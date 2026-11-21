Do 1 stycznia 2027 r. niemal każdy blok i mieszkanie musi przeprowadzić montaż. Koszty i kary mogą spaść na lokatorów
Zostało 6 tygodni. Do 1 stycznia 2027 r. właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, czyli spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, mają zastąpić starsze ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania i wodomierze ciepłej wody urządzeniami ze zdalnym odczytem. W wielu blokach technicy chodzą po mieszkaniach. Kara może finalnie spaść na lokatorów.
Skąd wziął się termin 1 stycznia 2027 r.?
Obowiązek wynika z art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 868). Przepis mówi, że do 1 stycznia 2027 r. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zastąpi starsze ciepłomierze, podzielniki i wodomierze ciepłej wody urządzeniami z funkcją zdalnego odczytu.
To polskie wdrożenie unijnej dyrektywy o efektywności energetycznej. Od 25 października 2020 r. nowo montowane liczniki i podzielniki muszą umożliwiać zdalny odczyt. Starsze trzeba doposażyć w tę funkcję albo wymienić do 1 stycznia 2027 r.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska już w 2023 r. odpowiadało na petycję o przesunięcie terminu. Stwierdziło, że ponad 5-letni okres przejściowy jest wystarczający, a przepis wynika z obowiązku wdrożenia dyrektywy. Nic nie wskazuje, by termin miał zostać przesunięty.
Których urządzeń to dotyczy?
|Urządzenie
|Do czego służy
|Gdzie jest
|Ciepłomierz
|Mierzy ciepło zużyte przez mieszkanie lub cały budynek
|Zwykle przy wejściu instalacji do mieszkania albo w węźle cieplnym budynku
|Podzielnik kosztów ogrzewania
|Rejestruje ciepło oddawane przez kaloryfer i pozwala podzielić koszty między mieszkania
|Na każdym grzejniku
|Wodomierz ciepłej wody
|Mierzy zużycie ciepłej wody w mieszkaniu
|W łazience lub kuchni, przy pionie
Wymiana dotyczy urządzeń zamontowanych przed 22 maja 2021 r., kiedy weszły w życie nowe przepisy. Urządzenia montowane później już musiały mieć funkcję zdalnego odczytu. Sam wyświetlacz na podzielniku nie oznacza zdalnego odczytu. O zgodności decyduje dokumentacja producenta.
Wyjątki: kiedy wymiany można nie robić?
Obowiązek nie oznacza automatycznej wymiany wszystkich urządzeń w każdym budynku. Urządzenia do indywidualnych rozliczeń stosuje się, gdy jest to technicznie wykonalne i opłacalne. Kryteria określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2273).
- Ocena techniczna – bierze pod uwagę m.in. sposób doprowadzenia ciepła do mieszkań, zawory termostatyczne przy grzejnikach, węzeł cieplny i stan termomodernizacji budynku.
- Ocena ekonomiczna – to analiza na 5 lat. Przewidywane oszczędności energii muszą być wyższe niż koszt zakupu, montażu i obsługi urządzeń.
Zarządca, który rezygnuje z wymiany, powinien mieć na to udokumentowane analizy. Samo stwierdzenie, że wymiana jest „za droga”, nie wystarczy.
Kto płaci: formalnie zarządca, w praktyce mieszkańcy
Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, a nie na lokatorze. Spółdzielnia czy wspólnota nie ma jednak własnych pieniędzy poza tymi, które wpłacają mieszkańcy. Koszt wymiany trafia więc do nich, najczęściej przez:
- fundusz remontowy,
- opłaty eksploatacyjne,
- opłatę za usługę rozliczeniową firmy, która dostarcza i odczytuje urządzenia.
Ostateczna kwota zależy od tego, czy wspólnota lub spółdzielnia kupuje urządzenia, czy dzierżawi je razem z usługą odczytu. Przy dzierżawie koszt rozkłada się na lata i jest wliczany do rozliczeń. Nie ma ogólnopolskiego programu dopłat do wymiany. We wspólnotach o sposobie finansowania decydują właściciele lokali.
Trzeba wpuścić technika
Mieszkańcy muszą udostępnić mieszkanie w uzgodnionym terminie. W spółdzielniach taki obowiązek wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a we wspólnotach z ustawy o własności lokali.
Jak rozlicza się mieszkanie, którego właściciel nie wpuścił technika, określa regulamin rozliczeń spółdzielni lub wspólnoty. Takie rozliczenie bywa mniej korzystne niż według rzeczywistego zużycia. Warto więc sprawdzić regulamin, zanim odmówi się wizyty.
Dane o zużyciu co miesiąc
Po montażu urządzeń ze zdalnym odczytem zarządca musi nieodpłatnie umożliwić mieszkańcom sprawdzenie zużycia ciepła raz w miesiącu (art. 45c ust. 2 Prawa energetycznego). Nie chodzi o miesięczny rachunek. Najczęściej to portal internetowy lub aplikacja. Rozliczenie kosztów ciepła mieszkańcy dostają, jak dotąd, co najmniej raz w roku.
Technicy nie będą już musieli co roku wchodzić do mieszkań, żeby spisać podzielniki. Mieszkańcy nie muszą też czekać w domu na odczyt. Dane o zużyciu są przy tym chronione jak inne dane osobowe.
Warszawa: wymiany trwają, uważaj na fałszywych techników
W Warszawie większość bloków jest ogrzewana z miejskiej sieci ciepłowniczej i rozlicza ciepło podzielnikami lub ciepłomierzami. Stan przygotowań zależy od konkretnego budynku. Informacje o terminach wizyt zarządcy zwykle wywieszają na klatkach schodowych lub wysyłają mieszkańcom.
Przy takich akcjach warto zachować ostrożność. Prawdziwy technik przychodzi w terminie ogłoszonym przez zarządcę i ma identyfikator. Nie pobiera opłat w mieszkaniu i nie prosi o dane osobowe. W razie wątpliwości przed wpuszczeniem kogoś zadzwoń do administracji budynku.
Zdalny odczyt od 2027 r. Co warto wiedzieć?
- Termin wymiany starszych ciepłomierzy, podzielników i wodomierzy ciepłej wody mija 1 stycznia 2027 r.
- Dotyczy urządzeń zamontowanych przed 22 maja 2021 r. Nowsze powinny już mieć zdalny odczyt.
- Wymiana nie jest obowiązkowa tam, gdzie jest technicznie niewykonalna lub nieopłacalna w 5-letniej analizie. Zarządca musi to udokumentować.
- Za wymianę płacą w praktyce mieszkańcy, przez fundusz remontowy, opłaty eksploatacyjne lub opłatę za rozliczenia.
- Musisz wpuścić technika w uzgodnionym terminie. Sprawdź w regulaminie, jak rozliczany jest lokal nieudostępniony do montażu.
- Po wymianie możesz co miesiąc bezpłatnie sprawdzać swoje zużycie ciepła. Zapytaj zarządcę o dostęp do portalu lub aplikacji.
- Jeśli nie wiesz, czy twój blok jest gotowy, zapytaj zarząd spółdzielni lub wspólnoty, jakie urządzenia masz i czy są już zdalne.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.