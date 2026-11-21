Sąsiad nie zrobił jednej rzeczy przed domem. Może zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych
Chwila nieuwagi, oblodzony chodnik i jeden niefortunny krok mogą doprowadzić do poważnego wypadku. Zimą takie sytuacje zdarzają się zarówno na osiedlach, jak i przy domach jednorodzinnych. Mało kto zdaje sobie sprawę, że osoba odpowiedzialna za utrzymanie chodnika może zostać zobowiązana do pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków, a nawet wypłaty zadośćuczynienia. W poważniejszych przypadkach łączna wartość roszczeń może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych lub więcej. Wszystko zależy jednak od konkretnych okoliczności.
Nieodśnieżony chodnik może stać się początkiem kosztownego sporu
Zimą wystarczy cienka warstwa lodu przykryta świeżym śniegiem, aby droga dla pieszych stała się niebezpieczna. Szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci oraz mieszkańcy mający trudności z poruszaniem się. Upadek może skończyć się stłuczeniem, ale również złamaniem ręki, urazem kręgosłupa czy koniecznością długotrwałego leczenia.
Rzecznik Finansowy przypomina, że w takich przypadkach możliwe jest dochodzenie roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za stan nawierzchni. Nie zawsze jest nim właściciel najbliższej posesji. Odpowiedzialność może spoczywać na gminie, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnocie, zarządcy nieruchomości albo innym podmiocie zobowiązanym do utrzymania danego terenu.
Nie każdy upadek oznacza automatycznie odszkodowanie
Podstawowe znaczenie ma wykazanie, że określony podmiot miał obowiązek utrzymywania chodnika w bezpiecznym stanie, obowiązku tego nie wykonał lub wykonał go nienależycie, a zaniedbanie pozostawało w związku przyczynowym z wypadkiem. Istotne są również okoliczności pogodowe, czas od wystąpienia oblodzenia oraz działania rzeczywiście podjęte w celu ograniczenia zagrożenia.
W praktyce nie można wymagać, aby każda nawierzchnia była przez całą dobę całkowicie wolna od śniegu, zwłaszcza podczas intensywnych opadów. Znaczenie ma należyta staranność i odpowiednie reagowanie na warunki atmosferyczne. Dlatego rozstrzygnięcie odpowiedzialności zawsze wymaga analizy konkretnej sytuacji.
Za co poszkodowany może domagać się pieniędzy?
W zależności od skutków wypadku roszczenia mogą obejmować zwrot uzasadnionych kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, dojazdów do placówek medycznych oraz opieki. Jeśli obrażenia uniemożliwiły wykonywanie pracy, poszkodowany może również dochodzić naprawienia szkody wynikającej z utraconych dochodów, jeżeli zostanie ona prawidłowo wykazana.
Oddzielnym roszczeniem jest zadośćuczynienie za krzywdę, obejmujące fizyczne i psychiczne następstwa wypadku. W szczególnie poważnych przypadkach możliwe są także świadczenia związane z długotrwałą utratą zdolności do pracy lub zwiększeniem potrzeb życiowych. Nie istnieje jedna ustawowa kwota należna każdemu, kto poślizgnął się na chodniku. Wysokość świadczeń zależy między innymi od rodzaju obrażeń, długości leczenia i skutków zdarzenia.
Jak udowodnić, że chodnik był niebezpieczny?
Duże znaczenie mogą mieć zdjęcia wykonane bezpośrednio po zdarzeniu, dane świadków oraz dokumentacja medyczna. Warto odnotować dokładną lokalizację, godzinę i okoliczności upadku. Jeżeli na miejscu interweniowało pogotowie lub inne służby, związana z tym dokumentacja również może pomóc w ustaleniu faktów.
W przypadku sporu ważne bywa ustalenie, kto formalnie odpowiadał za utrzymanie konkretnego fragmentu chodnika. Sama bliskość budynku nie zawsze przesądza o obowiązkach właściciela. Przepisy przewidują określone wyjątki dotyczące między innymi chodników oddzielonych od posesji pasem zieleni.
A jeśli właściciel ma ubezpieczenie?
Polisa odpowiedzialności cywilnej związana z nieruchomością może obejmować szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym w określonych warunkach następstwa zaniedbań w utrzymaniu chodnika. Zakres ochrony zależy jednak od konkretnej umowy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej oraz ewentualnych wyłączeń odpowiedzialności.
Nie wolno zakładać, że każda polisa mieszkaniowa automatycznie pokryje wszystkie roszczenia. Właściciel powinien sprawdzić ogólne warunki ubezpieczenia i zakres ochrony OC. Wspólnoty i spółdzielnie również powinny znać zasady obowiązujących ubezpieczeń.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli odpowiadasz za chodnik, nie ograniczaj się do jego odśnieżania dopiero wtedy, gdy pojawi się skarga. W czasie mrozów należy obserwować warunki pogodowe i usuwać śliskość odpowiednimi środkami. W przypadku korzystania z firmy sprzątającej warto ustalić sposób kontroli wykonywanych prac oraz przechowywać potwierdzenia zgłoszeń.
Jeśli natomiast doznałeś urazu na oblodzonej nawierzchni w Warszawie lub na Mazowszu, zadbaj przede wszystkim o zdrowie i pomoc medyczną. Następnie warto zabezpieczyć dowody, ustalić zarządcę terenu i sprawdzić możliwość zgłoszenia roszczenia. Odszkodowanie nie jest gwarantowane, ale przepisy przewidują ochronę osób poszkodowanych wskutek zawinionych zaniedbań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.