Tego urządzenia nie można podłączyć w dowolny sposób. Właściciele mieszkań w blokach mogą mieć problem podczas kontroli
Rura poprowadzona od okapu do najbliższej kratki wentylacyjnej może wyglądać jak zwykły element wyposażenia kuchni. Jeżeli jednak urządzenie tłoczy powietrze do przewodu, który nie jest do tego przeznaczony, skutki mogą odczuć także sąsiedzi, a kontrola może zakończyć się wskazaniem konieczności usunięcia przeróbki. Szczególnej ostrożności wymagają mieszkania z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczeń.
Okap potrzebuje odpowiedniego przewodu. Zwykła kratka może nie wystarczyć
Problem dotyczy okapów pracujących jako mechaniczny wyciąg, czyli odprowadzających powietrze poza kuchnię przez podłączony przewód. Sam zakup urządzenia ani zamontowanie go nad płytą nie rozstrzygają jeszcze, czy instalacja jest prawidłowa. Znaczenie mają przeznaczenie kanału, sposób wentylowania całego mieszkania, dopływ świeżego powietrza oraz obecność urządzeń spalających paliwo. Właściciel nie może przyjąć, że skoro końcówka rury pasuje do otworu w ścianie, to podłączenie jest dopuszczalne i bezpieczne.
W § 93 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przewidziano podłączenie okapu kuchennego do odrębnego przewodu kominowego. Z kolei § 150 ust. 8 wskazuje, że urządzenia instalowane w pomieszczeniu nie mogą zakłócać działania wentylacji w sposób ograniczający jej skuteczność. Dla mieszkańca oznacza to konieczność sprawdzenia, do czego służy konkretny otwór: czy jest elementem stałej wentylacji pomieszczenia, czy przyłączem zaprojektowanym dla wyciągu kuchennego.
Przy ocenie przepisów trzeba uwzględnić zmiany prawne z 2026 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii w komunikacie z 18 września wyjaśniło zasady dalszego stosowania dotychczasowych regulacji w okresie 18 miesięcy liczonych od 20 września 2026 r. Podstawę stanowią art. 102a-102c Prawa budowlanego, dodane ustawą z 31 lipca 2026 r. W przypadku konkretnej przeróbki znaczenie mają więc również data wykonania prac i właściwe przepisy przejściowe. Nie należy bez sprawdzenia stosować jednego przepisu do wszystkich instalacji, niezależnie od wieku budynku i historii jego przebudowy.
Szczególnie ryzykowne jest samodzielne wpięcie wentylatora do zbiorczego kanału wentylacji grawitacyjnej, który obsługuje również inne mieszkania. Taki przewód nie staje się instalacją przeznaczoną do mechanicznego tłoczenia powietrza tylko dlatego, że zamontowano w nim rurę od okapu. Trzeba też odróżnić go od zaprojektowanego systemu wentylacji okapowej. W dokumentacji osiedla Trio Park firma Marvipol opisuje przykładowo osobny pion okapowy, wymagane klapy zwrotne i ograniczenie wydajności urządzenia. Takie rozwiązanie pokazuje, dlaczego o dopuszczalnym montażu rozstrzyga projekt konkretnej instalacji, a sam fakt współdzielenia pionu nie wystarcza do oceny każdego systemu.
Innym błędem jest zasłonięcie rurą jedynego otworu zapewniającego stałe usuwanie powietrza z kuchni. Wyciąg włączany podczas gotowania nie zapewnia automatycznie prawidłowej wentylacji przez pozostałą część doby. Znaczenie ma również przepływ powietrza w górnej części pomieszczenia i opór stawiany przez wyłączone urządzenie. Pozostawienie niewielkiego prześwitu obok rury nie jest samo w sobie dowodem, że problem został rozwiązany. Potrzebna jest ocena działania instalacji, a nie wyłącznie wyglądu kratki po zakończeniu montażu.
