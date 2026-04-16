Rząd pomoże seniorom. Wiemy kto i na jakich warunkach dostanie pieniądze
Na koniec 2025 roku w Polsce żyło 9 mln osób w wieku poprodukcyjnym – 24,2 proc. całego społeczeństwa, jak wynika z danych GUS opublikowanych w grudniu 2025 roku. To wzrost o 0,4 punktu procentowego wobec roku poprzedniego. Według prognoz GUS liczba ta wzrośnie do 12,3 mln w 2057 roku. To właśnie na ten rosnący problem system opieki długoterminowej w Polsce nie ma dziś żadnej sensownej odpowiedzi – i właśnie tę lukę ma wypełnić nowa ustawa, którą rząd planuje przyjąć jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku. Jest jednak ważna różnica między tym, co obiecywano dwa lata temu, a tym, co faktycznie wejdzie w życie.
Dwie ustawy, jeden akt. I jeden ważny niuans
Do tej pory w pracach legislacyjnych funkcjonowały 2 oddzielne projekty: ustawa o bonie senioralnym i ustawa o koordynacji opieki długoterminowej. W połowie kwietnia pełnomocniczka rządu ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz ogłosiła w TVP3, że oba projekty zostały połączone w jeden akt prawny pod nazwą „O koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych”. „Wniosek o procedowanie tej ustawy został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów. Mam nadzieję, że w kwietniu ta ustawa będzie na Radzie Ministrów, a w maju zostanie przekierowana do parlamentu. I ona w pierwszym półroczu jeszcze tego roku zostanie przyjęta” – powiedziała wiceminister.
Tu zaczyna się ważny niuans, o którym mówi się mniej niż o samym bonie. Bon senioralny nie będzie samodzielnym, ustawowym prawem przyznawanym na wniosek seniora. Pierwotna koncepcja z października 2024 roku zakładała właśnie taki model – trwałe, ustawowe świadczenie do 2 150 zł miesięcznie dla osób po 75. roku życia. W aktualnej wersji bon funkcjonuje jako wieloletni program rządowy, przyjmowany na 3 lata. To oznacza, że jego kontynuacja po 2028 roku nie jest zagwarantowana prawem – zależy od decyzji kolejnego rządu i stanu budżetu. Dla porównania: 800+ jest świadczeniem ustawowym i jego odebranie wymagałoby zmiany przepisów. Bon senioralny – nie.
Kto dostanie i na jakich warunkach
Świadczenie będzie kierowane do osób, które ukończyły 65. rok życia i których średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy nie przekroczy 3 410 zł brutto. To kolejna zmiana wobec pierwotnej koncepcji – wcześniej próg wieku wynosił 75 lat, teraz obniżono go do 65. Kryterium dochodowe ma być corocznie waloryzowane.
Bon nie trafi do rąk seniora jako gotówka. Będzie świadczeniem niepieniężnym realizowanym przez gminę – czyli zamiast przelewu, senior dostaje konkretne godziny usług opiekuńczych, opłacone przez samorząd ze środków przekazanych przez rząd. Usługi mają obejmować m.in. pomoc w przygotowywaniu posiłków, poruszaniu się, utrzymaniu porządku w domu, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz opiekę higieniczno-pielęgnacyjną. W projekt ustawy wpisano też działania wspierające aktywność społeczną i ruchową. Realizacja bonu odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej między gminą a seniorem, określającej dokładny zakres usług i liczbę godzin. W aktualnej wersji projektu nie wskazano sztywnej maksymalnej kwoty świadczenia – ta z wcześniejszych wersji, wynosząca 2 150 zł miesięcznie, nie jest formalnie utrzymana w projekcie scalonym.
Miliard złotych w 3 lata. Ale nie od razu
Łączna pula środków z budżetu państwa na realizację programu wynosi 1 miliard złotych, rozłożony nierównomiernie na 3 lata: 100 mln zł w 2026 roku (program ma ruszyć w IV kwartale, czyli najwcześniej w październiku), 400 mln zł w 2027 roku i 500 mln zł w 2028 roku. Rozkład środków pokazuje, że 2026 rok to w praktyce pilotaż – 10 proc. całego budżetu programu przeznaczono na ostatni kwartał roku. Właściwa skala działania zacznie się dopiero w 2027 roku.
Porównania ze świadczeniami, które zna każdy, robią tu dobry kontekst. Program 800+, obejmujący niemal każde dziecko w Polsce, kosztuje budżet ok. 63 mld złotych rocznie. Miliard złotych rozłożony na 3 lata dla rosnącej grupy 8 mln seniorów to skala nieporównanie mniejsza – nawet zakładając, że nie wszyscy uprawnieni skorzystają z programu.
