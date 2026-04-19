Są plany ewakuacji 2477 gmin. Decyzja ma zapaść w 15 minut. Warszawa przygotowuje metro i dostosowuje autobusy do noszy
Z końcem 2025 r. zakończyła się największa operacja planistyczna w historii polskiej administracji. Wszystkie 2477 gmin w Polsce przekazały dokumenty ewakuacyjne do urzędów wojewódzkich – żadna nie przekroczyła ustawowego terminu. Plany można uruchomić już teraz. Warszawa nie zatrzymała się jednak na dokumentach: w 2026 r. na ulice wyjedzie 120 autobusów z miejscami na nosze, w metrze trwa projekt „Podziemna Tarcza” dla 100 tys. osób, a ratusz wyda na ochronę ludności 186 mln zł.
12 miesięcy i nowa ustawa. Skąd wziął się ten plan?
Fundamentem całego systemu jest ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Na jej mocy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast dostali dokładnie 12 miesięcy na opracowanie wkładów do wojewódzkiego planu ewakuacji – dokumentów stanowiących załącznik funkcjonalny do planów zarządzania kryzysowego. Szczegółowy zakres określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz.U. 2025 poz. 765).
Każda gmina musiała: zidentyfikować zagrożenia charakterystyczne dla swojego terenu, wyznaczyć konkretne trasy ewakuacyjne, wskazać miejsca zbiórek i obiekty publiczne na czasowy pobyt ewakuowanych, a także ustalić procedury komunikacji i zarządzania transportem. Termin 31 grudnia 2025 r. był nieprzypadkowy: bez dokumentów gminnych nie da się sporządzić planu wojewódzkiego, a bez planów wojewódzkich – krajowego. Większość gmin zdążyła już w listopadzie. Żadna z 2477 gmin nie przekroczyła terminu.
Finansowanie stoi za tym realną kwotą. Rząd zobowiązał się przeznaczać co roku nie mniej niż 0,3 proc. PKB na realizację ustawy – przy PKB rzędu 3,5 bln zł to ok. 10 mld zł rocznie, z czego połowa pochodzi z budżetu obronnego. Na lata 2025-2026 Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przewiduje blisko 5 mld zł dla samorządów.
Kto naciska guzik – decyzja może zapaść w 15 minut
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. definiuje 4 scenariusze bazowe uruchamiające procedury: zagrożenie zbrojne, trwający konflikt zbrojny, przewidywana klęska żywiołowa oraz faktyczne wystąpienie klęski żywiołowej lub katastrofy technicznej. Ścieżka decyzyjna jest celowo skrócona do minimum.
W kryzysie o skali krajowej ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej – czyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – na wniosek właściwego wojewody. Jeśli sytuacja nie cierpi zwłoki, wojewoda może podjąć decyzję samodzielnie, jedynie informując centrum. Jeszcze szybciej działa to lokalnie: wójt lub burmistrz może zarządzić natychmiastową ewakuację bez czekania na nikogo wyżej, jeśli nie ma innego sposobu na ratowanie życia – np. przed nadchodzącą powodzią lub chmurą toksyczną po awarii przemysłowej. Analitycy badający ukraińskie doświadczenia z 2022 r. wskazują na tę samą liczbę: w pewnych scenariuszach militarnych czas reakcji ludności cywilnej to 15 minut. Polska budowała ten system właśnie z takim założeniem.
Kto wsiądzie do autobusu pierwszy – kolejność zapisana w prawie
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. precyzyjnie definiuje grupy priorytetowe. To formalne pierwszeństwo wpisane w dokumenty każdej gminy w Polsce. W pierwszej kolejności ewakuowane są: dzieci, kobiety ciężarne, pacjenci szpitali, osoby w zakładach leczniczych, podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby z niepełnosprawnościami i niezdolne do samodzielnego poruszania się oraz podopieczni jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zapewniających całodobową opiekę. Dla tej grupy organy obrony cywilnej mają obowiązek zapewnić transport specjalistyczny – zespoły ratownictwa medycznego, transport sanitarny i lotniczy. Ewakuacja szpitali odbywa się z udziałem Państwowego Ratownictwa Lotniczego, koordynowanego przez wojewodów.
