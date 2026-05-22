Są wyniki sekcji 2-latka z Ząbek. Prokuratura podaje przyczynę tragedii

22 maja 2026 10:31 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W piątek rano przeprowadzono sekcję zwłok chłopca, który zginął w środę w oczku wodnym na terenie żłobka przy ulicy Kwiatowej w Ząbkach. Prokuratura potwierdziła Polskiemu Radiu RDC oraz TVN Warszawa, że przyczyną śmierci było utonięcie. Na ciele dziecka nie stwierdzono żadnych obrażeń mechanicznych.

Godzina reanimacji – policjanci przejęli akcję od opiekunek

Z informacji przekazanych przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga wynika, że pierwsi funkcjonariusze dotarli na ulicę Kwiatową 5 minut po zgłoszeniu – i od razu przejęli czynności reanimacyjne od obecnych na miejscu opiekunek. Następnie działania kontynuowali ratownicy medyczni. Łącznie akcja ratunkowa trwała godzinę. Bez skutku.

Zatrzymane opiekunki – decyzja do wieczora

Dwie opiekunki – w wieku 48 i 53 lat – pozostają zatrzymane od środowego wieczoru. Jak wynika z informacji Polskiego Radia RDC, w piątek śledczy mają przesłuchać obie zatrzymane pracownice. Czas na podjęcie decyzji – o przedstawieniu zarzutów albo przesłuchaniu w charakterze świadka i zwolnieniu – upływa w piątek wieczorem.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi śledztwo z art. 155 Kodeksu karnego o nieumyślne spowodowanie śmierci. W czwartek wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska zaleciła burmistrz Ząbek natychmiastową kontrolę placówki, która ma ustalić m.in. ile dzieci i opiekunów znajdowało się w żłobku w chwili tragedii oraz czy spełnione były wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

