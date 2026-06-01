Są plany ewakuacji 2477 gmin. Decyzja ma zapaść w 15 minut. Warszawa przygotowuje metro i kupuje autobusy na nosze
Państwo zbudowało w rok system, który ma wyprowadzić z domów miliony ludzi. Procedury są gotowe w każdej gminie, a ewakuację można ogłosić w każdej chwili. Pozostaje pytanie, jak przygotowane są gminy? Jest też drugie, ważniejsze: dokąd właściwie ci ludzie mają trafić?
Od 1 czerwca cała Polska jest pod stopniem alarmowym, a większość mieszkańców o tym nie wie
Punkt wyjścia nie jest abstrakcyjny. 1 czerwca 2026 r. premier przedłużył obowiązujące w kraju stopnie alarmowe na kolejne trzy miesiące, do 31 sierpnia. W całej Polsce działa drugi stopień BRAVO i jego cyfrowy odpowiednik BRAVO-CRP, a na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa utrzymano wyższy, trzeci stopień CHARLIE. Ten ostatni wprowadzono jeszcze 18 listopada 2025 r. po aktach dywersji na torach między Warszawą a Lublinem.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tłumaczy, że to działanie prewencyjne i nie oznacza bezpośredniego zagrożenia ani ataku. W uzasadnieniu zarządzeń mowa jednak wprost o działaniach hybrydowych prowadzonych przez Federację Rosyjską i Białoruś wobec Polski i innych państw Unii. To na tym tle, a nie w próżni, państwo dokończyło największą operację planistyczną w swojej historii.
|Stopień
|Gdzie obowiązuje
|Czego dotyczy
|BRAVO (II stopień)
|cały kraj
|zagrożenia terrorystyczne i fizyczne
|BRAVO-CRP (II stopień CRP)
|cały kraj
|cyberprzestrzeń
|CHARLIE (III stopień)
|linie kolejowe PKP PLK i PKP LHS
|infrastruktura kolejowa po aktach dywersji
|BRAVO
|polska infrastruktura energetyczna poza granicami kraju
|obiekty energetyczne za granicą
2477 gmin, zero spóźnień i decyzja skrócona do kwadransa
Fundamentem jest ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Dała wójtom, burmistrzom i prezydentom miast dokładnie 12 miesięcy na opracowanie gminnych wkładów do wojewódzkich planów ewakuacji. Szczegóły dograło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz.U. 2025 poz. 765).
Wynik jest bezprecedensowy w skali polskiej administracji: wszystkie 2477 gmin przekazały dokumenty w terminie, żadna nie przekroczyła daty granicznej 31 grudnia 2025 r. W styczniu 2026 r. wszystkie 16 województw oddało swoje plany do RCB. Dyrektor Centrum Zbigniew Muszyński w rozmowie z portalem InfoSecurity24.pl powiedział, że prace nad spinającym wszystko Krajowym Planem Ewakuacji zbliżają się do końca, ale nie da się go domknąć, dopóki wszystkie plany wojewódzkie nie zostaną wzajemnie uzgodnione. Dodał jednak rzecz kluczową: gdyby kryzys wybuchł dziś, województwa i gminy natychmiast uruchomiłyby procedury, które już mają. Brak finalnego dokumentu krajowego nie jest więc luką operacyjną.
Ścieżka decyzyjna jest celowo maksymalnie krótka. W kryzysie krajowym ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej, czyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek wojewody. Jeśli sprawa nie cierpi zwłoki, wojewoda decyduje sam i tylko informuje centrum. Najszybciej działa to lokalnie: wójt lub burmistrz może zarządzić natychmiastową ewakuację bez czekania na kogokolwiek wyżej, gdy nie ma innego sposobu na ratowanie życia. Analitycy badający ukraińskie doświadczenia z 2022 r. wskazują na konkretną liczbę: w części scenariuszy militarnych czas reakcji ludności cywilnej to 15 minut. Polska budowała system z takim właśnie założeniem.
Polska podpisała pakt z 9 sąsiadami, bo ucieczka nie kończy się na granicy
Nowy element, którego rok temu nie było. 6 lutego 2026 r. w Sztokholmie przedstawiciele 10 państw, Polski, Niemiec, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Islandii, Estonii, Łotwy i Litwy, podpisali memorandum o ochronie ludności cywilnej w regionie Morza Bałtyckiego i krajów nordyckich. Dokument otwiera drogę do transgranicznego przemieszczania cywilów w razie poważnego kryzysu lub wojny. Szwedzkie ministerstwo obrony ogłosiło to 4 marca 2026 r.
