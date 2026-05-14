Sąsiad wrzucił starą kurtkę nie tam, gdzie trzeba? Teraz cały blok zapłaci 170 zł. Tak wygląda nowe prawo, a kontrole są codziennie
Od stycznia 2025 roku ubrania, buty i pościel są zakazane w czarnym worku. Od marca 2026 roku gminy zaczęły przykręcać śrubę jeszcze mocniej. Kara może wynieść do 400 proc. podstawowej stawki – i spada na wszystkich lokatorów budynku, nawet jeśli winny jest jeden człowiek.
Zbiorowa odpowiedzialność: jeden błąd, rachunek dla całego bloku
Mechanizm jest prosty i bezlitosny. Firma odbierająca odpady przeprowadza kontrolę wzrokową podczas każdego odbioru. Gdy znajdzie tekstylia w pojemniku na zmieszane, naklejka ostrzegawcza ląduje na pojemniku, a zgłoszenie trafia do gminy. Przy kolejnym naruszeniu gmina nalicza podwyższoną opłatę – nie dla sprawcy, lecz dla całej nieruchomości. Prawo nie rozróżnia, kto konkretnie wyrzucił starą szmatkę.
Firma odbierająca odpady ma prawo zaglądać do pojemników, fotografować zawartość i sporządzać notatki służbowe stanowiące podstawę postępowania administracyjnego. Kontrole prowadzą też przeszkoleni pracownicy urzędów, strażnicy miejscy i inspektorzy środowiskowi – planowo lub w odpowiedzi na zgłoszenia sąsiadów. Czasem wystarczy jeden telefon, by patrol pojawił się następnego dnia.
Ile dokładnie zapłacisz – stawki karne w liczbach
|Gmina
|Stawka podstawowa (os./mies.)
|Stawka karna (os./mies.)
|Wzrost
|Roczny koszt dla 4-os. rodziny (karna)
|Glinojeck (Mazowsze)
|28 zł
|84 zł
|300%
|ok. 4 032 zł (+2 688 zł)
|Ustrzyki Dolne
|37 zł
|111 zł
|300%
|ok. 5 328 zł (+3 552 zł)
|Solina
|30 zł
|100 zł
|333%
|ok. 4 800 zł (+3 360 zł)
|Warszawa – blok / zabudowa wielorodzinna (od 1 kwietnia 2026)
|85 zł
|170 zł
|200%
|–
|Warszawa – dom jednorodzinny (od 1 kwietnia 2026)
|107 zł
|214 zł
|200%
|–
|Maksymalny dopuszczalny próg (przepisy)
|–
|do 400% podstawy
|400%
|–
Przepisy pozwalają gminom nałożyć stawkę karną do 400 proc. podstawy. Najwyższe stawki samorządy rezerwują dla rażących naruszeń – gdy w pojemniku trafiają się odpady niebezpieczne: baterie, chemikalia, elektronika. Tam nie ma mowy o pouczeniu nawet przy pierwszym naruszeniu.
Mandaty i wyroki sądowe – skala sankcji indywidualnych
|Rodzaj sankcji
|Wysokość
|Kto nakłada
|Kiedy
|Podwyższona stawka opłaty
|200-400% podstawy
|Gmina
|Po stwierdzeniu nieprawidłowości w pojemniku
|Mandat karny
|do 500 zł
|Straż miejska
|Na miejscu, bez skierowania do sądu
|Grzywna sądowa
|do 5 000 zł
|Sąd
|Przy poważniejszych naruszeniach lub odpadach niebezpiecznych
Warszawa traktuje kontrole poważnie. W 2023 roku przeprowadzono 6 104 kontrole – średnio ponad 16 dziennie. Efekty: 131 mandatów karnych, 9 spraw skierowanych do sądu i 197 pouczeń. Co trzecia kontrola kończyła się formalną reakcją. Od początku 2026 roku częstotliwość kontroli w całym kraju wzrosła.
28 000 czerwonych pojemników znikło. PCK straciło 7 mln zł rocznie
Gdy państwo nakazało segregować tekstylia od stycznia 2025 roku, nie zadbało o infrastrukturę odbioru. Mieszkańcy zaczęli masowo wrzucać wszystko – w tym brudne szmaty, podarte skarpetki i firany – do kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża, które dotychczas zbierały odzież nadającą się do second handów. Jakość przekazywanych rzeczy drastycznie spadła.
Latem 2025 roku Wtórpol, firma zajmująca się logistyką i sprzedażą zebranej odzieży, wypowiedziała umowę z PCK. Do końca 2025 roku zlikwidowano 28 000 kontenerów PCK w całej Polsce. W 2024 roku sprzedaż odzieży z tych pojemników przynosiła organizacji ponad 7 mln zł rocznie – przeznaczanych na działania pomocowe. Tego źródła finansowania już nie ma.
W zamian Polska dysponuje 2 127 punktami PSZOK – czyli średnio jednym na 17 000 mieszkańców. Dla wielu oznacza to kilka lub kilkanaście kilometrów z workiem starych ubrań.
