Rząd szykuje potężne wsparcie dla seniorów od 65. roku życia. Miliardy w budżecie, ale jest warunek
Rząd przyspiesza prace nad bonem senioralnym – i przy okazji zmienia jego kształt. Próg wiekowy obniżono z 75 do 65 lat, ale kryterium dochodowe wyłączy część uprawnionych. Program ma ruszyć jeszcze w 2026 roku, ale ustawa wciąż jest w drodze do Sejmu.
8 milionów seniorów w Polsce – i system opieki, który ich nie nadąża
Polska starzeje się szybciej, niż system opieki jest w stanie zareagować. Na koniec 2025 roku populacja kraju liczyła 37,3 mln mieszkańców – o 157 tys. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie udział osób po 65. roku życia przekroczył 21 proc. społeczeństwa, czyli ok. 8 mln osób. Prognozy GUS nie pozostawiają wątpliwości: w 2060 roku osoby w wieku 65+ będą stanowić blisko 40 proc. Polaków.
Równolegle skala problemów z opieką narasta. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że 10 proc. gmin w Polsce w ogóle nie świadczy usług opiekuńczych, a kolejne 30 proc. oferuje je dla nie więcej niż 10 osób w całej gminie. To oznacza, że co czwarta gmina praktycznie nie istnieje jako punkt wsparcia dla niesamodzielnych seniorów. Na to nakładają się dane o ubóstwie: w 2023 roku 18 proc. Polaków po 65. roku życia było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ten wskaźnik rósł rok do roku.
Rząd odpowiada na to bonem senioralnym – świadczeniem, które w różnych wersjach projektowane jest od 2024 roku. Teraz wchodzi w kluczowy etap procesu legislacyjnego, z wyraźnie zmienionym kształtem względem pierwotnych założeń.
Bon senioralny: nie gotówka, lecz usługi – i to przez gminę
Podstawowa zasada, której nie zmienił żaden etap prac legislacyjnych: bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce. Senior nie dostanie przelewu ani vouchera do zrealizowania samodzielnie. Świadczenie przybierze formę usług wsparcia organizowanych i finansowanych przez gminę, na podstawie umowy zawartej bezpośrednio między samorządem a seniorem.
W ramach bonu realizowane mają być usługi niemedyczne, obejmujące zaspokajanie podstawowych potrzeb życia codziennego, w tym: wsparcie w przygotowaniu posiłków, pomoc w poruszaniu się, utrzymaniu higieny osobistej, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, utrzymanie porządku w miejscu zamieszkania, a także pomoc w kontaktach z otoczeniem – w tym aktywizację intelektualną lub ruchową. Celem jest uzupełnienie istniejącego systemu usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej i systemu ochrony zdrowia, nie zaś ich zastąpienie.
Projekt zakłada, że wykonawcami programu będą gminy, a to właśnie tam – w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – senior lub jego rodzina będzie musiała złożyć wniosek o przyznanie wsparcia. Umowa z gminą będzie określała szczegółowy zakres i harmonogram świadczonych usług.
Wiek, dochód, rodzina – trzy warunki jednocześnie
W nowej wersji projektu, zawartej w ustawie o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, próg wiekowy dla seniora obniżono z 75 do 65 lat. To istotna zmiana – pierwotna wersja projektu ustawy o bonie senioralnym, opublikowana w październiku 2024 roku, zakładała wsparcie wyłącznie dla osób po 75. roku życia, z maksymalną kwotą usług do 2150 zł miesięcznie. Nowy projekt nie wskazuje górnego limitu wartości wsparcia na osobę.
Kryterium dochodowe pozostało bez zmian: średni miesięczny dochód seniora z ostatnich 3 miesięcy nie może przekroczyć 3410 zł. Kwota ta odpowiada dwukrotności minimalnej emerytury pomniejszonej o podatek PIT i składkę zdrowotną, jak wyjaśniało ministerstwo. Próg będzie co roku waloryzowany – wskaźnikiem takim samym jak dla emerytur i rent, weryfikowanym każdego roku 1 marca przez organ ds. polityki senioralnej.
Świadczenie nie trafi jednak bezpośrednio do seniora – wniosek będzie składał aktywny zawodowo członek rodziny: małżonek albo zstępny (dziecko, wnuk), na którym ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Warunkiem jest pozostawanie w zatrudnieniu na umowę o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej lub świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej – przez co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku. Bon jest więc pomyślany jako narzędzie wsparcia dla pracujących rodzin – nie dla samotnych seniorów bez bliskich.
Dla samotnych osób starszych rząd wskazuje inne instrumenty: standardowe usługi opiekuńcze z pomocy społecznej oraz rządowy program „Opieka 75+”. Bon senioralny ich nie zastępuje i nie obejmuje.
Harmonogram i pieniądze: miliardy w budżecie, start w IV kwartale 2026
Projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych przeszedł przez Stały Komitet Rady Ministrów. Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zapowiedziała, że liczy na przyjęcie projektu przez Radę Ministrów na jednym z najbliższych posiedzeń, „żeby jeszcze w maju trafił do parlamentu i żeby doczekał się szybkiego podpisu prezydenta” – jak cytuje ją pulshr.pl. Harmonogram jest ambitny, biorąc pod uwagę rytm prac legislacyjnych.