To bezpośrednia odpowiedź na problem, który Muszyński nazwał punktami styku. Plany wojewódzkie muszą do siebie pasować na granicach województw, a krajowy plan musi uwzględnić granice państwowe. Bez takiego porozumienia ewakuacja z przygranicznego pasa kończyłaby się na słupkach granicznych. Memorandum z lutego ten styk formalizuje.
Kto wsiądzie pierwszy, czyli kolejność zapisana w rozporządzeniu
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. precyzyjnie ustala grupy priorytetowe i nie jest to kwestia uznaniowa. W pierwszej kolejności ewakuuje się dzieci, kobiety w ciąży, pacjentów szpitali i zakładów leczniczych, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby z niepełnosprawnościami i niezdolne do samodzielnego poruszania się oraz podopiecznych całodobowych jednostek pomocy społecznej. Dla tej grupy organy obrony cywilnej muszą zapewnić transport specjalistyczny: zespoły ratownictwa medycznego, transport sanitarny i lotniczy. Ewakuacja szpitali idzie z udziałem ratownictwa lotniczego koordynowanego przez wojewodów.
Dla zdrowych i sprawnych podstawą jest samoewakuacja, traktowana jako element bazowy, a nie wyjątek. Szacuje się, że około połowa mieszkańców opuści strefę zagrożenia własnym transportem, korzystając z wyznaczonych tras. To celowe: wyłączenie tej grupy z kolejki po transport zorganizowany przyspiesza wywiezienie tych, którzy faktycznie nie poradzą sobie sami.
Twarda liczba odsłania słabość: około 1000 schronów na 38 mln ludzi
System ewakuacji działa, ale prowadzi do miejsc, których brakuje. Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański powiedział wprost, że schronów spełniających dziś wymogi jest w całej Polsce około tysiąca. Inwentaryzacja Państwowej Straży Pożarnej objęła 234 735 obiektów budowlanych w kraju. Spośród 2701 poddanych szczegółowej kontroli zaledwie 1344 może potencjalnie pełnić funkcje ochronne. Łączna pojemność budowli ochronnych to około 1,43 mln miejsc, co przy populacji 38 mln daje pokrycie na poziomie 3,8 proc. potrzeb.
Tu wkracza zmiana, która zaszła już po pierwszej fali doniesień o planach. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy z 17 kwietnia 2026 r., reakcję na wnioski z pierwszego roku jej obowiązywania. Do katalogu infrastruktury ochronnej dołączyła nowa kategoria, punkty schronienia, które mają chronić w sytuacjach nagłych zjawisk pogodowych i przed konwencjonalnymi środkami rażenia. Zmieniły się też zasady finansowania, dopuszczające wieloletnie inwestycje budowlane, czego wcześniej brakowało.
|Kategoria
|Poziom ochrony
|Przykłady
|Schron
|konstrukcja hermetyczna, ochrona także przed bronią masowego rażenia
|budowle o zamkniętej konstrukcji z filtrowentylacją
|Ukrycie
|ograniczona ochrona, bez pełnej hermetyczności
|przystosowane piwnice i obiekty podziemne
|Miejsce doraźnego schronienia
|ochrona przed odłamkami i falą uderzeniową, nie przed bronią chemiczną i jądrową
|garaże podziemne, piwnice, kondygnacje podziemne
|Punkt schronienia (nowość od 17.04.2026)
|ochrona w nagłych zjawiskach pogodowych i przed środkami konwencjonalnymi
|obiekty uzupełniające system zbiorowej ochrony
Od 2026 r. działa też nowy obowiązek po stronie deweloperów. Nowe budynki użyteczności publicznej i część budownictwa wielorodzinnego muszą być projektowane tak, by na kondygnacji podziemnej, najczęściej w garażu, dało się urządzić miejsca doraźnego schronienia. To infrastruktura podwójnego zastosowania: na co dzień parking, w kryzysie schronienie. Efekt będzie jednak narastał latami, bo dotyczy tego, co dopiero powstanie, a nie istniejącej zabudowy.