Fioletowe worki i kod QR – co gminy robią, żeby ułatwić życie
|Gmina / miasto
|Rozwiązanie
|Od kiedy
|Szczegóły
|Gliwice
|Fioletowe worki (domy) + fioletowe pojemniki (bloki)
|1 stycznia 2026
|Domy: odbiór raz w miesiącu worek za worek; bloki: pojemniki opróżniane co 2 tygodnie
|Ustroń
|Pomarańczowe worki
|Sierpień 2025
|Odbiór raz w miesiącu razem z odpadami segregowanymi
|Kielce
|Fioletowe worki + Odrzutowóz
|2025/2026
|Kwartalna zbiórka workowa; mobilny punkt w kilkudziesięciu lokalizacjach
|Wadowice, Grójec, Częstochowa
|Bezpłatny odbiór sprzed domu
|2025/2026
|Bez konieczności dojazdu do PSZOK
|Gliwice (PSZOK)
|Karta z kodem QR zamiast papierowych oświadczeń
|Styczeń 2026
|Karta potwierdza opłaconą deklarację śmieciową i prawo do bezpłatnego oddania odpadów
|Chorkówka (Podkarpacie)
|Worki przypisane do nieruchomości + kod QR przy wjeździe do PSZOK
|2026 (pilotaż)
|Rejestracja oddanych odpadów, eliminacja podrzucania śmieci spoza gminy
|Gdynia
|300 szarych kontenerów na tekstylia do ponownego użytku
|2026
|Koszt wdrożenia: ok. 120 000 zł
Co można, a czego nie można wrzucić do fioletowego worka
|Można wrzucić
|Nie można wrzucić
|Zniszczone ubrania (koszulki, spodnie, swetry, kurtki)
|Ubrania nadające się do dalszego użycia – te do kontenerów charytatywnych
|Stare obuwie
|Materace i tapicerki
|Podarta pościel, ręczniki, firany, zasłony
|Dywany z gumową podkładką
|Zniszczone dywany (bez gumy)
|Odpady niebezpieczne (baterie, chemikalia)
|Pluszowe zabawki i inne materiały tekstylne
|Elektronika i sprzęt AGD
Odpady nie muszą być czyste, ale powinny być suche i zapakowane w worek. Jeśli ubranie nadaje się jeszcze do noszenia – nie wrzucaj go do fioletowego pojemnika. Fioletowy worek to miejsce dla rzeczy naprawdę zniszczonych i nieprzydatnych.
Sprawozdanie do 31 marca i poziom recyklingu 56 proc. – czemu gminy są pod presją
Do końca marca 2026 roku każdy wójt musiał wysłać do marszałka województwa szczegółowe sprawozdanie o gospodarce odpadami. Na 2026 rok wymagany poziom recyklingu wynosi 56 proc. wagowo – taki musi być stosunek masy odpadów przygotowanych do ponownego użycia do całkowitej masy wytworzonych śmieci. Gminy, które nie osiągną tego pułapu, płacą kary liczone w dziesiątkach lub setkach tysięcy złotych.
Komisja Europejska zaczyna pytać o jakość zbieranych danych. Dlatego urzędnicy coraz częściej zbierają ankiety o przydomowych kompostownikach – ich wymiarach, częstotliwości opróżniania, masach zagospodarowanych odpadów. Te dane trafiają do rocznego sprawozdania i mogą zdecydować o tym, czy gmina uniknie sankcji – a co za tym idzie, czy mieszkańcy nie będą płacić więcej.
Jeden błąd w altanie może kosztować całe osiedle tysiące złotych
- Wydziel w domu worek lub karton na stare tekstylia. Gdy się uzbiera – zanieś do PSZOK albo wrzuć do fioletowego pojemnika, jeśli jest na osiedlu. Nie wyrzucaj do czarnego worka, nawet jeśli rzecz jest głęboko schowana – firmy mają prawo zaglądać do pojemników i fotografować zawartość.
- Sprawdź, czy Twoja gmina wdrożyła fioletowe worki. Od stycznia 2026 roku coraz więcej samorządów wprowadza system workowy. Zapytaj w urzędzie gminy o harmonogram odbioru. W niektórych miejscach worki trzeba odebrać osobiście, w innych są dostarczane do skrzynek.
- Jeśli jedziesz do PSZOK – sprawdź, czy potrzebujesz karty z kodem QR. W Gliwicach i kilku innych gminach papierowe oświadczenia już nie wystarczą. Kartę możesz odebrać w urzędzie lub w samym punkcie zbiórki.
- Powieś informację w altanie śmieciowej. Wielu mieszkańców nadal nie wie o zakazie. Prosta kartka z zasadami może oszczędzić całemu blokowi kilkaset złotych miesięcznie – karnej stawki za cudzą niewiedzę.
- Reaguj na naklejkę ostrzegawczą na pojemniku. Jeśli się pojawiła – ktoś już złamał zasady. Następne naruszenie to podwyższona stawka dla całego budynku. Zarząd wspólnoty powinien natychmiast przypomnieć wszystkim lokatorom o obowiązujących przepisach.
- Czyste ubrania w dobrym stanie oddaj do kontenerów charytatywnych, na giełdy ciuchów lub do punktów wymiany rzeczy – nie do fioletowego worka. Fioletowy worek to miejsce dla rzeczy naprawdę zniszczonych, nie tych, które ktoś mógłby jeszcze nosić.
