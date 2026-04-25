Są plany ewakuacji 2477 gmin i 38 mln obywateli. Będziesz mieć 15 minut. Warszawa przygotowuje metro, zabezpiecza wodę i dostosowuje autobusy do noszy
Z końcem 2025 roku zakończyła się operacja bez precedensu w historii polskiej administracji. Wszystkie 2477 gmin w Polsce złożyły dokumenty ewakuacyjne do urzędów wojewódzkich – żadna nie spóźniła się ani o jeden dzień. System może zostać uruchomiony już teraz, a decyzja o ewakuacji ma zapadać w czasie krótszym niż kwadrans. To efekt 12 miesięcy intensywnej pracy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wymuszonej ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2025 r.
Fundamenty systemu: nowa ustawa i 12 miesięcy na dokumenty
Fundamentem całej struktury jest ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Nałożyła ona na każdego wójta, burmistrza i prezydenta miasta ustawowy obowiązek opracowania gminnego wkładu do wojewódzkiego planu ewakuacji – dokumentu będącego załącznikiem funkcjonalnym do planu zarządzania kryzysowego. Szczegółowy zakres zawartości tych dokumentów określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz.U. 2025 poz. 765).
Każda gmina musiała zinwentaryzować zagrożenia charakterystyczne dla swojego terenu, wyznaczyć konkretne trasy ewakuacyjne, wskazać miejsca zbiórek i obiekty na czasowy pobyt ewakuowanych, a także opracować procedury komunikacji i zarządzania transportem. Termin 31 grudnia 2025 r. był nieprzypadkowy: bez dokumentów gminnych nie ma planu wojewódzkiego, bez planów wojewódzkich nie ma planu krajowego. Większość gmin zdążyła już w listopadzie. Żadna z 2477 gmin nie przekroczyła terminu.
Za systemem stoi konkretna kwota. Ustawa zobowiązuje rząd do przeznaczania co roku co najmniej 0,3 proc. PKB na realizację jej przepisów. Przy polskim PKB rzędu 3,5 bln zł to ok. 10 mld zł rocznie, z czego połowa pochodzi z budżetu obronnego. Na lata 2025-2026 Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) przewiduje blisko 5 mld zł bezpośrednio dla samorządów. Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański zapowiedział, że w 2026 r. 3 mld zł trafi wyłącznie na inwestycje infrastrukturalne – bo rok 2025 był, jak powiedział, „rokiem zakupowym”.
Kto naciska guzik: decyzja w 15 minut i 4 scenariusze bazowe
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. definiuje 4 scenariusze bazowe, które uruchamiają procedury ewakuacyjne: zagrożenie zbrojne, trwający konflikt zbrojny, przewidywana klęska żywiołowa oraz faktyczne wystąpienie klęski żywiołowej lub katastrofy technicznej. Ścieżka decyzyjna jest celowo skrócona do minimum, bo w pewnych scenariuszach każda minuta ma znaczenie.
W kryzysie o skali krajowej ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – na wniosek właściwego wojewody. Jeśli sytuacja nie cierpi zwłoki, wojewoda może podjąć decyzję samodzielnie, tylko informując centrum. Jeszcze szybciej może działać lokalnie: wójt lub burmistrz może zarządzić natychmiastową ewakuację bez czekania na nikogo wyżej, jeśli nie ma innego wyjścia – np. przed nadchodzącą powodzią albo chmurą toksyczną po awarii przemysłowej. Analitycy badający ukraińskie doświadczenia z 2022 r. wskazują na tę samą liczbę: w pewnych scenariuszach militarnych okno czasowe dla ludności cywilnej to właśnie 15 minut. Polska budowała ten system z takim założeniem.
