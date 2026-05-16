Są plany ewakuacji 2477 gmin. Decyzja zapadnie w 15 minut. Warszawa przygotowuje metro i dostosowuje autobusy do noszy
System ewakuacyjny działa. Plany są gotowe, decyzja może zapaść w 15 minut, Alert RCB trafi na każdy telefon bez żadnej aplikacji. Warszawa wydaje 400 mln zł i ma projekt schronów w metrze. Ale gdy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa skontrolowało połowę wytypowanych obiektów, wynik był jednoznaczny.
Skąd wziął się ten system i co zmieniła ustawa z 2024 roku
Fundamentem jest ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Nałożyła ona na każdego wójta, burmistrza i prezydenta miasta obowiązek opracowania wkładu do wojewódzkiego planu ewakuacji w ciągu 12 miesięcy. Szczegółowy zakres określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 765).
Efekt: z końcem 2025 roku zamknęła się największa operacja planistyczna w historii polskiej administracji. Wszystkie 2477 gmin przekazały dokumenty ewakuacyjne do urzędów wojewódzkich – żadna nie przekroczyła terminu. Większość zdążyła w listopadzie. Każdy samorząd musiał zidentyfikować lokalne zagrożenia, wyznaczyć trasy ewakuacyjne, wskazać miejsca zbiórek i obiekty na czasowy pobyt ewakuowanych oraz opisać procedury transportu i komunikacji. Bez tych dokumentów nie można sporządzić planu wojewódzkiego, a bez planów wojewódzkich – krajowego.
Ta sama ustawa przyniosła coś, o czym mało kto mówi: nową, trójstopniową klasyfikację obiektów ochronnych. Schron to budowla hermetyczna chroniąca przed bronią masowego rażenia ze wszystkich stron – może w niej przebywać do kilku tygodni. Ukrycie to budowla niehermetyczna o ograniczonej ochronie, na kilka dni. Miejsce doraźnego schronienia – piwnica, garaż podziemny, szkoła, kościół – chroni przed odłamkami i falą uderzeniową, daje kilka godzin. Wcześniej pojęcia te były traktowane niemal synonimicznie. Teraz są odrębne prawnie i technicznie.
Pieniądze: skąd pochodzi te 400 mln zł i gdzie idą
Rząd zobowiązał się przeznaczać co roku nie mniej niż 0,3 proc. PKB na realizację ustawy. Przy PKB rzędu 3,5 bln zł to ok. 10 mld zł rocznie. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 przewiduje łącznie 34 mld zł, z czego blisko 5 mld zł trafia bezpośrednio do samorządów. Na inwestycje infrastrukturalne w 2026 roku zarezerwowano 3 mld zł – bo rok 2025 był, jak określił wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański, „rokiem zakupowym, nie betonowym”.
Podział środków między województwa jest znany. Największe kwoty trafiły do województwa śląskiego (ponad 520 mln zł) i mazowieckiego (ponad 450 mln zł). Warszawa otrzymała dodatkowo ponad 210 mln zł jako osobny transfer z Programu OLiOC. Do tego dochodzi budżet programu „Warszawa Chroni”: pierwotna kwota 117 mln zł z ogłoszenia w marcu 2024 roku urosła do 186 mln zł w budżecie na 2026 rok.
Łącznie stolica dysponuje kwotą rzędu 400 mln zł na ochronę ludności w krótkim horyzoncie. Na co konkretnie idą te pieniądze:
|Pozycja wydatku
|Kwota
|Co to daje mieszkańcowi
|Doposażenie urzędów dzielnic, szkół i przedszkoli w przyłącza i agregaty
|43 mln zł
|Ciągłość działania kluczowych obiektów przy braku prądu
|Zabezpieczenie wody – inwestycje MPWiK
|36,5 mln zł
|Dostęp do wody pitnej przy awarii sieci
|Modernizacja monitoringu miejskiego
|20 mln zł
|Lepsza koordynacja służb w czasie kryzysu
|Nowa strażnica PSP z magazynem przeciwpowodziowym na Wawrze
|12 mln zł
|Wzmocnienie ratownictwa w prawobrzeżnej Warszawie
|Zakup sprzętu ciężkiego dla ZRiKD (koparki, ładowarki, ciężarówki)
|11 mln zł
|Zdolność do torowania dróg i usuwania gruzu
|Edukacja mieszkańców
|3 mln zł
|Kampanie informacyjne, szkolenia, materiały
|Rozbudowa systemu alarmowania (syreny)
|0,5 mln zł
|Rozszerzenie zasięgu syren w niezabudowanych rejonach miasta
Liczby brzmią dobrze, ale to zrobienia jest jeszcze bardzo wiele
Ratusz operuje danymi PSP, które robią wrażenie: ponad 200 schronów, ok. 1300 ukryć i ponad 16 000 miejsc doraźnego schronienia z łączną pojemnością szacowaną na ponad 9 mln osób. Warszawa – na pierwszym miejscu w Polsce.