Warszawa wydaje 400 mln zł, ma metro dla 100 tys. osób, ale nie ma ani jednego schronu spełniającego kryteria
Stolica weszła w system z własnym programem Warszawa Chroni, ogłoszonym przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w marcu 2024 r. Budżet miasta na 2026 r. przewiduje na ten program 186 mln zł w ramach planu na lata 2025-2027, a dodatkowo ponad 210 mln zł z rządowego Programu OLiOC trafiło do Warszawy w 2025 r. Łącznie miasto dysponuje kwotą rzędu 400 mln zł w krótkim horyzoncie.
Problem w tym, że pieniądze nie zamieniają się w schrony z dnia na dzień. Gdy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa przystąpiło do kontroli obiektów wytypowanych przez ratusz, wynik był jednoznaczny: żaden nie spełnia ustawowej definicji schronu. Według stanu na wrzesień 2025 r. audyt był zaawansowany w 40 proc., a weryfikacja należy do PSP i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Imponujące liczby, którymi posługiwał się ratusz, ponad 200 schronów, około 1300 ukryć i ponad 16 000 miejsc doraźnego schronienia o łącznej pojemności szacowanej na ponad 9 mln osób, po zderzeniu z nową, trójstopniową klasyfikacją straciły status schronów w rozumieniu ustawy.
Skalę luki pokazała analiza firmy HOLDFORT, opublikowana w kwietniu 2026 r. Przy zasadzie maksymalnie 500 metrów dojścia od miejsca stałego pobytu Warszawa potrzebuje co najmniej 619 budowli ochronnych, równomiernie rozłożonych po mieście. To minimum wyliczone na siatce pokrycia, a nie sufit. Dla porównania, cała sieć metra to 39 stacji, które, jak ocenili analitycy, zaspokajają potrzeby stolicy zaledwie w kilku procentach.
Podziemna Tarcza, czyli metro jako schronienie, ale nie schron
17 grudnia 2025 r. Trzaskowski ogłosił projekt Podziemna Tarcza. Po demilitaryzacji spółki Metro Warszawskie, której w 2019 r. wojewoda mazowiecki nałożył obowiązki na rzecz obronności, stacje mają zostać przystosowane do funkcji miejsc ukrycia. Cała sieć, linia M1 z 21 stacjami i M2 z 18 stacjami, łącznie około 41,5 km, ma dać schronienie ponad 100 tys. osób. W tak zwanych pustkach technologicznych przy stacjach takich jak Plac Wilsona czy Bródno powstają magazyny kryzysowe z łóżkami polowymi, śpiworami i kocami.
Jedno zastrzeżenie jest kluczowe dla rzetelności przekazu: metro to miejsce ukrycia, a nie schron. Pierwszą linię od Kabat do Wierzbna projektowano wprawdzie z myślą o funkcji schronu, ale w trakcie budowy i eksploatacji zrezygnowano z hermetyczności, filtracji powietrza, toalet i pełnego oświetlenia awaryjnego. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała stacje Politechnika i Wilanowska i stwierdziła brak szczelności. Różnica wobec metra kijowskiego jest geometryczna: kijowskie sięga kilkudziesięciu, miejscami stu metrów w głąb ziemi, warszawskie leży zaledwie kilkanaście do dwudziestu kilku metrów pod powierzchnią i nie ma szans na hermetyczność przy bombardowaniu. Chroni przed odłamkami i falą uderzeniową, nie przed bronią chemiczną ani jądrową.
Lepiej rysuje się przyszłość. Planowana 4. linia, 23 stacje na Białołęce, Bielanach, Żoliborzu, Woli, Ochocie, Włochach, Mokotowie i Wilanowie, ma być od podstaw projektowana jako obiekt podwójnego przeznaczenia, transportowego i ochronnego. Z kolei 3. linia, której projektowanie zakończy się w 2027 r., wciąż może zostać skorygowana pod kątem nowych przepisów, bo prace nad nią trwają. Trzaskowski zapowiedział, że argument ochrony ludności miasto wykorzysta przy staraniach o unijne dofinansowanie rozbudowy metra.
