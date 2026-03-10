Rząd ma plan ewakuacji na wielką skalę. Decyzja o wyprowadzeniu ludności ma zapadać błyskawicznie
Samorządy w całej Polsce – w tym na Mazowszu – przekazały do urzędów wojewódzkich dokumenty określające procedury ewakuacji mieszkańców na wypadek zagrożenia. Termin wynikający z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej upłynął z końcem 2025 roku. Teraz na podstawie tych materiałów wojewodowie opracowują plany wojewódzkie, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – plan krajowy. Wyjaśniamy, co zawierają dokumenty, kto i kiedy może zarządzić ewakuację oraz jak będą o niej informowani mieszkańcy.
Ustawa nałożyła obowiązek, rozporządzenie określiło szczegóły
Obowiązek przygotowania planów ewakuacyjnych wynika z ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Na jej mocy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast dostali 12 miesięcy na opracowanie tzw. wkładów do wojewódzkiego planu ewakuacji ludności. Dokumenty gminne stanowią załącznik funkcjonalny do planów zarządzania kryzysowego.
Szczegółowy sposób realizacji tych działań określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia. Każda gmina musiała zidentyfikować zagrożenia na swoim terenie, wyznaczyć trasy ewakuacyjne i miejsca zbiórek, ustalić procedury komunikacji oraz zarządzania transportem. W praktyce gminy musiały zakończyć prace wcześniej niż z końcem grudnia 2025 r., bo wojewodowie potrzebowali czasu na opracowanie planów wojewódzkich – ten sam 12-miesięczny termin obowiązuje wszystkie szczeble: gminny, powiatowy, wojewódzki i krajowy.
Pierwszeństwo dla dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnościami
Plany ewakuacyjne nie są jednorodnym dokumentem – każda gmina musiała podejść do tematu indywidualnie, uwzględniając własną specyfikę, zagrożenia i dostępne zasoby. Dokumenty określają, kto i w jakiej kolejności będzie ewakuowany z obszarów zagrożonych. Pierwszeństwo mają osoby najbardziej wrażliwe: dzieci, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży, chorzy wymagający specjalistycznej opieki, a także podopieczni domów pomocy społecznej i szpitali.
W planach znalazł się wykaz obiektów publicznych przeznaczonych na miejsca czasowego pobytu ewakuowanej ludności – hal sportowych, szkół, ośrodków kultury i innych budynków gminnych. Gminy oszacowały liczbę dostępnych miejsc noclegowych przy założeniu normy 2-3 m² powierzchni mieszkalnej na osobę. Wskazano też środki transportu możliwe do wykorzystania: autobusy, pojazdy gminne, transport kolejowy. Jednocześnie plany zakładają, że około 50% mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami transportu – tzw. samoewakuacja jest wbudowana w scenariusze jako element bazowy.
Szef RCB: decyzja w godzinach, nie dniach
Na podstawie planów gminnych i powiatowych, które trafiły do urzędów wojewódzkich, wojewodowie opracowują teraz plany ewakuacji na poziomie województw. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński przygotuje na tej podstawie krajowy plan ewakuacji. RCB współpracuje przy tym ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego – wojsko wnosi możliwości transportowe i wsparcie organizacyjne, administracja cywilna zapewnia wiedzę o lokalnych zasobach i miejscach przyjęcia ludności.
Muszyński w kontaktach z mediami konsekwentnie wskazywał, że celem całego systemu jest skrócenie czasu reakcji do minimum – decyzje o ewakuacji mają zapadać w godzinach, a nie w dniach. To wymaga wcześniejszego przygotowania szczegółowych procedur i zabezpieczenia zasobów, zanim dojdzie do realnego zagrożenia. Polska wprost czerpie przy tym z doświadczeń ukraińskich – zarówno w zakresie organizacji ewakuacji cywilnej, jak i koordynacji między administracją a wojskiem.
Kto może zarządzić ewakuację i w jakich sytuacjach
Ustawa precyzyjnie rozdziela kompetencje decyzyjne w zależności od rodzaju i skali zagrożenia. W czasie stanu wojennego i wojny ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej na wniosek wojewody. W przypadkach niecierpiących zwłoki wojewoda może podjąć tę decyzję samodzielnie, informując o tym Szefa Obrony Cywilnej – po konsultacji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
Na poziomie lokalnym wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych, jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub mienia. Dotyczy to sytuacji zagrożenia klęską żywiołową, awarią technologiczną lub innym lokalnym zdarzeniem. Plany obejmują 4 scenariusze bazowe: zagrożenie wojną, przewidywane wystąpienie klęski żywiołowej, czas wojny oraz faktyczne wystąpienie klęski żywiołowej. System jest skrojony zarówno na lokalne awarie, jak i zagrożenia o charakterze ogólnokrajowym.
Alert RCB, syreny i zakaz reagowania na nieoficjalne źródła
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. szczegółowo określa sposoby powiadamiania mieszkańców o zarządzonej ewakuacji. Podstawowym kanałem jest Alert RCB – wysyłany przez SMS do wszystkich telefonów zarejestrowanych lub aktywnych na danym obszarze – oraz syreny alarmowe. Uruchomione zostaną wszystkie dostępne media: telewizja, radio, strony internetowe organów administracji publicznej. Do mieszkańców trafią też ulotki i wiadomości elektroniczne z dokładnymi instrukcjami postępowania.
Ustawa nakłada na wójtów i starostów obowiązek aktywnego przeciwdziałania dezinformacji – muszą weryfikować komunikaty pojawiające się na stronach innych instytucji i organów. Mieszkańcy powinni reagować wyłącznie na oficjalne komunikaty z kanałów rządowych i samorządowych. To nie jest tylko zalecenie – fałszywe informacje w czasie ewakuacji mogą zablokować trasy, wywołać panikę i bezpośrednio zagrożyć życiu.
Co zrobić jeszcze przed ogłoszeniem ewakuacji
Plany ewakuacyjne są gotowe, ale ich skuteczność zależy też od tego, jak przygotowani są sami mieszkańcy. Warto działać z wyprzedzeniem: sprawdzić, gdzie w okolicy znajdują się obiekty publiczne mogące służyć jako miejsca czasowego pobytu, i poznać podstawowe trasy wyjazdu z miasta lub gminy. Przygotuj pakiet rzeczy niezbędnych na 72 godziny – przepisy wprost zakładają, że mieszkańcy powinni ograniczyć się do mienia niezbędnego do przetrwania przez 3 doby. Powinny się w nim znaleźć: woda pitna, podstawowe produkty żywnościowe, leki na receptę, dokumenty tożsamości i ich kopie, gotówka w małych nominałach, powerbank, latarka i najpotrzebniejsze ubrania.
Zapisz numery kontaktowe do najbliższych zarówno w telefonie, jak i na kartce papieru – w sytuacji kryzysowej sieć może być przeciążona lub niedostępna. Ustal z rodziną z góry konkretne miejsce spotkania na wypadek braku łączności. Zrób kopie najważniejszych dokumentów i przechowuj je w chmurze lub na przenośnym nośniku. Jeśli w twoim miejscu zamieszkania zostanie zarządzona ewakuacja, otrzymasz o niej informację przez Alert RCB, syrenę alarmową lub komunikaty w mediach publicznych – nie reaguj na żadne inne kanały, zanim nie potwierdzisz informacji w oficjalnych źródłach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.