wszystkie województwa przekazały już swoje plany ewakuacji ludności. Dokumenty trafiły do RCB, które nanosi poprawki i uzgodni je, zanim powstaną jako integralna część Krajowego Planu Ewakuacji. Gdyby dziś doszło do nagłego kryzysu – te plany już istnieją i można według nich działać.
Rok ustawy: co udało się zrobić
Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024) weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. To ona nałożyła na Rządowe Centrum Bezpieczeństwa obowiązek opracowania Krajowego Planu Ewakuacji i wydania wytycznych dla 16 województw. Rok od startu prac dyrektor RCB Zbigniew Muszyński w wywiadzie dla portalu InfoSecurity24 przyznał wprost, że roczna ocena tak złożonego projektu to zbyt krótki horyzont, ale jednocześnie wskazał konkretne efekty.
– Odbył się szereg konsultacji i wszystkie województwa dosłały nam przygotowane przez siebie plany ewakuacji. Pierwsza wersja zawsze podlega bardzo krytycznej ocenie. Przekazaliśmy nasze uwagi, żeby te plany były jak najbardziej wiarygodne i bliskie rzeczywistości – powiedział Muszyński w rozmowie z InfoSecurity24.pl w styczniu 2026 roku.
Szczegółowy tryb realizacji ewakuacji określa rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 765). Dokument precyzuje m.in. warianty tras, punkty przyjęcia ludności, organizację transportu i zabezpieczenie mienia ewakuowanych. Plany muszą obejmować liczbę osób przewidzianych do przemieszczenia, wykaz dróg i linii kolejowych, miejsca zakwaterowania oraz zestawienie sił transportowych niezbędnych w danym regionie.
Kraj podzielony na 16 różnych scenariuszy
Kluczowe założenie całego systemu jest proste: nie ma jednego szablonu dla wszystkich. Każde województwo ma inną liczbę ludności, inne położenie geograficzne, inny stopień narażenia na potencjalne zagrożenia. Plan ewakuacji dla województwa lubelskiego – graniczącego z Ukrainą – będzie się zasadniczo różnił od planu dla Wielkopolski czy Pomorza.
RCB we współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego – konkretnie z Zarządem Planowania Operacyjnego (P3) – stworzyło wytyczne, w oparciu o które każdy z wojewodów zbudował swój dokument. Wojsko wnosi logistykę i zabezpieczenie transportowe, administracja cywilna – znajomość lokalnej infrastruktury, miejsc noclegowych i dostępnych zasobów.
Dyrektor Muszyński zaznaczył, że Krajowy Plan Ewakuacji, który ma spinać wszystkie plany regionalne w jeden spójny dokument, jest w końcowej fazie opracowania. Nie jest jednak możliwe zamknięcie prac na poziomie krajowym, dopóki nie zostaną uzgodnione wszystkie plany wojewódzkie. Proces ten trwa.
Sabotaże na kolei zmieniły myślenie o alarmowaniu
Incydenty hybrydowe – w tym sabotaże na polskiej i europejskiej infrastrukturze kolejowej w 2025 roku – skłoniły RCB do przeglądu procedur alarmowania. Jak podkreślił dyrektor Muszyński, system musi być zaprojektowany z myślą o zagrożeniach, których katalog nigdy nie jest zamknięty. To argument przeciwko sztywnym, scenariuszowym planom – na rzecz elastycznych procedur, które mogą być zastosowane w sytuacji, której nikt wcześniej nie przewidział.
Jedną z decyzji, które mogą zaskoczyć, jest utrzymanie systemu SMS Alert RCB jako głównego kanału ostrzegania ludności. RCB nie planuje przejścia na technologię Cell Broadcast, stosowaną m.in. w Niemczech, Holandii i państwach skandynawskich, która dociera do wszystkich urządzeń w zasięgu danej stacji – bez potrzeby rejestracji numeru. Muszyński zapowiedział jednak rozwój poradnika kryzysowego dla obywateli, który ma ułatwić interpretację alertów i instruować, jak postępować po ich otrzymaniu. MSWiA, MON i RCB pracują nad tym dokumentem wspólnie; wersja angielska już istnieje, w planach są kolejne języki.
Co ewakuacja oznaczałaby w praktyce?
