Sąsiad wrzucił starą kurtkę nie tam, gdzie trzeba? Teraz cały blok zapłaci 170 zł. Tak wygląda nowe prawo, a kontrole są codziennie

14 maja 2026 20:09 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Od stycznia 2025 roku ubrania, buty i pościel są zakazane w czarnym worku. Od marca 2026 roku gminy zaczęły przykręcać śrubę jeszcze mocniej. Kara może wynieść do 400 proc. podstawowej stawki – i spada na wszystkich lokatorów budynku, nawet jeśli winny jest jeden człowiek.

Mężczyzna w płaszczu, w garniturze i w rękawiczkach puka do drzwi mieszkania. Grafika poglądowa (generowana automatycznie – Gemini).

Zbiorowa odpowiedzialność: jeden błąd, rachunek dla całego bloku

Mechanizm jest prosty i bezlitosny. Firma odbierająca odpady przeprowadza kontrolę wzrokową podczas każdego odbioru. Gdy znajdzie tekstylia w pojemniku na zmieszane, naklejka ostrzegawcza ląduje na pojemniku, a zgłoszenie trafia do gminy. Przy kolejnym naruszeniu gmina nalicza podwyższoną opłatę – nie dla sprawcy, lecz dla całej nieruchomości. Prawo nie rozróżnia, kto konkretnie wyrzucił starą szmatkę.

Firma odbierająca odpady ma prawo zaglądać do pojemników, fotografować zawartość i sporządzać notatki służbowe stanowiące podstawę postępowania administracyjnego. Kontrole prowadzą też przeszkoleni pracownicy urzędów, strażnicy miejscy i inspektorzy środowiskowi – planowo lub w odpowiedzi na zgłoszenia sąsiadów. Czasem wystarczy jeden telefon, by patrol pojawił się następnego dnia.

Ile dokładnie zapłacisz – stawki karne w liczbach

Gmina Stawka podstawowa (os./mies.) Stawka karna (os./mies.) Wzrost Roczny koszt dla 4-os. rodziny (karna)
Glinojeck (Mazowsze) 28 zł 84 zł 300% ok. 4 032 zł (+2 688 zł)
Ustrzyki Dolne 37 zł 111 zł 300% ok. 5 328 zł (+3 552 zł)
Solina 30 zł 100 zł 333% ok. 4 800 zł (+3 360 zł)
Warszawa – blok / zabudowa wielorodzinna (od 1 kwietnia 2026) 85 zł 170 zł 200%
Warszawa – dom jednorodzinny (od 1 kwietnia 2026) 107 zł 214 zł 200%
Maksymalny dopuszczalny próg (przepisy) do 400% podstawy 400%

Przepisy pozwalają gminom nałożyć stawkę karną do 400 proc. podstawy. Najwyższe stawki samorządy rezerwują dla rażących naruszeń – gdy w pojemniku trafiają się odpady niebezpieczne: baterie, chemikalia, elektronika. Tam nie ma mowy o pouczeniu nawet przy pierwszym naruszeniu.

Mandaty i wyroki sądowe – skala sankcji indywidualnych

Rodzaj sankcji Wysokość Kto nakłada Kiedy
Podwyższona stawka opłaty 200-400% podstawy Gmina Po stwierdzeniu nieprawidłowości w pojemniku
Mandat karny do 500 zł Straż miejska Na miejscu, bez skierowania do sądu
Grzywna sądowa do 5 000 zł Sąd Przy poważniejszych naruszeniach lub odpadach niebezpiecznych

Warszawa traktuje kontrole poważnie. W 2023 roku przeprowadzono 6 104 kontrole – średnio ponad 16 dziennie. Efekty: 131 mandatów karnych, 9 spraw skierowanych do sądu i 197 pouczeń. Co trzecia kontrola kończyła się formalną reakcją. Od początku 2026 roku częstotliwość kontroli w całym kraju wzrosła.

28 000 czerwonych pojemników znikło. PCK straciło 7 mln zł rocznie

Gdy państwo nakazało segregować tekstylia od stycznia 2025 roku, nie zadbało o infrastrukturę odbioru. Mieszkańcy zaczęli masowo wrzucać wszystko – w tym brudne szmaty, podarte skarpetki i firany – do kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża, które dotychczas zbierały odzież nadającą się do second handów. Jakość przekazywanych rzeczy drastycznie spadła.

Latem 2025 roku Wtórpol, firma zajmująca się logistyką i sprzedażą zebranej odzieży, wypowiedziała umowę z PCK. Do końca 2025 roku zlikwidowano 28 000 kontenerów PCK w całej Polsce. W 2024 roku sprzedaż odzieży z tych pojemników przynosiła organizacji ponad 7 mln zł rocznie – przeznaczanych na działania pomocowe. Tego źródła finansowania już nie ma.

W zamian Polska dysponuje 2 127 punktami PSZOK – czyli średnio jednym na 17 000 mieszkańców. Dla wielu oznacza to kilka lub kilkanaście kilometrów z workiem starych ubrań.