Dla pozostałych – zdrowych i sprawnych – plany zakładają samoewakuację jako element bazowy, nie wyjątek. Szacuje się, że ok. 50 proc. mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami transportu, korzystając z wyznaczonych tras. To celowy element systemu: wyłączenie tej grupy z kolejki po transport zorganizowany przyspiesza ewakuację tych, którzy faktycznie pomocy potrzebują.
Alert RCB i 16,8 mln poradników – jak dostaniesz sygnał
Podstawą powiadamiania jest Alert RCB – SMS trafiający automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS na danym obszarze, bez konieczności rejestracji i bez żadnej aplikacji. Polska świadomie pozostaje przy tej technologii: jak tłumaczył dyrektor RCB Zbigniew Muszyński w rozmowie z InfoSecurity24.pl, SMS dociera do starszych telefonów bez internetu i zasięg jest priorytetem. Równolegle uruchamiane są syreny, komunikaty w TVP i Polskim Radio, strony urzędów. Osobna procedura reguluje walkę z dezinformacją – wójtowie i starostowie mają ustawowy obowiązek weryfikowania komunikatów i reagowania na fałszywe informacje o przebiegu ewakuacji.
Równolegle w grudniu 2025 r. zakończono druk blisko 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego przez MSWiA, MON i RCB. Jako pierwsze poradniki trafiają do mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego – rejonów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą.
Dyrektor Muszyński powiedział wprost: „Gdyby dziś trzeba było skorzystać z planów ewakuacji – województwa i gminy natychmiast uruchomiłyby procedury, które już opracowały”. Brak ostatecznego krajowego dokumentu spinającego wszystkie plany w jedną całość nie oznacza luki operacyjnej – procedury na poziomie gminnym i wojewódzkim są gotowe i kompatybilne.
Warszawa: 186 mln zł, lista zakupów i twarda rzeczywistość schronów
Warszawa weszła w ten system z własnym programem – „Warszawa Chroni” – ogłoszonym przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w marcu 2024 r. Pierwotna kwota 117 mln zł urosła: budżet Warszawy na 2026 r. przewiduje łącznie 186 mln zł wydatków w ramach programu na lata 2025-2027. Do tego dochodzi ponad 210 mln zł z rządowego Programu OLiOC, które w 2025 r. trafiły bezpośrednio do Warszawy. Łącznie miasto dysponuje kwotą rzędu 400 mln zł na ochronę ludności w krótkim horyzoncie.
Pierwotna lista wydatków z programu „Warszawa Chroni” jest publiczna i szczegółowa:
|Pozycja
|Kwota
|Doposażenie urzędów dzielnic, szkół i przedszkoli w przyłącza i agregaty
|43 mln zł
|Zabezpieczenie wody – inwestycje MPWiK
|36,5 mln zł
|Modernizacja monitoringu miejskiego
|20 mln zł
|Nowa strażnica PSP z magazynem przeciwpowodziowym w Wawrze
|12 mln zł
|Zakup sprzętu ciężkiego dla ZRiKD (koparki, ładowarki, ciężarówki)
|11 mln zł
|Edukacja mieszkańców
|3 mln zł
|Rozbudowa systemu alarmowania (syreny)
|0,5 mln zł
Ratusz dysponuje danymi PSP, które wyglądają imponująco: ponad 200 schronów, ok. 1300 ukryć i ponad 16 000 miejsc doraźnego schronienia z łączną pojemnością szacowaną na ponad 9 mln osób – co stawia Warszawę na pierwszym miejscu w Polsce. Tyle że ustawa z 2024 r. i rozporządzenie MSWiA z 4 listopada 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1548) wprowadziły nową, trójstopniową klasyfikację: schrony muszą być hermetyczne i chronić przed bronią masowego rażenia; ukrycia zapewniają ograniczoną ochronę; miejsca doraźnego schronienia (piwnice, garaże, podziemne kondygnacje) chronią przed odłamkami, ale nie przed atakiem chemicznym czy nuklearnym.