Plany zakładają równoległy ruch w trzech obszarach. Transport – z wykorzystaniem kolei, autobusów, flot samorządowych i wojska – ma opierać się na wcześniej wyznaczonych i zabezpieczonych trasach. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniać mają hale sportowe, szkoły, ośrodki kultury i inne obiekty publiczne, wspomagane przez hotele i miejsca tymczasowe z przygotowanymi pakietami pomocy, w tym medycznej i psychologicznej. Informacja ma docierać jednocześnie przez Alert RCB (SMS), radio, telewizję i serwisy rządowe, z jasną instrukcją: gdzie się udać, kiedy, co zabrać i jak się przemieszczać.
Priorytety ewakuacji są jasne i wynikają bezpośrednio z przepisów: dzieci, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży, chorzy wymagający stałej opieki oraz mieszkańcy stref bezpośredniego zagrożenia. W scenariuszach militarnych lub sabotażowych będą to przede wszystkim rejony wokół kluczowych węzłów infrastruktury energetycznej i transportowej.
Pierwsze sprawozdanie już w kwietniu 2026
Ustawa zobowiązuje rząd do pierwszego sprawozdania z wykonania przepisów o ochronie ludności i obronie cywilnej – termin upływa 30 kwietnia 2026 roku. To niejako publiczny egzamin z tego, co przez pierwszy rok udało się zbudować. Równolegle do końca 2026 roku mają zostać opracowane krajowy plan ochrony dóbr kultury oraz plany dla poszczególnych instytucji – muzeów, bibliotek, archiwów i zabytków.
MSWiA zapowiedziało też, że od stycznia 2026 roku ruszy drugi kierunek prac: projektowanie nowych obiektów publicznych i mieszkaniowych z obowiązkowym uwzględnieniem wymogów ochrony ludności. Budynki wznoszone od tej daty mają spełniać określone standardy, które umożliwią ich użycie jako schronień lub punktów tymczasowej ochrony w sytuacji kryzysowej.
Lekcja z Ukrainy: decyzje muszą być szybkie
Polska administracja wprost przyznaje, że wzoruje się na wnioskach z doświadczeń ukraińskich. Sprawna ewakuacja cywilów z Charkowa, Mariupola czy późniejszych rejonów Donbasu pokazała, że liczy się nie doskonałość planu, ale szybkość decyzji i czytelność komunikacji. Ukraiński system informowania – oparty częściowo na aplikacji mobilnej – stał się punktem odniesienia dla polskich planistów, choć Polska z różnych przyczyn pozostaje przy systemie SMS.
Istotnym wnioskiem z konfliktu za wschodnią granicą jest też konieczność planowania wariantów transgranicznych. RCB i MSWiA pracują ze stroną sojuszniczą nad porozumieniami, które umożliwiłyby przyjęcie polskich ewakuowanych w krajach NATO, gdyby krajowe zasoby okazały się niewystarczające lub gdyby skala zagrożenia objęła duże połacie terytorium.
Co to oznacza dla Ciebie? Co zrobić, nie czekając na sygnał
Nawet najlepszy plan państwowy działa sprawniej, gdy obywatel jest przygotowany po swojej stronie. Kilka konkretnych kroków, które można podjąć dziś:
- Pakiet 72 godzin – oficjalny standard NATO i wytyczne MSWiA mówią o zapasach na minimum 3 doby: woda (2 litry dziennie na osobę), trwała żywność, leki na stałe recepty, apteczka, dokumenty i ich kopie, gotówka w małych nominałach, powerbank, latarka z zapasowymi bateriami.
- Walizka ewakuacyjna – dokumenty, leki, ubrania na zmianę, środki higieniczne, zabezpieczenie dla dzieci i zwierząt domowych. Warto trzymać ją w jednym miejscu i regularnie odświeżać zawartość.
- Plan komunikacyjny rodziny – ustalony punkt spotkania na wypadek braku łączności i papierowy spis ważnych numerów telefonów. W sytuacjach kryzysowych sieci komórkowe są często przeciążone lub niedostępne.
- Weryfikacja alertów – oficjalne informacje o ewakuacji zawsze będą pochodzić z Alertu RCB (SMS), komunikatów wojewody lub prezydenta miasta, Policji, PSP, MON lub stron z domeną .gov.pl. Wiadomości w komunikatorach i mediach społecznościowych należy traktować jako potencjalną dezinformację i weryfikować w podanych źródłach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.