Białe plamy i gminy bez opieki. To jest prawdziwy cel reformy
Bon senioralny to tylko jeden element szerszej ustawy. Projekt ma też rozwiązać problem, o którym mówi się rzadko w kontekście opieki nad osobami starszymi: w Polsce istnieją dziesiątki gmin, które dziś w ogóle nie oferują zorganizowanych usług opiekuńczych dla swoich mieszkańców. Wiceminister Okła-Drewnowicz mówiła wprost o tzw. białych plamach – obszarach, gdzie senior potrzebujący wsparcia jest zdany wyłącznie na rodzinę albo nie ma żadnej pomocy. Rządowe finansowanie ma umożliwić tym gminom uruchomienie usług opiekuńczych, których samodzielnie nie byłyby w stanie zorganizować.
Ustawa ma też wprowadzić kilka nowych definicji do polskiego prawa, których do tej pory brakowało. Po raz pierwszy formalnie zdefiniowana zostanie opieka długoterminowa – wraz z katalogiem świadczeń i usług, które do niej należą. Pojawi się też definicja opiekuna nieformalnego, czyli najczęściej członka rodziny, który dziś opiekuje się seniorem bez żadnego formalnego statusu, bez wynagrodzenia i bez systemowego wsparcia. Projekt zakłada również mechanizmy monitorowania realizacji usług i oceny ich jakości – to ma zapobiec sytuacjom, gdy gmina formalnie „realizuje bon”, ale w praktyce usługi nie docierają do potrzebujących.
Opiekunka musi spełnić konkretne warunki
Projekt ustawy precyzuje też, kto będzie mógł świadczyć usługi w ramach bonu. Osoba wykonująca opiekę musi być pełnoletnia, posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe i – co istotne – nie może być małżonkiem, krewnym ani powinowatym do 2. stopnia seniora ani jego byłym małżonkiem. To wykluczenie ma zapobiec sytuacjom, w których środki z programu zamiast finansować zewnętrzną opiekę, trafiają de facto do rodziny. Opiekun nie może też figurować w Krajowym Rejestrze Sądowym jako skazany za umyślne przestępstwo ani widnieć w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Musi znać język i rejon, w którym świadczy usługę, oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę opiekuńczą.
Harmonogram wciąż niepewny. Projekt nie przeszedł jeszcze przez Radę Ministrów
Warto zachować ostrożność wobec deklarowanych terminów. Projekt od 17 listopada 2025 roku tkwi na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów – to jeden z etapów przed głosowaniem rządu. Jak wynika z informacji infor.pl, projekt nie został jeszcze formalnie przyjęty przez Radę Ministrów. Wiceminister zapowiedziała, że stanie się to w kwietniu – ale termin ten jest datą aspiracyjną, nie ustawową. Późniejsza procedura sejmowa i senacka trwa co najmniej kilka tygodni, a po uchwaleniu ustawa musi jeszcze zostać podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Bon senioralny w ramach projektu ustawy z 12 grudnia 2025 roku ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia – co przy optymistycznym scenariuszu daje start programu najwcześniej w III kwartale, a realnie w IV kwartale 2026 roku.
Pierwotna wersja projektu zakładała wejście w życie 1 stycznia 2026 roku – tego terminu nie udało się utrzymać. Trzymiesięczne poślizgi w polskiej legislacji są normą, nie wyjątkiem.
Zanim złożysz wniosek, sprawdź, czy Twoja gmina w ogóle realizuje program
Jeśli masz rodzica lub dziadka po 65. roku życia o dochodach poniżej 3 410 zł miesięcznie – bon senioralny może być dla Ciebie realną pomocą. Ale zanim to nastąpi, konieczne są 3 kroki ze strony rządu i samorządu: ustawa musi zostać przyjęta przez parlament i podpisana przez Prezydenta, rząd musi ogłosić trzyletni program określający szczegółowe warunki, a gmina musi zdecydować się na udział i zorganizować usługodawców. Nie każda gmina automatycznie weźmie udział w programie – projekt zakłada dobrowolność samorządów, finansowaną przez państwo.
Warto śledzić ogłoszenia swojej gminy po ewentualnym uchwaleniu ustawy. To tam pojawi się informacja, czy dany samorząd przystąpił do programu i jak złożyć wniosek. Wniosek o bon będzie składany przez seniora lub jego opiekuna w urzędzie gminy, a podstawą do realizacji usług będzie indywidualna umowa określająca zakres i wymiar godzinowy opieki. Krewni seniorów, którzy dziś rezygnują z pracy lub ograniczają etaty, żeby zapewnić bliskim opiekę, są dokładnie tą grupą, dla której program był projektowany – ale czy i kiedy faktycznie zadziała, zależy od tego, jak szybko ustawa przejdzie przez Sejm i ile samorządów zdecyduje się uruchomić usługi jeszcze w tym roku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.