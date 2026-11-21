Kupiłeś takie mieszkanie? Sprzedaż przed upływem 5 lat może kosztować setki tysięcy złotych
Kto kupił mieszkanie komunalne z bonifikatą, czyli z dużą zniżką od gminy, i sprzeda je przed upływem 5 lat, może musieć oddać całą ulgę, i to po waloryzacji. Przy zniżkach sięgających 90 proc. wartości chodzi często o kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Prawo przewiduje jednak wyjątki, m.in. gdy pieniądze ze sprzedaży pójdą na inne mieszkanie. Wyjaśniamy, jak to działa i jak wygląda sytuacja w Warszawie, bo stolica jest przypadkiem osobnym.
Zasada: sprzedaż przed upływem 5 lat oznacza zwrot ulgi
Mówi o tym art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jeśli nabywca sprzeda mieszkanie kupione z bonifikatą albo wykorzysta je na inne cele niż mieszkalne przed upływem 5 lat od dnia zakupu, musi zwrócić kwotę równą udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie gminy lub innego organu, który sprzedał mieszkanie. Dla innych nieruchomości niż lokale mieszkalne ten okres wynosi 10 lat.
Waloryzacja oznacza, że kwota ulgi jest przeliczana o wzrost cen od dnia zakupu. Przy wysokiej inflacji ostatnich lat do zwrotu może być więcej, niż wynosiła sama zniżka w dniu podpisania aktu notarialnego.
Ile to może być. Przykład
|Kwota
|Wartość mieszkania w dniu zakupu
|400 000 zł
|Bonifikata 90 proc.
|360 000 zł
|Cena zapłacona przez najemcę
|40 000 zł
|Do zwrotu przy sprzedaży przed upływem 5 lat
|360 000 zł plus waloryzacja
To przykład obliczeniowy. Wysokość bonifikaty zależy od uchwały rady gminy i od konkretnej umowy. O obowiązku zwrotu notariusz informuje zwykle w akcie notarialnym zakupu.
Wyjątki: kiedy nie trzeba oddawać bonifikaty
Art. 68 ust. 2a wymienia sytuacje, w których obowiązek zwrotu nie powstaje. Najważniejsze dla właścicieli mieszkań to:
- Zbycie na rzecz osoby bliskiej, np. sprzedaż lub darowizna dla dziecka, małżonka czy rodzica.
- Zamiana mieszkania na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe.
- Sprzedaż i zakup innego mieszkania w ciągu 12 miesięcy, jeśli pieniądze ze sprzedaży zostały przeznaczone na nabycie innego lokalu mieszkalnego, w tym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, albo nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe.
Pułapki: osoba bliska, część pieniędzy i kolejność transakcji
Wyjątki mają swoje ograniczenia, które sądy interpretują ściśle:
- Osoba bliska też jest związana 5-letnim terminem. Jeśli dostanie mieszkanie, a potem sama je sprzeda przed upływem 5 lat od pierwotnego zakupu, obowiązek zwrotu dotyczy jej (art. 68 ust. 2b). W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawia się stanowisko, że osoba bliska nie może przy tym korzystać z wyjątków przewidzianych dla pierwotnego nabywcy.
- Liczy się cała kwota. Sądy uznawały, że przeznaczenie na nowe mieszkanie tylko części pieniędzy ze sprzedaży uzasadnia żądanie zwrotu bonifikaty.
- Ważna jest kolejność. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której najpierw sprzedajesz mieszkanie z bonifikatą, a potem w ciągu 12 miesięcy kupujesz inne. Zakup innego mieszkania przed sprzedażą bywał przedmiotem sporów sądowych.
- Termin 12 miesięcy liczy się od sprzedaży. Kto nie zdąży z zakupem, traci prawo do wyjątku.
Przy sprzedaży przed upływem 5 lat warto więc skonsultować plan z notariuszem lub prawnikiem i zachować dokumenty, które potwierdzą, na co poszły pieniądze.
Warszawa: nowy program mieszkaniowy ogranicza sprzedaż, a bonifikat za staż najmu nie ma
W Warszawie problem zwrotu bonifikaty dotyczy dziś przede wszystkim osób, które kupiły mieszkania kilka lat temu. Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2014 r. miasto nie stosuje bonifikat za staż najmu. Zniżka jest możliwa tylko na podstawie indywidualnej uchwały Rady m.st. Warszawy.
Nowych możliwości wykupu nie przybyło. We wrześniu 2026 r. radni przyjęli Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem na lata 2026-2032. Jednym z jego celów jest ograniczenie sprzedaży mieszkań komunalnych, tak by miasto zachowało ich liczbę. Do 2032 r. stolica chce przygotować blisko 17 tys. lokali do pomocy mieszkaniowej, z nowych inwestycji i remontów pustostanów. Już poprzedni program zakładał sprzedaż do 100 lokali rocznie w skali całego miasta.
W praktyce o tym, czy konkretne mieszkanie trafi do sprzedaży, decyduje miasto, a sprawy prowadzą dzielnice. Najemca ma pierwszeństwo w zakupie tylko wtedy, gdy lokal zostanie przeznaczony do sprzedaży. Sama umowa najmu nie daje prawa, by tego żądać.
W wielu innych gminach w Polsce bonifikaty wciąż sięgają kilkudziesięciu procent, a bywa, że nawet 90 proc. wartości lokalu. To może się jednak zmienić. W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem nowelizacji, który ma poparcie rządu. Zakłada on, że gminy będą mogły sprzedawać mieszkania z bonifikatami tylko do 30 czerwca 2027 r., a później wyłącznie po cenie rynkowej. Na początku października 2026 r. ustawa nie była jeszcze uchwalona.
Mieszkanie z bonifikatą. Co warto wiedzieć
- Sprawdź w akcie notarialnym datę zakupu i wysokość bonifikaty. 5 lat liczy się od dnia nabycia.
- Sprzedaż przed upływem 5 lat może oznaczać zwrot całej bonifikaty po waloryzacji.
- Nie musisz oddawać ulgi, jeśli sprzedajesz lub przekazujesz mieszkanie osobie bliskiej, zamieniasz je na inne albo w ciągu 12 miesięcy przeznaczysz całą kwotę ze sprzedaży na inne mieszkanie.
- Osoba bliska, która dostała mieszkanie, też nie powinna go sprzedawać przed upływem 5 lat od pierwotnego zakupu.
- Zachowaj dokumenty: umowy, potwierdzenia przelewów, akt notarialny nowego zakupu.
- Jeśli możesz poczekać, sprzedaj mieszkanie dopiero po upływie 5 lat. Wtedy obowiązek zwrotu nie powstaje.
- W Warszawie nie ma ogólnomiejskiego programu wykupu ani bonifikat za staż najmu. O sprzedaży konkretnego lokalu decyduje miasto, a wnioski rozpatrują dzielnice.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.