Bank może pobierać pieniądze z nieużywanego konta. Sprawdź, za co płacisz co miesiąc
Masz stare konto, którego prawie nie używasz, albo kartę schowaną od miesięcy w szufladzie? To nie znaczy, że bank nic za nie nie pobiera. W wielu rachunkach brak wymaganych płatności kartą, brak wpływu wynagrodzenia albo niespełnienie innych warunków może oznaczać opłatę od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych miesięcznie.
Najczęściej nie chodzi o dosłowną „karę za brak ruchu na koncie”. Bank pobiera opłatę dlatego, że klient nie spełnił warunków zwalniających z kosztu prowadzenia rachunku, obsługi karty albo dodatkowego pakietu. Dlatego przed końcem roku warto przejrzeć wszystkie posiadane rachunki i sprawdzić, czy któreś z nich nie generują niepotrzebnych wydatków.
Nieużywane konto nie zawsze jest darmowe
Wiele rachunków osobistych reklamowanych jako „0 zł” rzeczywiście może być prowadzonych bez opłat.
Problem pojawia się w szczegółach.
Bank może uzależnić bezpłatność od określonego zachowania klienta, np.:
- wpływu wynagrodzenia albo określonej kwoty na konto,
- wykonania kilku płatności kartą,
- wydania kartą określonej kwoty,
- wykonania płatności BLIK,
- utrzymywania odpowiedniego salda,
- korzystania z konkretnego pakietu usług.
Jeżeli przestajesz używać konta, możesz jednocześnie przestać spełniać warunki zwolnienia.
Wtedy opłata zaczyna być pobierana automatycznie.
Najczęściej płacisz nie za konto, tylko za kartę
To bardzo częsty scenariusz.
Rachunek może kosztować 0 zł, ale karta debetowa już nie.
Przykładowo w PKO Koncie za Zero prowadzenie rachunku kosztuje 0 zł, ale obsługa karty może kosztować 10 zł miesięcznie, jeśli klient nie wykona wymaganej liczby płatności. Bank zwalnia z opłaty po wykonaniu minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą albo BLIKIEM w okresie rozliczeniowym.
Podobnie w ING – w wybranych planach karta jest bezpłatna po wykonaniu płatności na odpowiednią kwotę. W Planie ING Go dla osoby powyżej 26 lat oraz w ING More warunkiem zwolnienia jest obecnie co najmniej 300 zł płatności kartą w okresie rozliczeniowym. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, opłata wynosi 10 zł.
To pokazuje, dlaczego karta, której nie używasz, może paradoksalnie kosztować więcej niż ta używana regularnie.
Sama blokada karty może nie wystarczyć
To szczególnie ważna pułapka.
Jeżeli karta leży w szufladzie albo została czasowo zablokowana w aplikacji, nie oznacza to automatycznie, że bank przestanie naliczać opłatę.
ING wprost informuje, że brak aktywacji lub tymczasowa blokada karty nie zwalnia z opłaty.
Jeżeli nie chcesz już korzystać z karty, trzeba sprawdzić, czy bank umożliwia jej definitywne zamknięcie albo zastrzeżenie bez zamykania całego rachunku.
Samo „zamrożenie” karty w aplikacji może nie rozwiązać problemu.
Konto premium może kosztować dużo więcej
Jeszcze większe kwoty dotyczą rachunków z dodatkowymi usługami.
Niektóre banki oferują płatne plany z ubezpieczeniami, dodatkowymi przelewami, lepszymi warunkami wypłat czy obsługą premium.
Takie rachunki mogą kosztować kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych miesięcznie, jeżeli klient przestanie spełniać warunki zwolnienia.
Przykładowo ING obecnie oferuje plany, w których miesięczna opłata wynosi odpowiednio 25 zł, 50 zł lub nawet 200 zł. W części z nich można jej uniknąć po spełnieniu odpowiednich warunków.
Dlatego konto, które kiedyś było opłacalne ze względu na wysokie wpływy lub aktywne korzystanie z usług, po zmianie pracy albo banku może stać się kosztownym rachunkiem, o którym właściciel niemal zapomniał.