Fioletowe worki i kod QR – co gminy robią, żeby ułatwić życie

Gmina / miasto Rozwiązanie Od kiedy Szczegóły
Gliwice Fioletowe worki (domy) + fioletowe pojemniki (bloki) 1 stycznia 2026 Domy: odbiór raz w miesiącu worek za worek; bloki: pojemniki opróżniane co 2 tygodnie
Ustroń Pomarańczowe worki Sierpień 2025 Odbiór raz w miesiącu razem z odpadami segregowanymi
Kielce Fioletowe worki + Odrzutowóz 2025/2026 Kwartalna zbiórka workowa; mobilny punkt w kilkudziesięciu lokalizacjach
Wadowice, Grójec, Częstochowa Bezpłatny odbiór sprzed domu 2025/2026 Bez konieczności dojazdu do PSZOK
Gliwice (PSZOK) Karta z kodem QR zamiast papierowych oświadczeń Styczeń 2026 Karta potwierdza opłaconą deklarację śmieciową i prawo do bezpłatnego oddania odpadów
Chorkówka (Podkarpacie) Worki przypisane do nieruchomości + kod QR przy wjeździe do PSZOK 2026 (pilotaż) Rejestracja oddanych odpadów, eliminacja podrzucania śmieci spoza gminy
Gdynia 300 szarych kontenerów na tekstylia do ponownego użytku 2026 Koszt wdrożenia: ok. 120 000 zł

Co można, a czego nie można wrzucić do fioletowego worka

Można wrzucić Nie można wrzucić
Zniszczone ubrania (koszulki, spodnie, swetry, kurtki) Ubrania nadające się do dalszego użycia – te do kontenerów charytatywnych
Stare obuwie Materace i tapicerki
Podarta pościel, ręczniki, firany, zasłony Dywany z gumową podkładką
Zniszczone dywany (bez gumy) Odpady niebezpieczne (baterie, chemikalia)
Pluszowe zabawki i inne materiały tekstylne Elektronika i sprzęt AGD

Odpady nie muszą być czyste, ale powinny być suche i zapakowane w worek. Jeśli ubranie nadaje się jeszcze do noszenia – nie wrzucaj go do fioletowego pojemnika. Fioletowy worek to miejsce dla rzeczy naprawdę zniszczonych i nieprzydatnych.

Sprawozdanie do 31 marca i poziom recyklingu 56 proc. – czemu gminy są pod presją

Do końca marca 2026 roku każdy wójt musiał wysłać do marszałka województwa szczegółowe sprawozdanie o gospodarce odpadami. Na 2026 rok wymagany poziom recyklingu wynosi 56 proc. wagowo – taki musi być stosunek masy odpadów przygotowanych do ponownego użycia do całkowitej masy wytworzonych śmieci. Gminy, które nie osiągną tego pułapu, płacą kary liczone w dziesiątkach lub setkach tysięcy złotych.

Komisja Europejska zaczyna pytać o jakość zbieranych danych. Dlatego urzędnicy coraz częściej zbierają ankiety o przydomowych kompostownikach – ich wymiarach, częstotliwości opróżniania, masach zagospodarowanych odpadów. Te dane trafiają do rocznego sprawozdania i mogą zdecydować o tym, czy gmina uniknie sankcji – a co za tym idzie, czy mieszkańcy nie będą płacić więcej.

Jeden błąd w altanie może kosztować całe osiedle tysiące złotych

  • Wydziel w domu worek lub karton na stare tekstylia. Gdy się uzbiera – zanieś do PSZOK albo wrzuć do fioletowego pojemnika, jeśli jest na osiedlu. Nie wyrzucaj do czarnego worka, nawet jeśli rzecz jest głęboko schowana – firmy mają prawo zaglądać do pojemników i fotografować zawartość.
  • Sprawdź, czy Twoja gmina wdrożyła fioletowe worki. Od stycznia 2026 roku coraz więcej samorządów wprowadza system workowy. Zapytaj w urzędzie gminy o harmonogram odbioru. W niektórych miejscach worki trzeba odebrać osobiście, w innych są dostarczane do skrzynek.
  • Jeśli jedziesz do PSZOK – sprawdź, czy potrzebujesz karty z kodem QR. W Gliwicach i kilku innych gminach papierowe oświadczenia już nie wystarczą. Kartę możesz odebrać w urzędzie lub w samym punkcie zbiórki.
  • Powieś informację w altanie śmieciowej. Wielu mieszkańców nadal nie wie o zakazie. Prosta kartka z zasadami może oszczędzić całemu blokowi kilkaset złotych miesięcznie – karnej stawki za cudzą niewiedzę.
  • Reaguj na naklejkę ostrzegawczą na pojemniku. Jeśli się pojawiła – ktoś już złamał zasady. Następne naruszenie to podwyższona stawka dla całego budynku. Zarząd wspólnoty powinien natychmiast przypomnieć wszystkim lokatorom o obowiązujących przepisach.
  • Czyste ubrania w dobrym stanie oddaj do kontenerów charytatywnych, na giełdy ciuchów lub do punktów wymiany rzeczy – nie do fioletowego worka. Fioletowy worek to miejsce dla rzeczy naprawdę zniszczonych, nie tych, które ktoś mógłby jeszcze nosić.
