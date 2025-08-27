Rząd szykuje rewolucję. Setki tysięcy emerytów otrzyma emeryturę co 3 miesiące
Rząd planuje radykalne zmiany w wypłacaniu najniższych emerytur. Zamiast comiesięcznych transferów, seniorzy z najmniejszymi świadczeniami mają otrzymywać pieniądze co trzy miesiące. Decyzja może dotknąć ponad 430 tysięcy osób, które obecnie pobierają emerytury poniżej minimalnego progu.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje rozwiązanie problemu, który dotyka coraz większej grupy seniorów. Chodzi o tzw. groszowe emerytury – świadczenia tak niskie, że koszty ich wypłaty przewyższają wartość samych pieniędzy trafiających do emerytów.
Groszowe emerytury rosną w siłę. Nawet 2 grosze miesięcznie
Skala problemu rośnie z roku na rok. Jak podaje „Rzeczpospolita”, w grudniu 2024 roku ZUS wypłacił aż 433,1 tysięcy emerytur nowosystemowych poniżej minimalnego progu. To wzrost o ponad 9,2 procent w porównaniu z grudniem 2023 roku i aż 28 procent więcej niż w grudniu 2021 roku.
Najbardziej skrajne przypadki mogą szokować – ZUS wypłaca emerytury wynoszące zaledwie 0,02 złotych miesięcznie. Taka sytuacja wynika ze zmian w systemie emerytalnym, gdzie wystarczy osiągnąć wiek emerytalny i wpłacić choćby jedną składkę, aby uzyskać prawo do świadczenia.
Problem dotyczy już około 9 procent wszystkich wypłacanych emerytur. W praktyce oznacza to, że niemal co dziesiąty emeryt otrzymuje świadczenie poniżej minimalnego progu, który od marca 2025 roku wynosi 1878,91 złotych.
Resort szuka oszczędności. Wiceminister potwierdza plany
Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski w rozmowie z „Rzeczpospolitą” potwierdził, że resort analizuje wprowadzenie kwartalnych wypłat dla najniższych świadczeń. Głównym celem ma być ograniczenie kosztów administracyjnych, które w przypadku groszowych emerytur często przekraczają wartość wypłacanych kwot.
Resort zapewnia, że osoby dotknięte zmianami zachowają pełny status emeryta wraz ze wszystkimi przywilejami. Oznacza to, że nadal będą mogły korzystać z ulg na leki, zniżek w transporcie publicznym oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Kwartalne wypłaty miałyby znacząco zmniejszyć wydatki związane z obsługą bankową, pocztową i administracyjną najniższych emerytur. W przypadku świadczenia wynoszącego kilka groszy, koszt jego przesłania pocztą lub przelewem bankowym może być kilkudziesięciokrotnie wyższy od samej kwoty.
Eksperci ostrzegają. Nie wszyscy zyskają na zmianach
Propozycja ministerstwa budzi jednak poważne wątpliwości wśród specjalistów. Jak zauważają eksperci cytowani przez „Rzeczpospolitą”, problem wymaga bardziej precyzyjnych rozwiązań.
Największe obawy dotyczą seniorów otrzymujących emerytury w wysokości około tysiąca złotych. Takie osoby formalnie znajdą się poniżej progu minimalnego świadczenia i również mogą zostać objęte kwartalną wypłatą. Dla kogoś, kto otrzymuje 800-1000 złotych miesięcznie, przejście na system kwartalny oznaczałoby otrzymanie 2400-3000 złotych raz na trzy miesiące.
Taka zmiana może drastycznie wpłynąć na codzienne funkcjonowanie tych osób. Trudno zarządzać budżetem domowym, gdy jedynym źródłem dochodu jest kwota otrzymywana co trzy miesiące, szczególnie dla osób starszych przyzwyczajonych do comiesięcznych wpływów.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli jesteś emerytem otrzymującym świadczenie poniżej 1878,91 złotych miesięcznie, planowane zmiany mogą bezpośrednio cię dotknąć. Zamiast comiesięcznych wpłat na konto, będziesz otrzymywać pieniądze co trzy miesiące w jednej kwocie.
Przykład: jeśli obecnie dostajesz 800 złotych miesięcznie, po wprowadzeniu zmian otrzymasz 2400 złotych raz na kwartał. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to bez różnicy, ale w praktyce oznacza to konieczność zupełnie innego planowania wydatków.
Największym wyzwaniem będzie rozłożenie tej kwoty na trzy miesiące. Dla wielu seniorów, którzy żyją od emerytury do emerytury, może to oznaczać poważne trudności finansowe, szczególnie pod koniec każdego kwartału.
Jak przygotować się na zmiany?
Jeśli podejrzewasz, że zmiany mogą cię dotknąć, warto już teraz przygotować się na nową sytuację:
Sprawdź wysokość swojej emerytury – jeśli jest poniżej 1878,91 złotych, możesz znaleźć się w grupie objętej zmianami.
Zacznij odkładać część pieniędzy – już teraz spróbuj co miesiąc odłożyć niewielką kwotę, którą będziesz mogła wykorzystać w trudniejszych momentach.
Rozważ dodatkowe źródła dochodu – jeśli pozwala na to stan zdrowia i przepisy o dorabianiu do emerytury, pomyśl o małej aktywności zarobkowej.
Skontaktuj się z rodziną – porozmawiaj z najbliższymi o sytuacji, możliwość wsparcia w trudnych momentach może okazać się nieoceniona.
Społeczne konsekwencje planów ministerstwa
Wprowadzenie kwartalnych wypłat może mieć szersze konsekwencje społeczne. Osoby starsze często stanowią grupę o najmniejszej zdolności do zarządzania większymi kwotami przez dłuższy okres. Comiesięczne wpływy zapewniają poczucie stabilności i przewidywalności, co jest szczególnie ważne w przypadku osób o ograniczonych możliwościach finansowych.
Zmiana może również wpłynąć na lokalną gospodarkę. Seniorzy z groszowymi emeryturami często wydają otrzymane pieniądze niemal natychmiast na podstawowe potrzeby. Przejście na system kwartalny może zmienić rytm tych wydatków, co może odczuć handel detaliczny, szczególnie w mniejszych miejscowościach.
Dodatkowo, koncentracja wypłat w określonych miesiącach może prowadzić do zwiększonego obciążenia systemu bankowego i pocztowego w okresach wypłat kwartalnych.
Kiedy zmiany mogą wejść w życie?
Ministerstwo nie podało jeszcze konkretnych terminów wprowadzenia zmian. Propozycja jest na etapie analiz i rozważań. Przed ewentualnym wdrożeniem konieczne będą zmiany przepisów, konsultacje społeczne i przygotowanie systemu informatycznego ZUS.
Eksperci sugerują, że jeśli zmiany zostaną wprowadzone, prawdopodobnie nastąpi to z odpowiednim okresem przejściowym, aby seniorzy mogli się przygotować na nową sytuację.
Warto śledzić komunikaty ministerstwa i ZUS, które będą informować o szczegółach planowanych zmian i terminach ich wprowadzenia.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.