„Brak ruchu” może oznaczać niespełnienie warunków
W praktyce bank zwykle nie pobiera osobnej pozycji nazwanej „opłatą za brak aktywności”.
Mechanizm jest prostszy.
Klient ma konto bezpłatne pod warunkiem, że np. wykona 5 płatności kartą.
Jeżeli w jednym miesiącu zrobi 0 płatności, bank nalicza standardową opłatę za kartę.
Podobnie może być z wpływem wynagrodzenia.
Jeżeli bank wymaga miesięcznego wpływu np. 1000, 2000 czy 3000 zł, a klient przechodzi na inne konto i przestaje zasilać stare, warunek przestaje być spełniony.
To właśnie wtedy pojawiają się regularne obciążenia.
Sprawdź historię rachunku, nie tylko saldo
Najprostszy sposób na wykrycie niepotrzebnych opłat to przejrzenie historii konta z ostatnich 6-12 miesięcy.
Szukaj pozycji takich jak:
- opłata za kartę,
- opłata za prowadzenie rachunku,
- opłata za pakiet,
- opłata za usługę dodatkową,
- opłata za SMS,
- opłata za ubezpieczenie,
- opłata za wypłatę z bankomatu,
- opłata za przewalutowanie,
- abonament albo subskrypcja.
Nie ograniczaj się do patrzenia na saldo.
Jeżeli na starym koncie pozostawiłeś np. 200 zł, niewielka opłata 8-10 zł miesięcznie może przez długi czas pozostawać niezauważona.
Po roku robi się z tego już 96-120 zł.
Uważaj również na subskrypcje podpięte do karty
Stare konto może generować koszty także z zupełnie innego powodu.
Do karty mogą być podpięte:
- serwisy streamingowe,
- aplikacje,
- chmura,
- pakiety premium,
- siłownie,
- programy lojalnościowe,
- ubezpieczenia,
- usługi cyfrowe.
Jeżeli zapomniałeś o danej subskrypcji, pieniądze mogą znikać co miesiąc nawet wtedy, gdy samego konta prawie nie używasz.
Przed zamknięciem rachunku warto sprawdzić transakcje cykliczne i przenieść te, które nadal są potrzebne.
Bank powinien informować o zmianach opłat
Jeżeli bank zmienia cennik lub warunki prowadzenia rachunku, powinien poinformować klienta zgodnie z obowiązującymi zasadami i umową.
UOKiK przypomina, że informacje o zmianach opłat powinny być przekazywane na trwałym nośniku, np. w wiadomości elektronicznej albo liście.
Problem polega na tym, że wiele osób takich komunikatów nie czyta.
Konto, które przez kilka lat nic nie kosztowało, może więc po zmianie taryfy zacząć generować miesięczne opłaty.
Dlatego warto raz na kilka miesięcy wejść w aktualną tabelę opłat i prowizji swojego banku.
Jak sprawdzić, czy bank pobiera opłatę za kartę?
Najłatwiej zrobić to w aplikacji albo bankowości internetowej.
Część banków pokazuje nawet wprost, czy klient spełnił już warunek zwolnienia z opłaty.
PKO BP pozwala sprawdzić informacje o opłacie w szczegółach karty.
ING pokazuje natomiast, ile jeszcze trzeba wydać, aby uniknąć naliczenia kosztu oraz kiedy ewentualna opłata zostanie pobrana.
Jeżeli aplikacja tego nie pokazuje, trzeba zajrzeć do tabeli opłat i prowizji.
Najważniejsze jest sprawdzenie dokładnej nazwy swojego rachunku.
Stare konta mogą mieć zupełnie inne warunki niż produkty oferowane obecnie nowym klientom.
Mam stare konto z saldem 0 zł. Czy mogę o nim zapomnieć?
Nie.
Saldo 0 zł nie oznacza, że umowa automatycznie przestała obowiązywać.