Rozporządzenie precyzyjnie definiuje grupy priorytetowe – formalne pierwszeństwo wpisane w dokumenty każdej gminy. W pierwszej kolejności ewakuowane są dzieci, kobiety ciężarne, pacjenci szpitali, osoby z niepełnosprawnościami niezdolne do samodzielnego poruszania się oraz podopieczni placówek całodobowej opieki społecznej. Dla tej grupy organy obrony cywilnej mają obowiązek zapewnić transport specjalistyczny, w tym sanitarny i lotniczy. Ewakuacja szpitali odbywa się z udziałem Państwowego Ratownictwa Lotniczego, koordynowanego przez wojewodów. Dla pozostałych – zdrowych i sprawnych – plany zakładają samoewakuację jako element bazowy, nie wyjątek. Szacuje się, że ok. 50 proc. mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami transportu, korzystając z wyznaczonych tras. To celowy element systemu: wyłączenie tej grupy z kolejki po transport zorganizowany przyspiesza ewakuację tych, którzy faktycznie pomocy potrzebują.
Alert RCB i 16,8 mln poradników: jak dostaniesz sygnał
Podstawą powiadamiania jest Alert RCB – SMS trafiający automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS na danym obszarze, bez żadnej aplikacji i bez rejestracji. Dyrektor RCB Zbigniew Muszyński wyjaśniał, że Polska świadomie pozostaje przy tej technologii, bo SMS dociera do starszych telefonów bez dostępu do internetu – zasięg jest priorytetem ponad nowoczesność. Równolegle uruchamiane są syreny, komunikaty nadawane przez TVP i Polskie Radio, strony urzędów. Osobna procedura reguluje walkę z dezinformacją: wójtowie i starostowie mają ustawowy obowiązek weryfikowania komunikatów i reagowania na fałszywe informacje o przebiegu ewakuacji.
W grudniu 2025 r. zakończono druk blisko 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego przez MSWiA, MON i RCB. Jako pierwsze poradniki trafiły do mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego – rejonów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Problem z brakiem łączności – gdy prąd zgaśnie i stacje BTS wyczerpią akumulatory – rozwiązuje tylko jedno: radio na baterie lub korbkę. RCB rekomenduje taki odbiornik jako obowiązkowy element każdego domowego zestawu awaryjnego.
Warszawa: 400 mln zł, 120 autobusów z mocowaniami noszy i zero pełnoprawnych schronów
Warszawa poszła dalej niż wymaga prawo: dysponuje budżetem 400 mln zł, 120 autobusów z mocowaniami na nosze wyjedzie na ulice jeszcze w 2026 roku, a w metrze trwa projekt „Podziemna Tarcza” dla 100 tys. osób. Jest jednak jeden problem, który żaden budżet ani żaden plan nie maskuje. Analiza firmy Holdfort, opublikowana w kwietniu 2026 r., wykazała, że Warszawa potrzebuje co najmniej 619 schronów i ukryć. Kontrole Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa potwierdziły, że spośród ponad 200 obiektów wytypowanych przez ratusz żaden nie spełnia definicji schronu zgodnej z nową ustawą. W całej Polsce schronów spełniających aktualne normy jest około 1000 – na 38 milionów ludzi.
Warszawa weszła w nowy system z własnym programem – „Warszawa Chroni” – ogłoszonym przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w marcu 2024 r. Pierwotna kwota 117 mln zł szybko urosła: budżet Warszawy na 2026 r. przewiduje 186 mln zł wydatków w ramach programu na lata 2025-2027. Do tego dochodzi ponad 210 mln zł z rządowego Programu OLiOC, które w 2025 r. trafiły bezpośrednio do stolicy. Łączna dyspozycja finansowa Warszawy to ok. 400 mln zł na ochronę ludności w krótkim horyzoncie.
Publiczna lista wydatków programu „Warszawa Chroni” jest szczegółowa: 43 mln zł pochłonie doposażenie urzędów dzielnic, szkół i przedszkoli w przyłącza i agregaty prądotwórcze; 36,5 mln zł trafi na inwestycje MPWiK zabezpieczające dostawy wody; 20 mln zł kosztuje modernizacja miejskiego monitoringu; 12 mln zł – nowa strażnica PSP z magazynem przeciwpowodziowym w Wawrze; 11 mln zł – zakup sprzętu ciężkiego dla Zarządu Robót i Komunikacji Drogowej; 3 mln zł na edukację mieszkańców; 0,5 mln zł na rozbudowę systemu syren.