Kiedy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa przystąpiło do kontroli – przeprowadzonej w blisko połowie obiektów wytypowanych przez ratusz – wynik był jednoznaczny: żaden obiekt nie spełnia definicji schronu zgodnej z nową ustawą. Jak stwierdziła radna Zofia Smełka-Leszczyńska z Lewicy w wypowiedzi cytowanej przez money.pl: „Aplikacje są nieczytelne, a broszury pełne ogólników. Brakuje jasnych wskazówek, co robić w razie realnego zagrożenia”. Ratusz tłumaczy, że weryfikacja obiektów należy do PSP i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i według stanu na wrzesień 2025 r. audyt był zaawansowany w 40 proc.
„Podziemna Tarcza” – metro schronieniem dla 100 tys. osób
17 grudnia 2025 r. Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”. Po demilitaryzacji spółki Metro Warszawskie – której decyzją z 2019 r. Wojewoda Mazowiecki nałożył obowiązki na rzecz obronności, co blokowało traktowanie metra jako infrastruktury stricte cywilnej – stacje mają zostać przystosowane do funkcji miejsc ukrycia. Cała sieć metra (M1 – 21 stacji, M2 – 18 stacji, łącznie ok. 41,5 km) ma zapewnić schronienie ponad 100 tys. osób. Prace adaptacyjne mają prowadzić ratusz razem ze strażą pożarną.
W tzw. pustkach technologicznych – przestrzeniach przy stacjach takich jak Plac Wilsona czy Bródno – powstają magazyny kryzysowe. Już teraz gromadzone są tam łóżka polowe, śpiwory i koce. W planach jest zakup agregatów prądotwórczych umożliwiających autonomiczne działanie podziemnej infrastruktury.
Jedno zastrzeżenie jest jednak kluczowe dla rzetelności przekazu: metro to miejsce ukrycia, nie schron. Pierwszą linię metra od Kabat do Wierzbna projektowano i budowano z myślą o funkcji schronu. W trakcie budowy i eksploatacji zrezygnowano jednak z hermetyczności – nie zamontowano filtracji powietrza, toalet, pełnego oświetlenia awaryjnego. NIK skontrolowała obiekty m.in. na stacjach Politechnika i Wilanowska i stwierdziła brak szczelności. Były dowódca GROM gen. Roman Polko wskazał wprost, że podstawowa różnica między metro kijowskim a warszawskim to głębokość: kijowskie jest kilkudziesięciu-, niekiedy stumetrowe; warszawskie leży zaledwie kilkanaście-kilkadziesiąt metrów pod ziemią i nie ma szans na hermetyczność przy bombardowaniu. Metro chroni przed odłamkami i falą uderzeniową – nie chroni przed bronią chemiczną ani jądrową.
Dalekosiężna perspektywa jest lepsza. Planowana 4. linia metra (23 stacje, Białołęka, Bielany, Żoliborz, Wola, Ochota, Włochy, Mokotów, Wilanów) ma być projektowana od podstaw jako obiekt o podwójnym przeznaczeniu – transportowym i ochronnym. Trzaskowski zapowiedział, że argument ochrony ludności Warszawa wykorzysta przy staraniach o dofinansowanie unijne na rozbudowę metra.
120 autobusów z miejscami na nosze – umowa podpisana
W grudniu 2025 r. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę na zakup 120 przegubowych autobusów Solaris o długości 18 metrów. Dostawy mają trwać od drugiej połowy 2026 r. do 2027 r. To pierwsza taka inwestycja w Polsce, która formalnie łączy transport publiczny z obroną cywilną.
