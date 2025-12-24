Sam ściął, sam wniósł. Prezydent Nawrocki z choinką na ramieniu wchodzi do Pałacu [WIDEO]

24 grudnia 2025 14:47 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Żadnych pomocników, żadnej ochrony dźwigającej ciężary. Prezydent Karol Nawrocki pokazał nagranie, na którym własnoręcznie ścina świerk w lesie pod Otwockiem, a następnie – z drzewem na ramieniu – wchodzi po schodach Pałacu Prezydenckiego. To symboliczny obrazek na jego pierwsze Święta w roli głowy państwa: prezydent, który nie boi się fizycznej pracy.

Fot. Karol Nawrocki / X.com

Wigilijny poranek przyniósł nagranie, które rozgrzało polski internet. Zazwyczaj przyzwyczajeni jesteśmy do widoku idealnie udekorowanych choinek, które w magiczny sposób pojawiają się w gabinetach polityków. Urzędujący od sierpnia prezydent postanowił jednak zerwać z tą „dworską” etykietą. W materiale wideo widzimy Karola Nawrockiego w flanelowej koszuli, który w lesie w Ponurzycy chwyta za piłę, a potem za siekierę.

Prezydentura w stylu „zrób to sam”

Najmocniejsza scena filmu to nie moment życzeń czy rozmów z mieszkańcami, ale finał. Prezydent zarzuca masywne, świeżo ścięte drzewo na ramię i niczym drwal wnosi je do swojej oficjalnej rezydencji. Przekracza próg Pałacu przy Krakowskim Przedmieściu, niosąc na plecach symbol świąt – dosłownie i w przenośni.

Ten gest ma potężną wymowę wizerunkową. To komunikat: Sprawczości, siły i braku dystansu głowy państwa. Warto odnotować też słowa, które padają podczas wyboru drzewka. Nawrocki decyduje się na świerk, który „nie ma czubka”. – Ludzkie poszukiwanie ideału jest zawsze skazane na porażkę. Czegoś nie ma, jest niedoskonała – mówi prezydent. Wniesienie „nieidealnej” choinki własnymi rękami do najważniejszego budynku w Polsce to manifest autentyczności, której w polityce często brakuje.

