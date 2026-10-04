Rząd podnosi akcyzę. Te produkty od 2027 roku mogą kosztować więcej
Od 2027 roku wzrosną obciążenia akcyzowe dotyczące wielu popularnych produktów. Chodzi m.in. o papierosy, tytoń do palenia, wyroby nowatorskie, płyny do e-papierosów oraz produkty nikotynowe. Osobny rządowy projekt zakłada również mocniejszą niż wcześniej planowano podwyżkę akcyzy na alkohol. Skala jest duża: w projekcie budżetu państwo zaplanowało na 2027 rok aż 100,1 mld zł wpływów z akcyzy – o 5,6 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2026 roku.
100,1 mld zł z samej akcyzy
Ministerstwo Finansów podało konkretną kwotę. W projekcie budżetu na 2027 rok wpływy z podatku akcyzowego zostały zaplanowane na 100,1 mld zł.
To o 5,6 mld zł, czyli 5,9 proc. więcej, niż wynosi przewidywane wykonanie w 2026 roku.
Resort finansów wskazuje, że na dochody z akcyzy wpłynie przede wszystkim aktualizacja tzw. mapy drogowej akcyzy. Obejmuje ona m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, wyroby nowatorskie, płyny do e-papierosów oraz saszetki i inne wyroby nikotynowe.
Papierosy – kolejny wzrost w 2027 roku
W przypadku części wyrobów podwyżki nie są nową zapowiedzią. Wynikają z przyjętej wcześniej akcyzowej mapy drogowej.
Dla papierosów część kwotowa stawki akcyzy została rozpisana następująco:
2025 rok – 345 zł za 1000 sztuk,
2026 rok – 414 zł za 1000 sztuk,
2027 rok – 476,10 zł za 1000 sztuk.
Oznacza to, że w 2027 roku ten element stawki będzie o 15 proc. wyższy niż w 2026 roku. Do tego dochodzi część procentowa akcyzy.
Nie można jednak przeliczać tego mechanicznie na cenę jednej paczki. Akcyza jest tylko jednym z elementów ceny detalicznej.
Tytoń do palenia również z wyższą stawką
Podobny mechanizm dotyczy tytoniu do palenia.
Część kwotowa stawki została zaplanowana na:
338,18 zł za kilogram w 2026 roku oraz 412,58 zł za kilogram w 2027 roku.
To wzrost o około 22 proc.
W przypadku cygar i cygaretek stawka ma z kolei wzrosnąć z 786 zł/kg w 2026 roku do 903,90 zł/kg w 2027 roku, czyli o 15 proc.
Wyroby nowatorskie – kolejny etap podwyżek
Zmiany obejmują również wyroby nowatorskie, do których zaliczane są m.in. podgrzewane wyroby tytoniowe.
Część kwotowa stawki akcyzy została ustalona na 678,62 zł za kilogram w 2026 roku, a w 2027 roku ma wynieść 780,41 zł za kilogram. Do tego dochodzi część procentowa powiązana ze średnią ważoną detaliczną ceną sprzedaży tytoniu do palenia.
Płyny do e-papierosów też będą drożej opodatkowane
Kolejną kategorią są płyny do papierosów elektronicznych.
Akcyzowa mapa drogowa przewiduje podnoszenie stawki także w tej grupie. Jednocześnie procedowane są kolejne regulacje dotyczące rynku e-papierosów i urządzeń do waporyzacji. Ministerstwo Finansów wprost wymienia te zmiany jako jeden z czynników wpływających na przyszłoroczne dochody z akcyzy.
To istotne także dlatego, że w rozumieniu przepisów płyn do e-papierosów może obejmować roztwór z nikotyną lub bez nikotyny, jeśli jest przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych.
Saszetki nikotynowe też znalazły się w systemie
Mapa drogowa obejmuje również saszetki nikotynowe oraz inne wyroby nikotynowe. Ministerstwo Finansów wskazuje je wprost wśród kategorii wpływających na dochody z akcyzy w 2027 roku.
Produkty te zostały objęte akcyzą w 2025 roku. Początkowa stawka od 1 sierpnia 2025 roku wynosiła 150 zł za kilogram zarówno dla saszetek nikotynowych, jak i innych wyrobów nikotynowych.
Alkohol – rząd chce mocniejszej podwyżki
Szczególnie istotna jest sytuacja alkoholu. Tutaj pojawił się osobny rządowy projekt, który zakłada podwyżkę stawek w 2027 roku.
Dla alkoholu etylowego stawka ma wzrosnąć z 8811 zł do 10 109 zł za hektolitr 100-procentowego alkoholu.
Dla piwa ma to być wzrost z 12,04 do 13,82 zł za hektolitr za każdy stopień Plato, natomiast dla wina i pozostałych napojów fermentowanych – z 245 do 280,83 zł za hektolitr.
Wyroby pośrednie mają zostać objęte stawką 562,93 zł/hl zamiast 490 zł, a cydr i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. – 122,71 zł/hl zamiast 97 zł.
Projekt przewiduje wejście tych zmian w życie 1 stycznia 2027 roku.
1,4 mld zł ma trafić do NFZ
Rząd proponuje jednocześnie specjalne przeznaczenie części dodatkowych wpływów z akcyzy alkoholowej.
W 2027 i 2028 roku projekt przewiduje przekazanie po 1,4 mld zł na zwiększenie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki mają służyć finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym leczeniu skutków spożywania alkoholu.
Czy wszystko przez to podrożeje?
Wzrost akcyzy nie oznacza automatycznie identycznego procentowo wzrostu ceny produktu.
Jeżeli przykładowo jeden z elementów akcyzy wzrasta o 15 proc., nie oznacza to, że paczka papierosów, butelka wina czy inny produkt musi podrożeć dokładnie o 15 proc.
Cena detaliczna zawiera również inne podatki, koszty produkcji i dystrybucji oraz marże. Producenci i sprzedawcy mogą też w różnym stopniu przejmować dodatkowy koszt albo przenosić go na klientów.
Dlatego bezpieczniej mówić, że wyższa akcyza tworzy presję na wzrost cen, a jej ostateczny wpływ na konkretny produkt będzie zależał od decyzji uczestników rynku.
2027 rok przyniesie kolejną falę zmian
W przypadku papierosów, tytoniu, wyrobów nowatorskich i części innych produktów kolejne podwyżki wynikają z wcześniej przyjętej mapy drogowej. Jednocześnie rząd proceduje dodatkowe rozwiązania dotyczące m.in. alkoholu i rynku waporyzacji.
Skalę zmian najlepiej pokazuje budżet: 100,1 mld zł wpływów z akcyzy w 2027 roku wobec przewidywanego wykonania niższego o 5,6 mld zł w 2026 roku.
Dla klientów najważniejsza będzie jednak konsekwencja praktyczna. Jeżeli producenci i sprzedawcy przeniosą wyższe obciążenia na konsumentów, w 2027 roku różnicę będzie można zobaczyć bezpośrednio na sklepowych półkach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.