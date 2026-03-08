Scenariusz z koszmaru: mogą legalnie wyłamać drzwi i wejść pod Twoją nieobecność, a nawet zablokować konto kiedy jesteś za granicą
Wracasz do kraju po kilku miesiącach i zastajesz wyłamany zamek, protokół na stole i brak połowy sprzętów. Albo dostajesz SMS z banku, że konto zostało zablokowane – i dopiero wtedy dowiadujesz się o sprawie, w której nigdy nie miałeś szansy się bronić. To nie są scenariusze z filmów. W Polsce egzekucja komornicza może ruszyć pod nieobecność dłużnika, na podstawie wyroku lub nakazu zapłaty, który nigdy do niego realnie nie dotarł. Żeby rozumieć, jak to możliwe – trzeba wiedzieć, jakie uprawnienia ma komornik i jak działa mechanizm doręczeń.
Komornik to nie windykator – ma znacznie więcej uprawnień
Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Działa wyłącznie na podstawie tytułu wykonawczego – prawomocnego wyroku sądu, nakazu zapłaty lub innego orzeczenia opatrzonego klauzulą wykonalności. Nie ma nic wspólnego z windykatorem, który zazwyczaj dzwoni i pisze pisma. Komornik dysponuje uprawnieniami wkraczającymi wprost w sferę wolności obywatelskich, w tym w prawo własności i mir domowy – i ma do tego podstawy prawne wynikające wprost z ustawy.
Podstawą tych uprawnień jest przede wszystkim art. 814 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.), zgodnie z którym – jeżeli cel egzekucji tego wymaga – komornik zarządza otwarcie mieszkania dłużnika, innych pomieszczeń i schowków, a także przeszukuje jego rzeczy, odzież i lokal. Co ważne: przepis ten wprost dopuszcza wykonanie tych czynności pod nieobecność dłużnika.
Pod nieobecność, ze ślusarzem i policją – to jest legalne
Nieobecność dłużnika nie jest dla komornika żadną przeszkodą. Jeśli lokal jest zamknięty, komornik może wezwać ślusarza i nakazać otwarcie drzwi. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że dłużnik może opierać się egzekucji lub chce ukryć majątek, komornik wzywa policję, która asystuje przy czynnościach. Przymusowe wejście do lokalu nie wymaga odrębnego nakazu sądu – uprawnienie wynika bezpośrednio z art. 814 KPC i jest konsekwencją nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.
W przypadku wejścia pod nieobecność dłużnika lub domowników czynności powinny odbywać się w obecności funkcjonariuszy policji – to gwarancja, że przebieg egzekucji zostanie udokumentowany. Komornik sporządza protokół zajęcia ruchomości. Wszystkie koszty przymusowego otwarcia, łącznie z usługą ślusarza i asystą policji, obciążają dłużnika.
Uprawnienie do wejścia nie ma jednak charakteru nieograniczonego. Kluczowa jest przesłanka konieczności dla realizacji celu egzekucji. Jeżeli dług można zaspokoić w inny sposób – np. przez zajęcie konta bankowego lub wynagrodzenia – komornik nie powinien wkraczać do mieszkania. Przymusowe przeszukanie lokalu powinno być ostatecznością, nie pierwszym ruchem.
Kiedy Cię nie ma komornik nie ma obowiązku ustalać przy zajęciu, czyją własnością jest dana rzecz. Zajmuje przedmioty, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że należą do dłużnika. W praktyce – wszystko, co stoi w zajmowanym przez niego lokalu, może trafić do protokołu. Telewizor, laptop, meble, sprzęt AGD – jeśli dłużnik mieszka z rodzicami, partnerem lub współlokatorami, ich majątek jest realnie zagrożony.
Osoby trzecie, których rzeczy zostały bezpodstawnie zajęte, mają prawo ich dochodzenia – ale wyłącznie na drodze sądowej. Zgodnie z art. 841 KPC osoba, która uważa, że egzekucja narusza jej prawa, może wnieść powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji do właściwego sądu rejonowego. Trzeba to zrobić sprawnie i mieć dowody własności: fakturę VAT, paragon w połączeniu z wyciągiem z konta, zeznania świadków.
Klucz do całej afery: list, który nigdy nie dotarł
Skąd w ogóle bierze się sytuacja, że komornik wchodzi do mieszkania kogoś, kto „nie wie o żadnym długu”? Odpowiedź tkwi w mechanizmie doręczeń sądowych i egzekucyjnych. Egzekucja nie pojawia się znikąd – poprzedza ją prawomocne orzeczenie sądu, najczęściej nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym. Problem w tym, że nakaz zapłaty mógł zostać doręczony zastępczo – czyli na stary adres, którego właściciel od lat nie zamieszkuje.
