3000 zł za źle przygotowane auto? Zobacz, co policja sprawdza zimą
Śnieg na dachu, zamarznięta szyba i zasypane światła mogą skończyć się kontrolą jeszcze przed wyjazdem z osiedla. Kierowca ma obowiązek przygotować samochód tak, aby zapewniał dobrą widoczność i nie zagrażał innym uczestnikom ruchu. Przy poważnym zaniedbaniu grzywna może sięgnąć nawet 3000 zł.
Nie każde zimowe przewinienie oznacza jednak najwyższą karę. Inna stawka dotyczy nieczytelnej tablicy rejestracyjnej, inna zasypanych świateł, a jeszcze inna pozostawienia pracującego silnika podczas postoju w obszarze zabudowanym.
Warto znać te różnice przed pierwszym większym śniegiem.
Samochód musi być przygotowany do jazdy
Podstawą jest art. 66 Prawa o ruchu drogowym.
Pojazd uczestniczący w ruchu powinien być utrzymany w taki sposób, aby nie zagrażał osobom znajdującym się w samochodzie ani innym uczestnikom ruchu.
Kierowca musi mieć również zapewnione dostateczne pole widzenia.
Zimą oznacza to, że nie wystarczy wykonać kilku ruchów wycieraczkami i ruszyć.
Przed wyjazdem trzeba zwrócić uwagę na:
- przednią szybę,
- szyby boczne,
- lusterka,
- dach,
- maskę,
- pokrywę bagażnika,
- przednie i tylne światła,
- tablice rejestracyjne.
Problemem może być zarówno śnieg, jak i zamarznięta warstwa lodu.
Do 3000 zł za nieodśnieżony samochód
To najwyższa kwota, która najczęściej pojawia się przy zimowych ostrzeżeniach policji.
Jeżeli pojazd jest w takim stanie, że nie zapewnia kierowcy odpowiedniej widoczności albo stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu, zastosowanie może mieć art. 97 Kodeksu wykroczeń w związku z przepisami Prawa o ruchu drogowym.
Górna granica grzywny wynosi w takim przypadku 3000 zł.
Nie oznacza to jednak, że każdy kierowca z odrobiną śniegu na samochodzie automatycznie otrzyma 3000 zł.
Funkcjonariusz ocenia okoliczności.
Znaczenie ma między innymi to, jak dużo śniegu lub lodu pozostało na pojeździe, czy ogranicza widoczność oraz czy może spaść na innych uczestników ruchu.
Śnieg na dachu też trzeba usunąć
Część kierowców dokładnie oczyszcza szyby, ale zostawia kilkucentymetrową warstwę śniegu na dachu.
To błąd.
Podczas jazdy śnieg może zostać zdmuchnięty na samochód jadący z tyłu.
Jeszcze niebezpieczniejsza jest zamarznięta warstwa lodu.
Przy wyższej prędkości większy fragment może oderwać się i uderzyć w szybę innego pojazdu.
Przy gwałtownym hamowaniu śnieg z dachu może również zsunąć się na przednią szybę własnego samochodu i nagle ograniczyć widoczność.
Dlatego policja przypomina, aby oczyszczać cały pojazd, a nie tylko miejsce znajdujące się bezpośrednio przed twarzą kierowcy.
Jazda „na czołgistę” może być bardzo kosztowna
Zimą wciąż można zobaczyć samochody, w których kierowca wydrapał w lodzie jedynie niewielki otwór.
Takie zachowanie jest potocznie nazywane jazdą „na czołgistę”.
Przepisy wymagają jednak zapewnienia dostatecznego pola widzenia.
Nie wystarczy więc mały fragment przedniej szyby.
Kierowca musi widzieć odpowiednio szeroki obszar drogi, a szyby i lusterka powinny pozwalać na bezpieczne obserwowanie otoczenia.
Jeżeli widoczność jest poważnie ograniczona, policjant może potraktować takie zachowanie jako używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu.
Zasypane światła – osobne wykroczenie
Światła również muszą być widoczne.
Zimą potrafią zostać zasypane śniegiem już po krótkim postoju.
Jeszcze częściej są pokryte warstwą błota pośniegowego.
Za zakrywanie świateł lub urządzeń sygnalizacyjnych taryfikator przewiduje 300 zł mandatu.
Możliwe są również punkty karne.
Przed ruszeniem należy więc sprawdzić nie tylko reflektory z przodu, ale również tylne światła, kierunkowskazy i światła STOP.
Tablica pokryta śniegiem. 100 czy 500 zł?
Tu trzeba uważać na często powtarzane w internecie uproszczenie.
Prawo rozróżnia nieutrzymywanie tablic rejestracyjnych w należytym stanie i zapewnienie ich czytelności od ich zakrywania.
Jeżeli tablica jest zwyczajnie zabrudzona albo zasypana śniegiem i przez to nieczytelna, taryfikator przewiduje 100 zł mandatu.
Inna sytuacja występuje wtedy, gdy tablica jest zakrywana w sposób objęty odrębnym przepisem. Za zakrywanie tablic przewidziano 500 zł.
Dlatego hasło „500 zł za śnieg na tablicy” jest zbyt dużym uproszczeniem.
Kierowca ma jednak obowiązek zadbać o to, aby numer rejestracyjny można było odczytać.
Jeżeli po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów tablica została oblepiona błotem pośniegowym, warto ją oczyścić przy najbliższym bezpiecznym postoju.