Kluczowy element: każdy autobus będzie wyposażony w miejsca mocowania 4 noszy. Adaptacja do transportu rannych ma być – jak podał ZTM – „szybka i łatwa, możliwa do wykonania bez specjalistycznych narzędzi”. Na co dzień autobusy będą normalnie jeździć na miejskich trasach. W sytuacji kryzysowej – czy to powodzi, katastrofy, czy scenariusza militarnego – mogą w ciągu minut zmienić funkcję na ewakuacyjną lub sanitarną.
Przetarg przewidywał możliwość zamówienia uzupełniającego na dodatkowe 100 autobusów (po 50 w każdej z 2 części przetargu). ZTM stara się o dofinansowanie zakupu z rządowego Programu OLiOC.
Twarda liczba: w Polsce jest ok. 1000 schronów spełniających wymogi – na 38 mln ludzi
Kontekst ogólnopolski jest niezbędny do oceny warszawskiej sytuacji. Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański powiedział wprost w lutym 2026 r.: „Schronów, które rzeczywiście dzisiaj spełniają wymogi, jest około tysiąca” – i mówił o całej Polsce. Inwentaryzacja PSP z lat 2022-2023 wykazała 1903 schrony i 8719 ukryć, z łączną pojemnością ok. 1,43 mln miejsc w budowlach ochronnych. Przy populacji 38 mln – to 3,8 proc. potrzeb. Spośród 2701 skontrolowanych obiektów PSP stwierdziła, że ponad 1344 może spełniać funkcje ochronne. Szczepański zapowiedział, że w 2026 r. 3 mld zł trafi na inwestycje infrastrukturalne, bo rok 2025 był „rokiem zakupowym”. Od rozpoczęcia budowy do oddania pierwszego nowego schronu mija ok. 2 lat.
Co to oznacza dla Ciebie? Warszawa ma plan ewakuacji – ale Twoje pierwsze 15 minut zależy od Ciebie
System działa i jest gotowy do uruchomienia – pytanie, czy Ty wiesz, co robić zanim Alert RCB dotrze na Twój telefon. Kilka kroków, które warto zrobić teraz:
Sprawdź gdziesieukryc.pl i zapisz adres 2-3 najbliższych miejsc schronienia od domu i od pracy. Aplikacja działa offline – pobierz dane zawczasu, bo w sytuacji kryzysowej sieć może nie działać. Pamiętaj: to miejsca ukrycia, nie pełnoprawne schrony – chronią przed odłamkami i falą uderzeniową, ale nie przed atakiem chemicznym.
Jeśli mieszkasz w Warszawie – najbliższa stacja metra to potencjalne miejsce ukrycia w ramach projektu „Podziemna Tarcza”. Nie schron w sensie wojskowym, ale realna ochrona przed większością zagrożeń konwencjonalnych. Stacje I linii (od Kabat do Wierzbna) były projektowane z myślą o ochronie cywilnej i mają grodzie metalowe przy wyjściach.
Masz w rodzinie osobę z niepełnosprawnością lub seniora – prawo gwarantuje im pierwszeństwo w ewakuacji zorganizowanej, ale tylko jeśli są wcześniej znani służbom. Warto zarejestrować taką osobę w miejscowym urzędzie gminy lub dzielnicy.
Przygotuj plecak ewakuacyjny na 72 godziny: woda (2 litry dziennie na osobę), żywność o długim terminie przydatności, leki, latarka, powerbank, kopie dokumentów i gotówka w małych nominałach – systemy płatnicze mogą nie działać.
Podczas kryzysu ufaj wyłącznie oficjalnym źródłom – Alert RCB, TVP, Polskie Radio, strony urzędów. Posty w mediach społecznościowych mogą być dezinformacją. Panika i chaos informacyjny wyrządzają więcej szkód niż samo zagrożenie – tego uczą ukraińskie doświadczenia z 2022 roku.