Budżet na program jest już zaplanowany. Na realizację bonu senioralnego w ramach 3-letniego programu rządowego przeznaczono łącznie 1 mld zł na lata 2026-2028: 100 mln zł w 2026 roku (program ma ruszyć w IV kwartale), 400 mln zł w 2027 roku i 500 mln zł w 2028 roku. Na kolejne 10 lat w planach jest 5 mld zł. Minister Okła-Drewnowicz szacuje, że w pierwszej fazie z bonu skorzysta ok. 20 tys. osób – to relatywnie niewielka liczba wobec 8 mln Polaków po 65. roku życia, co wynika z priorytetu: środki mają trafiać przede wszystkim tam, gdzie gminne usługi opiekuńcze nie istnieją lub są szczątkowe.
Bon będzie realizowany w ramach trzyletnich programów rządowych, nie zaś jako stałe świadczenie ustawowe o nieskończonym horyzoncie. To oznacza, że co 3 lata program będzie wymagał odnawiania i nowego finansowania – co może uzależniać jego ciągłość od kolejnych decyzji budżetowych.
Warszawa i Mazowsze – kogo próg 3410 zł wykluczy w stolicy
Dla seniorów zamieszkałych w Warszawie i dużych miastach próg dochodowy 3410 zł ma zupełnie inne znaczenie niż dla mieszkańców małych gmin. Średnia emerytura w Polsce w 2026 roku zbliża się do 3 600 zł brutto – co oznacza, że statystyczny emeryt może już przekraczać kryterium. W Warszawie, gdzie emeryci często uzyskiwali wyższe wynagrodzenia przez całe życie zawodowe, odsetek osób z emeryturą powyżej progu jest proporcjonalnie większy niż na wsi czy w małych miastach.
W Warszawie mieszka ok. 360-380 tys. osób po 65. roku życia – przy założeniu, że odsetek seniorów w stolicy odpowiada średniej krajowej (ok. 21 proc. z 1,8 mln mieszkańców). Wśród nich znaczna część może nie spełniać kryterium dochodowego. Bon senioralny nie jest więc programem adresowanym do typowego stołecznego emeryta z pełnym stażem pracy – raczej do osób o niższych świadczeniach: kobiet z przerwami w karierze zawodowej, osób na minimalnych emeryturach lub rentach.
Z punktu widzenia systemu, Warszawa należy do tych miast, które gminne usługi opiekuńcze już oferują. Bon ma trafiać przede wszystkim tam, gdzie tych usług nie ma – a więc do mniejszych gmin Mazowsza i innych regionów, gdzie seniorów jest mniej, ale dostęp do opieki jest nieporównywalnie trudniejszy. Stołeczni beneficjenci bonu będą prawdopodobnie nieliczni – co nie oznacza, że dla nich program nie będzie wartościowy.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, czy spełniasz kryteria – i co zrobić jeszcze przed uchwaleniem ustawy
1. Sprawdź wiek seniora w rodzinie. Nowa wersja projektu obejmuje osoby po 65. roku życia (zmiana z pierwotnych 75 lat). Jeśli masz rodzica lub dziadka w tej grupie wiekowej, potencjalnie możesz ubiegać się o wsparcie – pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów.
2. Policz dochód seniora z ostatnich 3 miesięcy. Próg to 3410 zł miesięcznie. Bierz pod uwagę dochód brutto – emeryturę, rentę, świadczenia uzupełniające. Jeśli senior otrzymuje np. 500+ dla seniora, sprawdź, czy jest wliczane do dochodu (zasady obliczania dochodu odwołują się do ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28.11.2003 r.). Jeśli suma przekracza 3410 zł – bon senioralny nie przysługuje.
3. Upewnij się, że jako wnioskodawca jesteś aktywny zawodowo. Wniosek składa małżonek lub zstępny (dziecko, wnuk) seniora, który jest zatrudniony na umowę o pracę, prowadzi działalność lub pracuje na zleceniu – przez co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku. Osoba bezrobotna lub na urlopie bezpłatnym nie złoży skutecznego wniosku.
4. Ustawa jest wciąż w drodze do Sejmu – nie czekaj biernie. Program rusza planowo w IV kwartale 2026 roku, ale wymagana jest najpierw uchwalona ustawa i podpis prezydenta. Śledź postęp prac na stronie Rządowego Centrum Legislacji (legislacja.gov.pl) – projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Gdy ustawa wejdzie w życie, szczegóły rekrutacji i adresy punktów składania wniosków opublikuje Twoja gmina.
5. Jeśli jesteś samotnym seniorem bez rodziny aktywnej zawodowo – bon senioralny Cię nie obejmie. W tym przypadku wnioskuj do gminnego ośrodka pomocy społecznej o usługi opiekuńcze na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283). Jeśli masz ukończone 75 lat, możesz ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Opieka 75+”, który funkcjonuje niezależnie od bonu senioralnego.
6. Zwróć się do MOPS lub GOPS już teraz – bez czekania na bon. Wiele gmin ma dostępne usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z których można korzystać natychmiast. Bon senioralny ma te usługi uzupełnić, nie zastąpić. Im wcześniej zgłoszysz potrzebę wsparcia do ośrodka pomocy społecznej, tym szybciej zostaniesz objęty pomocą – niezależnie od terminu wejścia w życie nowej ustawy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.