Zapach obiadu u sąsiada może być sygnałem zaburzonej wentylacji
Wentylacja grawitacyjna wykorzystuje naturalne różnice ciśnienia, natomiast okap z wentylatorem wymusza przepływ powietrza. Jeżeli jego wydajność i sposób podłączenia nie odpowiadają instalacji, powietrze może trafiać tam, gdzie nie powinno, albo być zasysane z innego kanału. W instrukcji Marvipolu wskazano, że zbyt wydajny okap może zakłócić pracę wentylacji w pionie i spowodować przedostawanie się zapachów do sąsiednich lokali. Zastrzeżono także konieczność zachowania elementów zabezpieczających przewidzianych dla tego systemu. Nie ma zatem jednej wydajności okapu, którą można bez sprawdzenia uznać za właściwą dla wszystkich bloków.
Zapachy z innego mieszkania nie przesądzają jednak, że sąsiad wykonał nielegalne podłączenie. Przyczynę trzeba ustalić podczas sprawdzenia przewodów i warunków przepływu powietrza. Mieszkaniec powinien zgłosić zarządcy, kiedy występuje problem, z której kratki napływa powietrze i czy zjawisko powtarza się podczas pracy wyciągów. Zaklejenie kratki może chwilowo ograniczyć odczuwanie zapachów, ale jednocześnie pogorszyć wymianę powietrza we własnym lokalu. To usuwa widoczny objaw kosztem funkcji, którą instalacja ma zapewniać.
Przy piecyku gazowym chodzi także o ryzyko zatrucia
Najpoważniejszy problem pojawia się wtedy, gdy mechaniczne usuwanie powietrza wpływa na odprowadzanie spalin. Państwowa Straż Pożarna ostrzega, że wentylator pracujący w kuchni lub innym miejscu mieszkania może osłabiać naturalny ciąg w przewodzie spalinowym piecyka gazowego. Urządzenie pobierające powietrze do spalania z mieszkania potrzebuje odpowiedniego jego dopływu, a spaliny muszą być skutecznie usuwane na zewnątrz. Zaburzenie tych warunków może prowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Tlenek węgla jest bezwonny, dlatego brak nieprzyjemnego zapachu nie potwierdza bezpieczeństwa.
W § 150 ust. 9 wskazanego rozporządzenia zapisano zakaz stosowania mechanicznej wentylacji wyciągowej w pomieszczeniu z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i odprowadzającymi spaliny grawitacyjnie przewodem od urządzenia. Regulacja obejmuje też opisane w niej paleniska na paliwo stałe i płynne. Ustęp 10 przewiduje wyjątek dla wentylacji nawiewno-wywiewnej zrównoważonej lub nadciśnieniowej. Nie jest to więc ogólny zakaz każdego okapu w każdym mieszkaniu z gazem. Istotne są rodzaj urządzenia, sposób odprowadzania spalin i rzeczywisty układ wentylacji, który powinien ocenić fachowiec.
Kontrola może ujawnić przeróbkę, ale protokół nie jest decyzją urzędu
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego właściciel lub zarządca zapewnia co najmniej coroczną kontrolę instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, w tym wentylacyjnych. Podczas sprawdzania instalacji może zostać ujawnione również niewłaściwe podłączenie okapu. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnia, że przewody grawitacyjne mogą kontrolować mistrzowie kominiarscy lub osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, natomiast przewody z ciągiem wymuszonym mechanicznie wymagają odpowiednich uprawnień budowlanych. Sam fakt przyjścia osoby na przegląd nie zastępuje kwalifikacji właściwych dla badanego systemu.
W protokole powinny znaleźć się ustalenia i wskazane nieprawidłowości. Jeżeli zakwestionowano wyciąg, warto uzyskać informację, który przewód wykorzystano, jaki jest jego rodzaj oraz co dokładnie należy poprawić. Czym innym jest zalecenie z kontroli albo wezwanie administratora, a czym innym decyzja nadzoru budowlanego. Art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego przewiduje nakaz usunięcia nieprawidłowości, między innymi gdy obiekt jest w nieodpowiednim stanie technicznym lub jest użytkowany w sposób zagrażający ludziom. Przy nieprawidłowo wykonanych robotach zastosowanie może znaleźć także postępowanie naprawcze dotyczące tych prac.