Zgodnie z art. 139 KPC, jeżeli adresata nie zastano w mieszkaniu, list można zostawić dorosłemu domownikowi lub awizować w urzędzie pocztowym. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana, uznaje się ją za skutecznie doręczoną – nawet jeśli adresat nigdy jej fizycznie nie widział. Ta „fikcja doręczenia” jest jedną z najpoważniejszych pułapek polskiej procedury cywilnej, szczególnie dla osób, które zmieniły adres zamieszkania lub wyjechały za granicę.
Za granicą i nieświadomy – jak to możliwe, że egzekucja już trwa
To jeden z najczęstszych scenariuszy. Ktoś wyjechał do pracy w Niemczech, Holandii lub Norwegii kilka lat temu. Zostawił w Polsce stary adres zameldowania. Wierzyciel – bank, firma pożyczkowa, były wynajmujący – składa pozew do sądu, podając stary adres. Sąd nie ma obowiązku weryfikować, czy dłużnik tam mieszka. Nakaz zapłaty trafia na stary adres, wraca z adnotacją „nie podjęto w terminie” i zostaje uznany za skutecznie doręczony. Dłużnik nigdy nie dostał szansy się odwołać.
Na tym etapie wierzyciel składa wniosek do komornika. Komornik w Polsce wysyła zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na adres z akt sprawy – czyli ten sam stary adres. Jeśli dłużnik przebywa za granicą w kraju UE i nie wskazał zagranicznego adresu w aktach sprawy, korespondencja idzie do Polski. Nie jest odebrana. W świetle prawa – egzekucja jest prowadzona prawidłowo. W tym czasie komornik zajął konto w polskim banku, wynagrodzenie lub – jeśli lokal jest zajmowany przez kogoś innego – pojawił się pod drzwiami.
Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy dłużnik mieszka w innym kraju UE i jego adres jest znany. Zgodnie z przepisami unijnymi, w tym rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007, doręczenia między państwami UE powinny odbywać się w trybie określonym tym rozporządzeniem, które nie przewiduje fikcji doręczenia. W takim wypadku pismo musi dotrzeć realnie – przez organ doręczający w kraju zamieszkania dłużnika lub bezpośrednio pocztą, jeśli prawo danego kraju to dopuszcza. W praktyce procedury transgraniczne bywają długotrwałe i nieszczelne.
Godziny, w których komornik nie może zapukać
Uprawnienia komornika są duże, ale nie nieograniczone. Czynności egzekucyjne można przeprowadzać wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 21:00. W niedzielę i święta ustawowo wolne od pracy komornik nie może działać – chyba że dłużnik wyrazi na to zgodę. Przekroczenie tych reguł przez komornika daje podstawę do wniesienia skargi.
Skarga na czynności komornika składana jest do sądu rejonowego, przy którym komornik działa – w terminie tygodnia od dnia czynności lub od powzięcia wiadomości o niej, jeżeli dłużnik nie był obecny. To najszybszy dostępny środek reagowania na bezprawne działania egzekutora.
Co robić, gdy dowiedziałeś się za późno
Jeśli jesteś za granicą i właśnie trafiłeś na zajęte konto lub dowiedziałeś się o egzekucji z drugiej ręki, pierwszym krokiem jest ustalenie sygnatury sprawy i danych komornika – informacje te można uzyskać przez Krajowy Rejestr Zadłużonych (krz.ms.gov.pl) lub bezpośrednio od komornika pisemnie. Następnie sprawdź, na jaki adres był doręczony nakaz zapłaty lub wyrok. Jeżeli doręczenie nastąpiło na adres, pod którym faktycznie nie mieszkałeś, masz argumenty do obrony.
W takim przypadku należy złożyć do sądu, który wydał nakaz zapłaty, wniosek o doręczenie nakazu na aktualny adres, wskazując, że dotychczasowe doręczenie było nieskuteczne. Do wniosku należy dołączyć dowody: zaświadczenie o wymeldowaniu, umowę najmu za granicą, dokumenty potwierdzające pobyt poza Polską w czasie, gdy nakaz był awizowany. Jeśli sąd uzna doręczenie za nieskuteczne, termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty nie rozpoczął jeszcze biegu – co oznacza, że można się odwołać nawet po latach. Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a egzekucja traci podstawę prawną i powinna zostać zawieszona.
Jeżeli sprawa jest skomplikowana lub kwoty wysokie, konsultacja z adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w sprawach egzekucyjnych jest niezbędna – najlepiej zanim złożysz cokolwiek na piśmie do sądu lub komornika. Każde pismo w aktach sprawy może mieć znaczenie dla biegu terminów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.