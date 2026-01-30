Sanepid ostrzega: w tym jogurcie mogło znaleźć się szkło. „Zagrożenie dla zdrowia”
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilny komunikat dotyczący jednego z produktów mlecznych dostępnych na rynku. Ostrzeżenie dotyczy partii jogurtu naturalnego, w której mogły znaleźć się fragmenty szkła. Spożycie produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, informacja o niebezpieczeństwie trafiła do urzędu za pośrednictwem Głównego Inspektoratu Weterynarii. Zgłoszenie pochodziło od konsumenta, który zauważył obecność fragmentów szkła w jogurcie.
W toku postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we współpracy z producentem, potwierdzono uszkodzenie jednego z elementów linii produkcyjnej. To właśnie ta awaria mogła doprowadzić do przedostania się ciał obcych do produktu. GIS podkreśla, że konsumenci mogą być narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia jogurtu.
Ostrzeżenie dotyczy produktu „Eko jogurt naturalny LUBLANKA” z numerem partii P1 30/01/2026., Produkt został wyprodukowany przez firmę TURVITA sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Turna, a wyprodukowano go dla Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Radzyniu Podlaskim.
Po wykryciu zagrożenia Centrum Przechowalniczo-Dystrybucyjne – Chłodnia Składowa w Radzyniu Podlaskim niezwłocznie wszczęło procedurę wycofania wskazanej partii produktu z rynku. Proces ten jest monitorowany przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
GIS apeluje do konsumentów o zachowanie szczególnej ostrożności. Wskazanej partii jogurtu nie należy spożywać. Osoby, które posiadają produkt w domu, powinny go wyrzucić lub zwrócić w miejscu zakupu.
Inspektorat przypomina, że nawet niewielkie fragmenty szkła mogą prowadzić do poważnych urazów. W takich sytuacjach liczy się szybka reakcja i stosowanie się do oficjalnych komunikatów.
