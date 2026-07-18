Rządowe Centrum Bezpieczeństwa prezentuje Krajowy Plan Ewakuacji

18 lipca 2026 11:28 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło nowy cykl informacyjny „#InfoSobota”, w ramach którego będzie przybliżać mieszkańcom najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Pierwszy materiał poświęcono Krajowemu Planowi Ewakuacji – dokumentowi, który określa zasady działania państwa w przypadku konieczności przeprowadzenia masowej ewakuacji ludności z zagrożonych obszarów.

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RCB wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji to dokument koordynujący działania związane z ewakuacją ludności na szczeblu centralnym. Jego zadaniem jest zapewnienie sprawnego współdziałania służb i administracji w sytuacjach wymagających szybkiego przemieszczania mieszkańców z terenów objętych zagrożeniem.

Jak podkreślono, plan nie powstaje od podstaw. Jest opracowywany na bazie wojewódzkich planów ewakuacji, dzięki czemu uwzględnia przygotowania prowadzone w poszczególnych regionach kraju.

Nowa seria publikacji oznaczona hasztagiem #InfoSobota ma pojawiać się regularnie. RCB zapowiada, że co tydzień będzie wyjaśniać kolejne zagadnienia dotyczące planowania ewakuacji, organizacji działań kryzysowych oraz przygotowania państwa na różnego rodzaju zagrożenia.

Publikacja ma przede wszystkim charakter edukacyjny i ma pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć, jak funkcjonują procedury bezpieczeństwa oraz jakie działania podejmują instytucje odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w Polsce.

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