Odśnieżasz samochód? Uważaj na pracujący silnik
Zimowy poranek wygląda często tak samo.
Kierowca uruchamia samochód, włącza ogrzewanie przedniej i tylnej szyby, a następnie przez kilka minut odśnieża nadwozie.
W obszarze zabudowanym taka praktyka może skończyć się mandatem.
Prawo zabrania pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym.
Za takie wykroczenie przewidziano 100 zł mandatu.
Nie ma przy tym osobnego zimowego wyjątku tylko dlatego, że kierowca chce ogrzać samochód przed ruszeniem.
Oddalisz się od auta? Kolejna kara
Prawo zabrania również oddalania się od pojazdu, gdy jego silnik pozostaje uruchomiony.
W tym przypadku taryfikator przewiduje 50 zł mandatu.
To oznacza, że pozostawienie uruchomionego samochodu na parkingu i powrót do mieszkania po rękawiczki czy skrobaczkę może zostać potraktowane jako osobne wykroczenie.
Dochodzi do tego kwestia bezpieczeństwa – samochód z pracującym silnikiem może stać się łatwym celem dla osoby niepowołanej.
Głośny silnik i spaliny mogą oznaczać kolejny problem
Prawo zabrania również używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin lub nadmiernym hałasem.
Zimą może to mieć znaczenie np. wtedy, gdy samochód przez dłuższy czas pracuje pod oknami budynku.
W takich okolicznościach możliwe są dodatkowe konsekwencje związane właśnie z uciążliwością powodowaną przez pojazd.
Dlatego bezpieczniej jest najpierw przygotować samochód, a następnie uruchomić go bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży.
Spadający lód może oznaczać coś więcej niż mandat za nieodśnieżone auto
Sytuacja staje się znacznie poważniejsza, jeżeli śnieg albo lód rzeczywiście spadnie z samochodu i stworzy zagrożenie na drodze.
Wyobraźmy sobie ciężką bryłę lodu, która odrywa się od dachu auta i uderza w pojazd jadący z tyłu.
Wtedy sprawa może zostać oceniona nie tylko jako niewłaściwe przygotowanie samochodu do jazdy.
Jeżeli zachowanie kierowcy spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mogą znaleźć zastosowanie dodatkowe przepisy Kodeksu wykroczeń.
Jeżeli dojdzie do poważnego zdarzenia i ktoś odniesie obrażenia, konsekwencje mogą być jeszcze poważniejsze.
Czy trzeba odśnieżać maskę i bagażnik?
Tak, jeżeli zalegający na nich śnieg może ograniczać widoczność albo stwarzać zagrożenie.
Śnieg z maski może zostać poderwany przez pęd powietrza i trafić na przednią szybę.
Śnieg z tylnej części auta może natomiast utrudniać widoczność kierowcom jadącym za nami.
Dlatego policja zaleca oczyszczanie całego pojazdu.
Nie chodzi o estetykę samochodu, tylko o bezpieczeństwo.
Czy w Polsce są obowiązkowe opony zimowe?
Nie, w Polsce nie ma ogólnego obowiązku wymiany opon letnich na zimowe w określonym terminie.
Nie oznacza to jednak, że stan ogumienia jest bez znaczenia.
Opony muszą spełniać wymagania techniczne, w tym dotyczące stanu bieżnika.
W trudnych zimowych warunkach odpowiednie ogumienie ma również bezpośredni wpływ na drogę hamowania i możliwość utrzymania kontroli nad pojazdem.
Łańcuchy tylko wtedy, gdy na drodze jest śnieg
Prawo pozwala używać łańcuchów przeciwślizgowych tylko na drodze pokrytej śniegiem.
Jeżeli kierowca założy je „na zapas” i będzie jechał po czystym asfalcie, naruszy przepisy.
W miejscach oznaczonych odpowiednim znakiem użycie łańcuchów może być natomiast obowiązkowe.
To szczególnie istotne przy zimowych wyjazdach w góry.
Zimowa kontrola drogowa. To sprawdź przed ruszeniem
Najlepiej przyjąć prostą zasadę: samochód powinien być przygotowany tak, aby policjant podczas kontroli nie musiał zgadywać, czy kierowca w ogóle widzi drogę.
Przed rozpoczęciem jazdy:
1. Oczyść całą przednią szybę.
Nie zostawiaj tylko niewielkiego „okienka”.
2. Oczyść boczne szyby i lusterka.
Musisz widzieć pojazdy znajdujące się obok i za samochodem.
3. Usuń śnieg z dachu.
Nie może spaść podczas jazdy na inny pojazd.
4. Oczyść maskę i tył samochodu.
Zalegający śnieg również może się przemieszczać.
5. Sprawdź reflektory i światła z tyłu.
Powinny być widoczne dla innych uczestników ruchu.
6. Oczyść tablice rejestracyjne.
Numer musi być czytelny.
7. Nie zostawiaj auta na postoju z pracującym silnikiem w obszarze zabudowanym.
Najpierw przygotuj samochód, a dopiero potem rusz.
Kilka dodatkowych minut poświęconych przed podróżą może uchronić nie tylko przed mandatem. Zalegający lód albo ograniczona widoczność potrafią stworzyć zagrożenie już podczas pierwszego gwałtownego hamowania.
Najwyższe kary dotyczą sytuacji, w których stan samochodu wyraźnie wpływa na bezpieczeństwo. Dlatego 3000 zł jest możliwą górną granicą, a nie automatyczną stawką za każdy nieodśnieżony dach.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.