Problem polega na tym, że większość tych obiektów pochodzi z lat 50.-70., gdy budowano je przy osiedlach na Bielanach, Mirowie, Młynowie i Pradze. Przez ostatnie 30 lat straciły one cechy funkcjonalnych schronów – zamieniono je na piwnice, składziki, pomieszczenia gospodarcze. Po dawnych wejściach ewakuacyjnych zostały betonowe włazy z wentylacją na skwerach między blokami i metalowe płytki na budynkach.
Gdy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa przeprowadziło kontrolę blisko połowy wytypowanych przez ratusz obiektów, wynik był jednoznaczny: żaden z nich nie spełnia definicji schronu zgodnej z nową ustawą o ochronie ludności. Ani jeden. Radna Zofia Smełka-Leszczyńska (Lewica) w wypowiedzi cytowanej przez money.pl powiedziała wprost: „Aplikacje są nieczytelne, a broszury pełne ogólników. Brakuje jasnych wskazówek, co robić w razie realnego zagrożenia.”
Ratusz odpowiada, że weryfikacja obiektów należy do PSP i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Według stanu na wrzesień 2025 r. audyt był zaawansowany w 40 proc. Do czasu jego zakończenia – formalnie nie można rozpocząć modernizacji ani budowy nowych schronów w oparciu o ten przegląd.
Kontekst ogólnopolski jest jeszcze ostrzejszy. Wiceminister MSWiA Szczepański powiedział w lutym 2026 r.: „Schronów, które rzeczywiście dzisiaj spełniają wymogi, jest około tysiąca” – dla całej Polski. PSP zinwentaryzowała 234 735 obiektów budowlanych w skali kraju. Spośród 2701 poddanych szczegółowej kontroli 1344 potencjalnie mogą spełniać funkcje ochronne. Przy populacji 38 mln to pokrycie na poziomie 3,8 proc. potrzeb. Od decyzji o budowie do oddania nowego schronu mijają ok. 2 lata.
„Podziemna Tarcza”: co naprawdę możesz zyskać w metrze – i czego nie możesz się spodziewać
17 grudnia 2025 r. prezydent Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”. Cała sieć metra – M1: 21 stacji, M2: 18 stacji, łącznie ok. 41,5 km – ma zapewnić schronienie ponad 100 tys. osób. W tzw. pustkach technologicznych przy stacjach takich jak Plac Wilsona czy Bródno powstają magazyny kryzysowe – już teraz gromadzone są łóżka polowe, śpiwory i koce. W planach: agregaty prądotwórcze na autonomiczne zasilanie podziemnej infrastruktury.
Zanim jednak mieszkaniec poczuje się bezpiecznie przy najbliższej stacji – kilka faktów, których oficjalne komunikaty nie podkreślają.
Metro to miejsce ukrycia, nie schron. Pierwszą linię od Kabat do Wierzbna projektowano z myślą o funkcji schronu – ale w trakcie budowy i eksploatacji zrezygnowano z hermetyczności. Nie zamontowano filtracji powietrza, pełnego oświetlenia awaryjnego ani odpowiedniej liczby toalet. NIK skontrolowała obiekty na stacjach Politechnika i Wilanowska – i stwierdziła brak szczelności.