W grudniu 2025 r. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę na zakup 120 przegubowych autobusów Solaris o długości 18 m. To pierwsza taka inwestycja w Polsce, która formalnie łączy transport publiczny z obroną cywilną. Kluczowy element: każdy autobus będzie wyposażony w mocowania na 4 nosze, a adaptacja do transportu rannych ma być możliwa bez specjalistycznych narzędzi. Na co dzień autobusy jeżdżą na miejskich trasach; w sytuacji kryzysowej – powodzi, katastrofy, scenariusza militarnego – zmieniają funkcję w ciągu minut. Przetarg przewiduje opcję zamówienia uzupełniającego na kolejne 100 autobusów.
„Podziemna Tarcza”: metro jako ukrycie dla 100 tys., ale nie schron
17 grudnia 2025 r. Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”. Cała sieć metra – 39 stacji, ok. 41,5 km – ma zapewnić schronienie ponad 100 tys. osobom. W tzw. pustkach technologicznych przy stacjach Plac Wilsona czy Bródno powstają magazyny kryzysowe: łóżka polowe, śpiwory, koce. W planach są agregaty prądotwórcze zapewniające autonomiczne działanie podziemnej infrastruktury.
Tu konieczne jest jednak jedno kluczowe zastrzeżenie: metro to miejsce ukrycia, nie schron. Pierwszą linię od Kabat do Wierzbna projektowano z myślą o funkcji schronu, ale w trakcie eksploatacji zrezygnowano z hermetyczności – nie zamontowano filtracji powietrza ani toalet. NIK skontrolowała stacje Politechnika i Wilanowska i stwierdziła brak szczelności. Były dowódca GROM gen. Roman Polko wskazał na kluczową różnicę: metro kijowskie leży kilkudziesięciometrów – niekiedy sto metrów – pod ziemią. Warszawskie zaledwie kilkanaście-kilkadziesiąt metrów. Piotr Jarosz, ekspert firmy Holdfort, ocenił wprost: „Metro warszawskie może chronić przed odłamkami i skutkami pobliskich eksplozji. Ze względu na skalę i czas dojścia do stacji, nazywanie tego systemem ochrony mieszkańców byłoby wprowadzaniem ich w błąd”. Metro chroni przed odłamkami i falą uderzeniową. Nie chroni przed bronią chemiczną ani jądrową.
Analiza Holdfort opublikowana w kwietniu 2026 r. wylicza, że Warszawa potrzebuje co najmniej 619 schronów i ukryć – opartych na standardzie maksymalnie 500 m dojścia od miejsca stałego pobytu do obiektu. To wartość minimalna, nieuwzględniająca barier urbanistycznych: rzek, zamkniętych osiedli, infrastruktury technicznej. Rzeczywiste potrzeby są wyższe. Tymczasem kontrola Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, przeprowadzona w blisko połowie obiektów wytypowanych przez ratusz, dała jednoznaczny wynik: żaden z ponad 200 obiektów identyfikowanych przez ratusz jako „schrony” nie spełnia definicji schronu zgodnej z ustawą z 2024 r. Ratusz tłumaczy, że formalna weryfikacja i certyfikacja obiektów należy do PSP i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a audyt był zaawansowany w 40 proc. według stanu na wrzesień 2025 r. Radna Zofia Smełka-Leszczyńska z Lewicy mówiła wprost w komentarzu przytoczonym przez money.pl: „Aplikacje są nieczytelne, a broszury pełne ogólników. Brakuje jasnych wskazówek, co robić w razie realnego zagrożenia”.
Perspektywa długoterminowa jest lepsza. Planowana 4. linia metra ma być projektowana od podstaw jako obiekt o podwójnym przeznaczeniu – transportowym i ochronnym – i Trzaskowski zapowiedział, że argument ochrony ludności zostanie wykorzystany przy staraniach o dofinansowanie unijne.