Jeżeli rachunek jest aktywny i naliczane są opłaty, konto może wejść na saldo ujemne.
To zależy od zasad konkretnego produktu i banku.
Rzecznik Finansowy od lat zwraca uwagę, że nieużywane rachunki mogą generować opłaty, które po kilku miesiącach stają się zauważalną kwotą.
Dlatego rachunku, którego nie potrzebujesz, lepiej formalnie zamknąć niż po prostu przestać z niego korzystać.
Jak zamknąć zbędne konto?
Sposób zależy od banku i umowy.
W części instytucji można dziś złożyć dyspozycję całkowicie online – w aplikacji albo bankowości internetowej.
Inne banki umożliwiają zamknięcie rachunku przez infolinię, korespondencyjnie albo w oddziale.
Trzeba jednak pamiętać, że samo przelanie wszystkich pieniędzy na inne konto nie oznacza jego zamknięcia.
Konieczna jest formalna dyspozycja wypowiedzenia umowy.
Czy zamknięcie konta jest bezpłatne?
W przypadku zwykłego rachunku osobistego samo wypowiedzenie umowy co do zasady nie powinno być traktowane jak usługa, za którą klient musi płacić tylko dlatego, że chce odejść z banku.
Mogą jednak pozostać do rozliczenia inne należności.
Przed zamknięciem trzeba uregulować np.:
- pobrane wcześniej opłaty,
- saldo ujemne,
- nierozliczone płatności kartą,
- zobowiązania powiązane z rachunkiem.
W przypadku rachunku wspólnego bank może również wymagać zgody wszystkich współposiadaczy.
Okres wypowiedzenia może wynosić około miesiąca
Nie zawsze rachunek znika natychmiast po kliknięciu „zamknij”.
Przykładowo mBank informuje, że standardowy okres wypowiedzenia wynosi miesiąc.
W tym czasie karta może pozostawać aktywna aż do końca okresu wypowiedzenia, chyba że klient zastrzeże ją wcześniej.
To ważne, ponieważ w trakcie wypowiedzenia mogą jeszcze zostać rozliczone transakcje albo pobrane należne opłaty.
Bank może też wymagać wskazania numeru innego rachunku, na który przeleje pozostałe środki.
Nie zamykaj konta przed przeniesieniem wszystkich płatności
Przed wysłaniem wypowiedzenia sprawdź, czy na rachunek nie wpływa:
- wynagrodzenie,
- emerytura lub renta,
- zwrot podatku,
- świadczenie,
- zwrot za zakupy.
Sprawdź również, czy nie są z niego opłacane:
- czynsz,
- prąd,
- gaz,
- telefon,
- internet,
- raty,
- ubezpieczenia,
- subskrypcje.
Dopiero po przeniesieniu wszystkich potrzebnych płatności warto zamknąć rachunek.
Masz kilka kont? Zrób taki przegląd przed końcem roku
Najlepiej zacząć od spisania wszystkich rachunków, jakie posiadasz.
Nie tylko głównego konta.
Sprawdź również rachunki:
- walutowe,
- oszczędnościowe,
- stare konta studenckie,
- rachunki otwarte przy kredycie,
- konta założone kiedyś dla promocji,
- karty debetowe, których już nie używasz.
Następnie dla każdego rachunku sprawdź ostatnie 12 miesięcy historii.
Jeżeli widzisz regularną opłatę, otwórz aktualną tabelę opłat swojego banku i ustal, z czego wynika.
Potem zdecyduj: albo zaczniesz spełniać warunek zwolnienia, albo zrezygnujesz z niepotrzebnej karty lub rachunku.
Na koniec upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie zamknięcia.
Nie zakładaj, że brak pieniędzy na rachunku oznacza brak umowy.
Najprostsza zasada jest taka: jeśli nie używasz konta i nie potrafisz wskazać, po co je nadal masz, sprawdź jego koszty. Kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie wygląda niepozornie, ale po roku może oznaczać wydatek przekraczający 100 zł za produkt, z którego praktycznie nie korzystasz.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.