Schowałeś w domu? Urząd skarbowy sprawdza i nalicza gigantyczny podatek. To nawet 75 procent. Lepiej zacznij zbierać dokumenty
Polacy chowają je w metalowych skrzynkach, pod podłogą, w książkach. Eksperci szacują, że poza systemem może być już kilkadziesiąt miliardów złotych. Problem w tym, że równolegle z boomem fiskus rozbudowuje systemy do wykrywania nieudokumentowanych wydatków. I działa bezlitośnie – w 2024 roku skuteczność kontroli osiągnęła 99%. Niemal każda kontrola ujawnia nieprawidłowości.
Możesz trzymać milion w domu – dopóki go nie wydasz
Polskie prawo nie stawia żadnych limitów dla osób prywatnych. Możesz trzymać w sejfie 10 tys. zł albo 500 tys. zł – obojętne. Jedyne ograniczenie dotyczy przedsiębiorców: firmy nie mogą płacić sobie gotówką powyżej 15 tys. zł. Ale to wszystko zmienia się w momencie, gdy zdecydujesz się wydać te pieniądze.
Kupiłeś mieszkanie za 300 tys. zł, a zarabiasz 5 tys. miesięcznie? Przygotuj się na wezwanie z urzędu. Samochód za 80 tys. gotówką przy pensji 4 tys.? To samo. Fiskus porównuje twoje oficjalne dochody z wydatkami. Jeśli coś się nie zgadza, wzywają do wyjaśnień. I tu zaczyna się problem – ciężar dowodu spoczywa w całości na tobie.
Zgodnie z przepisami dochody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach są opodatkowane stawką 75%. To nie jest negocjowalna kwota ani uznaniowa sankcja. To ustawowy przepis, który zawsze obowiązuje. Kupiłeś coś za 200 tys. zł, a możesz udokumentować tylko 120 tys.? Brakujące 80 tys. zł zostanie opodatkowane kwotą 60 tys. zł. Stracisz trzy czwarte nieudokumentowanej sumy.
Skuteczność 99% – fiskus prawie nigdy się nie myli
W 2024 roku przeprowadzono ponad 2,3 miliona czynności sprawdzających – rekordowa liczba w historii Polski. Skuteczność kontroli podatkowych osiągnęła 99%. To oznacza, że niemal każda kontrola ujawnia nieprawidłowości. To nie przypadek. Fiskus nie chodzi losowo po mieszkaniach. Celuje w konkretne osoby, u których zautomatyzowana analiza danych wskazuje na rozbieżności.
Współczesne kontrole nie wymagają wizyty urzędnika w domu. Fiskus analizuje dane z banków, platform sprzedażowych, notariuszy i systemów Krajowej Administracji Skarbowej. Wezwanie może trafić na email, do e-Urzędu Skarbowego albo listem poleconym. Pierwszy raz dowiadujesz się o problemie dopiero wtedy, gdy urząd już wszystko sprawdził i policzył.
Od lipca 2024 roku operatorzy platform jak OLX i Allegro przekazują fiskusowi dane o transakcjach. Data, wartość, rodzaj towaru – wszystko ląduje w systemach KAS. Choć kupujący nie są imiennie raportowani, urząd może zweryfikować każdą transakcję przez porównanie przelewów i historii kont.
Mieszkanie za 320 tys. i rachunek na 79 tys. podatku
Mieszkaniec Lublina przez 15 lat dorabiał sobie na boku. Drobne remonty, przeprowadzki, naprawy samochodów – wszystko za gotówkę, wszystko bez umów. Pieniądze chował w metalowej skrzynce w piwnicy. Nigdy nie trzymał ich w banku, bo bał się, że ktoś zablokuje konto. W 2024 roku uzbierał 320 tys. zł i kupił mieszkanie.
Kilka miesięcy później przyszło wezwanie z urzędu skarbowego. Oficjalnie zarabiał 5 tys. miesięcznie, czyli około 60 tys. rocznie netto. Przez ostatnie trzy lata to 180 tys. zł. Mieszkanie kosztowało 320 tys. Brakująca kwota – 140 tys. zł – nie miała pokrycia w żadnych dokumentach.
Próbował tłumaczyć, że oszczędzał przez piętnaście lat, że dorabiał, że pomagał ludziom. Ale urząd chciał dowodów. Umów o pracę, potwierdzeń wypłat, świadków z dokumentami. Niczego takiego nie miał. Po długich negocjacjach i dostarczeniu częściowych dowodów udało się obniżyć nieudokumentowaną kwotę do 105 tys. zł. Podatek 75% od tej sumy to prawie 79 tys. zł. Stracił ćwierć wartości mieszkania.