120 autobusów z miejscem na nosze, pierwsza taka inwestycja w Polsce
W grudniu 2025 r. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę na 120 przegubowych autobusów Solaris o długości 18 metrów. Dostawy mają trwać od drugiej połowy 2026 r. do 2027 r. Każdy pojazd dostanie mocowania na 4 nosze, a adaptacja do transportu rannych ma być, jak podał ZTM, szybka i wykonalna bez specjalistycznych narzędzi. Na co dzień autobusy będą jeździć normalnie po mieście, a w kryzysie, powodzi, katastrofie czy scenariuszu militarnym, w ciągu minut zmienią funkcję na ewakuacyjną lub sanitarną. To pierwsza w Polsce inwestycja formalnie łącząca transport publiczny z obroną cywilną. Przetarg przewiduje opcję dokupienia kolejnych 100 pojazdów, a ZTM stara się o dofinansowanie z Programu OLiOC.
Warszawa szczególnie na celowniku, bo to węzeł kolejowy pod stopniem CHARLIE
Stolica nie jest w tym systemie przeciętnym punktem na mapie. To największy węzeł komunikacyjny kraju i siedziba instytucji państwa, a obowiązujący właśnie na kolei stopień CHARLIE wprowadzono po dywersji na trasie Warszawa-Lublin. Mazowieckie linie obsługujące dojazdy do stolicy są więc objęte najwyższym z aktualnie utrzymywanych poziomów. To realne tło dla mieszkańca aglomeracji, który codziennie korzysta z kolei i metra.
Równolegle MSWiA uruchomiło 27 maja 2026 r. szkolenia dla obywateli z zachowania w sytuacjach kryzysowych, z pulą 102 tys. miejsc na warsztatach. To pierwszy tak masowy program edukacyjny w tej dziedzinie i sygnał, że państwo przesuwa ciężar z samych dokumentów na przygotowanie ludzi. Dla warszawiaka oznacza to konkretną możliwość przejścia od czytania o planach do nauczenia się, co robić, zanim alert dotrze na telefon.
Co to oznacza dla Ciebie? System ruszy w 15 minut, ale Twoje pierwsze kroki musisz znać dziś
Plany istnieją i da się je uruchomić natychmiast. Pytanie brzmi, czy Ty wiesz, co zrobić, zanim zadziała procedura. Kilka ruchów, które warto wykonać teraz:
- Sprawdź najbliższe obiekty ochronne w aplikacji PSP i zapisz 2-3 adresy blisko domu i pracy. Pobierz dane do trybu offline, bo w kryzysie sieć może paść. Pamiętaj, że to najczęściej miejsca ukrycia lub doraźnego schronienia, a nie pełne schrony.
- Jeśli mieszkasz w Warszawie, ustal najbliższą stację metra. W ramach Podziemnej Tarczy to potencjalne miejsce ukrycia, chroniące przed zagrożeniami konwencjonalnymi, choć nie przed atakiem chemicznym czy jądrowym.
- Masz w rodzinie seniora lub osobę z niepełnosprawnością? Prawo gwarantuje im pierwszeństwo w ewakuacji zorganizowanej, ale realnie zadziała to, gdy są wcześniej znani służbom. Zgłoś taką osobę w urzędzie gminy lub dzielnicy.
- Zapisz się na szkolenie z samoochrony. MSWiA udostępniło 102 tys. miejsc na warsztatach. Godzina ćwiczeń daje więcej niż dziesięć przeczytanych poradników.
- Przygotuj zapas na 72 godziny: woda 2 litry dziennie na osobę, żywność o długim terminie, leki, latarka, powerbank, radio na baterie lub korbkę, kopie dokumentów i gotówka w małych nominałach. Przy braku prądu terminale i bankomaty przestają działać.
- W kryzysie ufaj wyłącznie oficjalnym kanałom: Alert RCB, komunikaty TVP i Polskiego Radia, strony urzędów. Posty w sieci bywają dezinformacją, a panika potrafi zaszkodzić bardziej niż samo zagrożenie. To lekcja z ukraińskiego 2022 roku.
System wyrósł w rok niemal z niczego i to autentyczne osiągnięcie administracji. Ale plan ewakuacji jest tak dobry, jak miejsce, do którego prowadzi. Dopóki w Warszawie brakuje 619 budowli ochronnych, a w kraju jest około tysiąca schronów na 38 mln ludzi, rząd ma jeszcze mnóstwo do zrobienia.
