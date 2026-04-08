Rząd wypłaca nawet 3500 zł. Skorzystać może blisko pół mln osób. Masz tylko 2 miesiące na wniosek
400 000 polskich rodzin może w tym roku dostać nawet 3500 zł dofinansowania do rachunków za ogrzewanie. Bon ciepłowniczy na 2026 rok jest dwukrotnie wyższy niż w końcówce 2025 roku, a wnioski można składać tylko przez 2 miesiące – od 1 lipca do 31 sierpnia. Kto się spóźni, traci prawo do świadczenia bezpowrotnie.
Skąd się wziął bon i dlaczego kwoty wzrosły dwukrotnie
Bon ciepłowniczy pojawił się jako odpowiedź na koniec ochrony cenowej. 30 czerwca 2025 roku wygasł mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła, który przez lata trzymał rachunki za ogrzewanie w ryzach. Po jego likwidacji wiele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych dostało nowe, znacznie wyższe faktury od dostawców ciepła. Rząd odpowiedział programem osłonowym – ustawa z 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym (Dz.U. poz. 1302) uruchomiła dwie tury wypłat: za drugą połowę 2025 roku i za cały rok 2026. Łączny koszt programu szacowany jest na 890-900 mln zł z budżetu państwa.
Stawki za 2026 rok są dokładnie dwukrotnie wyższe niż za II połowę 2025 roku – to nie przypadek. Rząd zakłada, że ceny ciepła będą dalej rosły, a gospodarstwa domowe przez cały rok 2026 będą odczuwać brak mechanizmu ochronnego. Dla porównania: bon energetyczny wypłacany w 2024 roku za rachunki za prąd objął ponad 2,4 mln gospodarstw domowych. Bon ciepłowniczy działa na węższej grupie – wyłącznie na odbiorcach ciepła systemowego – stąd szacunkowe 400 000 rodzin uprawnionych.
Ile można dostać i od czego zależy kwota
Wysokość bonu zależy od jednej liczby: jednoskładnikowej ceny ciepła netto, którą płaci dane gospodarstwo domowe, wyrażonej w złotych za gigadżul (GJ). Tę informację znajdziesz na rachunku za ogrzewanie lub możesz poprosić o nią zarządcę budynku. Za cały 2026 rok obowiązują 3 progi:
1000 zł – gdy cena ciepła wynosi powyżej 170 do 200 zł/GJ netto
2000 zł – gdy cena ciepła wynosi powyżej 200 do 230 zł/GJ netto
3500 zł – gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ netto
W drugiej połowie 2025 roku te same progi dawały odpowiednio 500 zł, 1000 zł i 1750 zł. Cena ciepła różni się znacząco w zależności od lokalizacji i dostawcy. Tam, gdzie ciepłownie korzystają z tańszych źródeł lub biomasy, cena może wynosić 140-160 zł/GJ – i wówczas bon w ogóle nie przysługuje, bo nie spełnia się kryterium cenowego.
Kto może złożyć wniosek – dwa warunki jednocześnie
Bon ciepłowniczy obejmuje wyłącznie odbiorców ciepła systemowego – czyli mieszkańców bloków, spółdzielni i wspólnot podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej lub kotłowni obsługiwanej przez przedsiębiorstwo energetyczne. Osoby ogrzewające się gazem we własnym kotle, węglem, pelletem, drewnem, pompą ciepła ani ogrzewaniem elektrycznym nie mogą ubiegać się o ten bon. Dla tych grup dostępne są inne programy, m.in. Czyste Powietrze.
Drugim warunkiem jest kryterium dochodowe – miesięczne dochody wnioskodawcy za 2024 rok nie mogą przekraczać 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym ani 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dochody liczone są w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), co oznacza m.in. uwzględnienie dochodów z działalności gospodarczej, rent, emerytur i zasiłków.