Były dowódca GROM gen. Roman Polko wskazał na fundamentalną różnicę: metro kijowskie sięga kilkudziesięciu, miejscami stu metrów pod ziemię – i właśnie dlatego służy jako prawdziwy schron podczas rosyjskich ataków. Warszawskie M1 i M2 leżą zaledwie kilkanaście-kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Nie chroni przed bronią chemiczną ani jądrową. Chroni przed odłamkami, falą uderzeniową i ostrzałem konwencjonalnym – i to jest realny zysk, ale nie pełna ochrona.
Perspektywa długoterminowa jest lepsza. Planowana 4. linia metra – 23 stacje, obejmujące Białołękę, Bielany, Żoliborz, Wolę, Ochotę, Włochy, Mokotów i Wilanów – ma być projektowana od podstaw jako obiekt o podwójnym przeznaczeniu: transportowym i ochronnym. Trzaskowski zapowiedział, że argument ochrony ludności posłuży przy staraniach o dofinansowanie unijne. Realizacja tej linii to perspektywa po 2030 roku.
120 autobusów z miejscami na nosze – jak to działa i kiedy wyjedzie na ulice
W grudniu 2025 r. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę na zakup 120 przegubowych autobusów Solaris o długości 18 metrów. Dostawy mają trwać od drugiej połowy 2026 r. do 2027 r. Każdy autobus będzie wyposażony w mocowania na 4 nosze. Adaptacja ma być – jak podał ZTM – możliwa bez specjalistycznych narzędzi, w ciągu minut. Na co dzień: normalny transport publiczny. W sytuacji kryzysowej: pojazdy sanitarne lub ewakuacyjne.
To pierwsza taka inwestycja w Polsce, która formalnie łączy zakup taboru komunikacji miejskiej z wymogami obrony cywilnej. Przetarg przewidywał opcję uzupełniającą na kolejne 100 autobusów (po 50 w każdej z 2 części zamówienia). ZTM stara się o dofinansowanie z Programu OLiOC.
Dla warszawiaków z Wawra, Białołęki, Ursusa czy Wilanowa – dzielnic z ograniczoną siecią komunikacyjną i dużym udziałem zabudowy jednorodzinnej – te autobusy są szczególnie istotne. W scenariuszu kryzysowym to jedyna zorganizowana forma ewakuacji dla mieszkańców, którzy nie mają samochodu lub nie mogą z niego skorzystać.
Kto wsiądzie do autobusu pierwszy – kolejność zapisana w prawie
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. precyzyjnie definiuje grupy priorytetowe. To nie sugestia – to formalne pierwszeństwo wpisane w dokumenty każdej warszawskiej dzielnicy.
W pierwszej kolejności ewakuowane są: dzieci, kobiety ciężarne, pacjenci szpitali i zakładów leczniczych, podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby z niepełnosprawnościami i niezdolne do samodzielnego poruszania się oraz podopieczni jednostek pomocy społecznej. Dla tej grupy organy obrony cywilnej zapewniają transport specjalistyczny – ZRM, transport sanitarny i lotniczy. Ewakuacja szpitali odbywa się z udziałem Państwowego Ratownictwa Lotniczego koordynowanego przez wojewodę.
Dla pozostałych – zdrowych i sprawnych – podstawą jest samoewakuacja. Szacuje się, że ok. 50 proc. mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami. To celowy element systemu: im mniej sprawnych fizycznie osób zajmuje miejsce w zorganizowanym transporcie, tym szybciej ewakuują się ci, którzy naprawdę potrzebują pomocy.
Kluczowe zastrzeżenie, o którym rzadko mówią urzędnicy: gwarancja pierwszeństwa dotyczy wyłącznie osób znanych służbom z wyprzedzeniem. Jeśli seniorka z Mokotowa lub osoba z niepełnosprawnością z Ursynowa nie zostały wcześniej zarejestrowane w dzielnicowym centrum zarządzania kryzysowego – prawo do pierwszeństwa istnieje tylko na papierze. Nikt nie zapuka do drzwi, o których istnieniu służby nie wiedzą.