Nie oznacza to jednak, że z każdą niebezpieczną usterką można czekać na formalną decyzję. Art. 70 ust. 1 zobowiązuje podmioty odpowiedzialne za naprawy do usunięcia podczas kontroli lub bezpośrednio po niej uszkodzeń i braków, które mogłyby spowodować zagrożenie. Niewykonanie takiego obowiązku podlega sankcjom z art. 92 ust. 1 pkt 2: karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Ta odpowiedzialność dotyczy określonego zaniedbania związanego z zagrożeniem, a nie samego posiadania okapu. Zakres napraw i ich koszty zależą od stwierdzonej usterki oraz od tego, na kim spoczywa obowiązek jej usunięcia.
Przykładem rzeczywistej interwencji jest wyrok WSA w Białymstoku z 16 czerwca 2026 r., sygn. II SA/Bk 165/26. Sprawa dotyczyła podziału mieszkania na trzy mniejsze, a jednym z naruszeń było podłączenie okapów dodatkowych aneksów do wentylacji grawitacyjnej pierwotnej kuchni. Sąd oddalił skargę na decyzję nakazującą roboty naprawcze. Wskazał również, że zgodność prac z warunkami technicznymi podlega sprawdzeniu nawet wtedy, gdy nie wymagały pozwolenia ani zgłoszenia. Rozstrzygnięcie obejmowało szerszą, wadliwą przebudowę, dlatego nie należy przedstawiać go jako automatycznego nakazu likwidacji każdej kuchni z błędnie podłączonym okapem.
Przed remontem sprawdź instalację. Po kontroli ustal sposób naprawy
Właściciel mieszkania w Warszawie powinien zacząć od dokumentacji swojego budynku i kontaktu z zarządcą lub spółdzielnią. Instrukcja dotycząca innego osiedla, nawet podobnego wiekiem i wyglądem, nie potwierdza dopuszczalności montażu we własnej kuchni. Przed zakupem urządzenia warto ustalić, czy istnieje przyłącze okapowe, jakie parametry ma obsługiwać oraz czy planowane prace ingerują w części wspólne budynku. Dopiero na tej podstawie można dobrać sprzęt i sposób jego podłączenia. Deklaracja ekipy remontowej, że takie rozwiązanie wykonuje w wielu mieszkaniach, nie zastępuje sprawdzenia konkretnego przewodu.
Jeżeli odpowiedniego podłączenia nie ma, do rozważenia pozostaje pochłaniacz działający w obiegu zamkniętym, o ile wybrany model pozwala na taką pracę. Powietrze przechodzi wtedy przez filtry i wraca do kuchni, bez tłoczenia do kanału. Takie urządzenie może ograniczać tłuszcz i zapachy, ale nie zastępuje wentylacji pomieszczenia ani nie usuwa z niego wilgoci w sposób właściwy dla wyciągu odprowadzającego powietrze na zewnątrz. Kratka zapewniająca wentylację musi pozostać sprawna. Nie należy samodzielnie jej zaślepiać ani przenosić zasad dotyczących osobnego przyłącza okapowego na otwór wentylacji ogólnej.
Po stwierdzeniu niewłaściwego podłączenia naprawa może polegać na odłączeniu wyciągu od nieprzeznaczonego dla niego kanału, odtworzeniu wentylacji kuchni albo wykonaniu zgodnego rozwiązania na podstawie oceny technicznej. Nie zawsze konieczne jest wyrzucenie całego urządzenia, ale samo wyłączenie wentylatora nie musi usuwać problemu, jeżeli rura nadal blokuje wymagany przepływ powietrza. Warto zachować protokół, pisemne ustalenia z zarządcą i potwierdzenie wykonania naprawy, a następnie zadbać o sprawdzenie jej efektu. W przypadku alarmu czujki czadu lub podejrzenia zatrucia należy opuścić zagrożone miejsce i wezwać pomoc pod numerem 112. Wyjaśnianie odpowiedzialności za przeróbkę może nastąpić dopiero po zabezpieczeniu ludzi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.