Zasada „złotówka za złotówkę” – przekroczenie progu to nie koniec
Program działa według mechanizmu „złotówka za złotówkę”, stosowanego też w dodatku osłonowym i bonie energetycznym. Jeśli dochód przekracza ustawowy próg, bon nie przepada – jest pomniejszany dokładnie o kwotę przekroczenia. Przykład: osoba prowadząca gospodarstwo jednoosobowe z dochodem 3500 zł miesięcznie przekracza próg o 227,31 zł. Przy cenie ciepła 215 zł/GJ przysługiwałoby jej 2000 zł bonu. Po odjęciu przekroczenia otrzyma 1772,69 zł. Minimalna kwota, jaka zostanie wypłacona, to 20 zł – poniżej tej granicy bon już nie przysługuje.
Tylko 2 miesiące na wniosek – termin jest twardy
Wnioski o bon ciepłowniczy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku są przyjmowane wyłącznie od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Wniosek złożony choćby dzień po 31 sierpnia nie zostanie rozpatrzony – ustawa nie przewiduje żadnych wyjątków ani możliwości złożenia dokumentów po terminie. Wypłata następuje w ciągu maksymalnie 90 dni od złożenia wniosku, co oznacza, że wnioski lipcowe powinny przynieść pieniądze we wrześniu lub październiku, sierpniowe – w listopadzie, jeszcze przed szczytem sezonu grzewczego.
Nowelizacja ustawy z 18 grudnia 2025 r. (Dz.U. 2026 poz. 32), która weszła w życie 13 stycznia 2026 r., nałożyła na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek poinformowania mieszkańców – najpóźniej do 20 czerwca 2026 roku – czy bon ciepłowniczy w ogóle przysługuje na terenie danej gminy. Jeśli w gminie nie ma sieci ciepłowniczej lub cena ciepła nie przekracza 170 zł/GJ, samorząd ma prawo nie rozpatrywać wniosków i jest zobowiązany z wyprzedzeniem ogłosić ten fakt publicznie.
Gdzie i jak złożyć wniosek
Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na faktyczne miejsce zamieszkania – nie adres zameldowania. Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub wyznaczonym ośrodku pomocy społecznej, pocztą (liczy się data wpływu do urzędu, nie stempla nadania) albo elektronicznie przez ePUAP lub aplikację mObywatel za pomocą profilu zaufanego. Na jeden adres przysługuje jeden bon – jeśli kilka osób z tego samego gospodarstwa złoży wnioski, bon trafi tylko do tej, która złożyła pierwsza.
Do wniosku potrzebne jest zaświadczenie od zarządcy budynku (spółdzielni lub wspólnoty) potwierdzające korzystanie z ciepła systemowego i podające wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto. Wzór zaświadczenia dostępny jest w BIP Ministerstwa Energii na stronie gov.pl/web/energia/wzory-wnioskow-i-zaswiadczen. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy gospodarstwo domowe jest bezpośrednim stroną umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym – wtedy informacje o cenie wpisuje się bezpośrednio we wniosku bez dodatkowego zaświadczenia. Poza tym niezbędne są: dane o dochodach wszystkich członków gospodarstwa za 2024 rok oraz numer rachunku bankowego. Bon ciepłowniczy jest wolny od podatku i nie trzeba go wykazywać w rocznym zeznaniu PIT.
Ministerstwo Energii uruchomiło infolinię: +48 22 25 00 153, czynną w dni robocze w godzinach 10:00-14:00. Pytania można też kierować na adres boncieplowniczy@me.gov.pl.
Sprawdź cenę ciepła na rachunku, zanim nadejdzie lipiec
Zanim lipiec w ogóle nadejdzie, warto zrobić jedną konkretną rzecz: sprawdzić na rachunku za ogrzewanie, ile wynosi jednoskładnikowa cena ciepła netto podana w złotych za GJ. Jeśli przekracza 170 zł/GJ i Twoje dochody mieszczą się w progu (lub nieznacznie go przekraczają), wniosek po prostu się opłaca. Warto też poprosić zarządcę o zaświadczenie już wcześniej – urzędy nieruchomości są obciążone latem innymi obowiązkami, a kolejki po zaświadczenia mogą się wydłużać w czerwcu i lipcu. Jeśli Twoi rodzice lub dziadkowie korzystają z ogrzewania z sieci ciepłowniczej, warto sprawdzić, czy spełniają warunki i pomóc im złożyć wniosek przez ePUAP – to oszczędza wizytę w urzędzie i przyspiesza wypłatę.