Alert RCB, syreny i radio na korbkę: jak dostaniesz sygnał – i co jeśli prąd nie działa
Podstawą powiadamiania jest Alert RCB – SMS trafiający automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS, bez rejestracji i bez żadnej aplikacji. Dyrektor RCB Zbigniew Muszyński wyjaśniał: Polska świadomie stawia na SMS, bo dociera do starszych telefonów bez internetu, a zasięg jest priorytetem. Równolegle: syreny, komunikaty TVP i Polskiego Radia, strony urzędów. Wójtowie i starostowie mają ustawowy obowiązek weryfikowania komunikatów i reagowania na dezinformację.
W grudniu 2025 r. zakończono druk blisko 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego przez MSWiA, MON i RCB. Jako pierwsze trafiają do mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego – rejonów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą.
Jest jednak scenariusz, o którym system powiadamiania milczy. Rozległa awaria prądu wyłącza stacje BTS po wyczerpaniu akumulatorów. Gdy nie ma zasilania – nie ma internetu, nie ma płatności, nie działają telefony. Alert RCB nie dotrze. W takim scenariuszu jedynym niezawodnym źródłem oficjalnych informacji jest klasyczny odbiornik radiowy na baterie lub korbkę. RCB rekomenduje posiadanie takiego urządzenia w każdym domu.
Twoje pierwsze 15 minut: co możesz zrobić dziś, nie czekając na kryzys
Sprawdź schrony.straz.gov.pl. To oficjalna aplikacja PSP – działa w przeglądarce na komputerze i telefonie. PSP zinwentaryzowała 234 735 obiektów w całym kraju. Znajdź 2-3 najbliższe miejsca schronienia – od domu i od pracy. Pobierz dane w trybie offline, bo w sytuacji kryzysowej sieć może nie działać. Pamiętaj: aplikacja gdziesieukryc.pl i schrony.straz.gov.pl pokazują głównie miejsca doraźnego schronienia i ukrycia – nie pełnoprawne schrony hermetyczne.
Jeśli mieszkasz w Warszawie – znaj swoją najbliższą stację metra. Stacje I linii (Kabaty – Wierzbno) projektowano z myślą o funkcji ochronnej i mają metalowe grodzie przy wyjściach. To nie schron, ale w scenariuszu konwencjonalnym – realna ochrona. W pustkach technologicznych przy Placu Wilsona i Bródnie są już gromadzone podstawowe zapasy.
Zarejestruj osoby wymagające pomocy. Jeśli masz w rodzinie seniora, osobę z niepełnosprawnością lub kogoś niezdolnego do samodzielnego poruszania się – zgłoś to do urzędu swojej dzielnicy. Kontakt do centrum zarządzania kryzysowego dla każdej dzielnicy znajdziesz na um.warszawa.pl w zakładce „Bezpieczeństwo”. Prawo gwarantuje pierwszeństwo – ale tylko gdy służby wiedzą, że ta osoba istnieje.
Spakuj plecak ewakuacyjny. Zgodnie z oficjalną listą MSWiA i PSP z gov.pl – jeden plecak na każdego domownika, z zapasem na 72 godziny: 2 litry wody dziennie na osobę, żywność długoterminowa, leki z zapasem na tydzień, kopie dokumentów papierowe i na pendrive, gotówka w małych nominałach (bankomaty i płatności kartą mogą nie działać), latarka z bateriami, powerbank naładowany do pełna, radio na baterie lub korbkę, apteczka, nóż wielofunkcyjny, mapy papierowe i kompas, gwizdek. Sprawdzaj daty ważności żywności i baterii co 6 miesięcy.
Opuszczając mieszkanie w sytuacji kryzysowej: odetnij główny zawór wody, wyłącz gaz i prąd, wygaś wszelkie źródła ognia. Zabierz plecak. Jeśli nieznajomy oferuje Ci transport – wyślij bliskim numer rejestracyjny pojazdu i udostępniaj im lokalizację. Dokumentów nie oddawaj nikomu.
Ufaj wyłącznie oficjalnym źródłom: Alert RCB, TVP, Polskie Radio, strony urzędów. Posty w mediach społecznościowych mogą być dezinformacją. Lekcja z Ukrainy 2022: chaos informacyjny zabija szybciej niż brak sprzętu.