Twardy bilans: 1000 schronów na 38 mln Polaków
Braki Warszawy są tylko soczewką, przez którą widać ogólnopolski problem. Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański powiedział wprost w lutym 2026 r.: „Schronów, które rzeczywiście dziś spełniają wymogi, jest około tysiąca” – w całej Polsce. Inwentaryzacja PSP z lat 2022-2023 wykazała 1903 schrony i 8719 ukryć z łączną pojemnością ok. 1,43 mln miejsc w budowlach ochronnych. Przy populacji 38 mln – to zaledwie 3,8 proc. potrzeb. Spośród 2701 szczegółowo skontrolowanych obiektów PSP stwierdziła, że funkcje ochronne może pełnić 1344. Od rozpoczęcia budowy nowego schronu do jego oddania mija średnio 2 lata – co oznacza, że nawet przy pełnym finansowaniu z 2026 r. pierwsze efekty będą widoczne nie wcześniej niż w 2028 r.
Co to oznacza dla Ciebie? Pierwsze 15 minut zależy wyłącznie od Ciebie
System jest gotowy do uruchomienia na poziomie dokumentów i procedur. Pytanie, czy ty wiesz, co robić, zanim Alert RCB dotrze na twój telefon – i co robić, gdy prąd zgaśnie i telefon przestanie działać.
- Krok 1: sprawdź gdziesieukryc.pl i zapisz adresy. Aplikacja pokazuje najbliższe miejsca schronienia od twojego domu i od miejsca pracy. Pobierz dane offline – w sytuacji kryzysowej sieć może nie działać. Zapamiętaj 2-3 lokalizacje na pamięć. Pamiętaj: to miejsca ukrycia, nie pełnoprawne schrony – chronią przed odłamkami i falą uderzeniową, ale nie przed atakiem chemicznym. Jeśli mieszkasz w Warszawie, najbliższa stacja metra jest twoim najbardziej realnym miejscem ukrycia w razie konwencjonalnego zagrożenia.
- Krok 2: przygotuj plecak ewakuacyjny na 72 godziny. RCB i PSP opublikowały oficjalną listę na gov.pl. Rządowe wytyczne są konkretne: każdy domownik powinien mieć własny, osobny plecak. Jego zawartość: woda butelkowana (2 litry dziennie na osobę) i filtr do uzdatniania wody, żywność na 2-3 dni (batony energetyczne, bakalie, żywność gotowa do spożycia), gotówka w małych nominałach (terminale i bankomaty przestaną działać przy braku prądu), papierowe i cyfrowe kopie dokumentów (dowód, akty własności, ubezpieczenia) na pendrivie, latarka z bateriami, naładowany telefon z powerbankiem, radio na baterie lub korbkę (jedyne źródło informacji przy braku zasilania), apteczka z lekami przyjmowanymi na stałe, narzędzia wielofunkcyjne, drukowane mapy lokalne z kompasem, śpiwór i folia termiczna.
- Krok 3: zadbaj o osoby z niepełnosprawnościami w rodzinie. Prawo gwarantuje im pierwszeństwo w ewakuacji zorganizowanej – ale tylko jeśli służby wiedzą o ich istnieniu. Zgłoś taką osobę w urzędzie dzielnicy lub gminy. Bez rejestracji pierwszeństwo istnieje tylko na papierze.
- Krok 4: zabezpiecz mieszkanie przed opuszczeniem. Rządowy poradnik bezpieczeństwa precyzuje kolejność działań: odetnij główny zawór gazu, wyłącz główny bezpiecznik elektryczny, zakręć zawór wody, wygaś wszystkie źródła ognia. Zanim wyjdziesz – wyślij bliskim swój planowany kierunek i środek transportu.
- Krok 5: podczas kryzysu ufaj wyłącznie oficjalnym źródłom. Alert RCB, TVP, Polskie Radio, strony urzędów. Posty w mediach społecznościowych mogą być dezinformacją, a wójtowie i starostowie mają teraz ustawowy obowiązek reagowania na fałszywe komunikaty o ewakuacji. Panika i chaos informacyjny wyrządzają więcej szkód niż samo zagrożenie – tego uczą ukraińskie doświadczenia z 2022 roku.