Darowizna od rodziców? Musi być przelew, nie gotówka
Urząd skarbowy i sądy interpretują to jednoznacznie – pieniądze muszą wyjść z rachunku bankowego darczyńcy i trafić na twój rachunek. Wpłata gotówki przez ciebie do wpłatomatu, nawet jeśli masz umowę darowizny, nie spełnia tego warunku.
Mężczyzna z Gdańska otrzymał od rodziców 60 tys. zł w gotówce jako darowiznę na mieszkanie. Podpisał z nimi umowę darowizny u notariusza, wszystko było legalne. Problem w tym, że rodzice dali mu gotówkę, a on wpłacił ją na swoje konto. Gdy kupił mieszkanie za 180 tys. zł, urząd zapytał o źródło 60 tys., których nie miał na koncie przed darowiznę.
Pokazał umowę darowizny, ale to nie wystarczyło. Urząd uznał, że nie ma dowodu, że pieniądze faktycznie pochodzą od rodziców – mogły pochodzić z jakiegokolwiek źródła. Musiał zapłacić zaległy podatek od darowizny plus odsetki za zwłokę. Całkowity koszt błędu wyniósł około 15 tys. zł, choć darowizna była w pełni legalna. Gdyby rodzice zrobili przelew na jego konto, wszystko byłoby w porządku.
Bank zapyta, skąd masz te pieniądze
Kobieta z Warszawy chciała wypłacić 80 tys. zł na zakup używanego samochodu. Przyszła do banku z dowodem, myśląc że to formalna sprawa. Bank poprosił o uzasadnienie wypłaty i dokumenty potwierdzające pochodzenie środków. Musiała pokazać umowę o pracę, trzy ostatnie przelewy wynagrodzenia, wyjaśnić że oszczędzała przez dwa lata. Wypłata została zrealizowana, ale zamiast jednego dnia czekała prawie tydzień.
Banki mogą wymagać zgłoszenia każdej wypłaty powyżej 20-30 tys. zł. Standardowe limity w bankomatach to 5-10 tys. dziennie, więc większe sumy i tak trzeba zamawiać w oddziale. A tam czeka rozmowa z konsultantem i pytania o źródło pieniędzy.
Każda transakcja gotówkowa przekraczająca 15 tys. euro trafia automatycznie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. To około 65-70 tys. zł. Ale bank może zgłosić również mniejsze kwoty, jeśli uzna je za podejrzane. Częste wpłaty po kilka tysięcy złotych, przelewy od różnych osób na podobne kwoty, nietypowe tytuły przelewów – wszystko to może uruchomić alarm.
Małżeństwo zapłaciło 20 tys. podatku od 27 tys. oszczędności
Małżeństwo kupiło dom za 320 tys. zł. Nie potrafili udokumentować pochodzenia 27 tys. Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z fiskusem – brak dowodów oznacza podatek. Zapłacili ponad 20 tys. zł podatku od relatywnie niewielkiej kwoty, której nie udokumentowali. Reszta transakcji była w porządku, ale te 27 tys. zł kosztowało ich fortunę.
Próbowali tłumaczyć, że to były oszczędności gromadzone przez dekady – stare pierścionki, gotówka z lat 60., waluta z czasów NRD. Urząd uznał to za niewiarygodne bez twardych dowodów. NSA potwierdził decyzję w wyroku – to podatnik musi wykazać, że jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych źródłach przychodu.
Co dokumentować, żeby przeżyć kontrolę?
Najważniejsze dokumenty to potwierdzenia wypłat z banku z konkretną datą i kwotą. Każda wypłata powinna mieć potwierdzenie – to twój podstawowy dowód. Umowy o dodatkowe prace, nawet nieformalne. Jeśli komuś robiłeś remont, poproś o potwierdzenie SMS-em lub mailem. To lepsze niż nic.
Dokumenty sprzedaży rzeczy – jeśli sprzedałeś samochód za 40 tys., zachowaj umowę i dowód wpłaty. Umowy pożyczek od rodziny obowiązkowo na piśmie i zgłoszone do urzędu. Nie wystarczy ustna umowa z mamą. Dokumenty spadkowe zachowuj przez wiele lat. Polisy ubezpieczeniowe z wypłaconymi odszkodowaniami – to często zapomniany dowód legalnego dochodu.
Standardowo urząd skarbowy może cofnąć się aż do pięciu lat wstecz, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli kupiłeś coś w 2021 roku i nie zapłaciłeś podatku, wciąż możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności w 2026 roku.
Co to oznacza dla ciebie?
Trzymanie gotówki w domu to twoje fundamentalne prawo. Polskie prawo nie zabrania tego i nie ma żadnych limitów. Ale w praktyce każdy większy wydatek wymaga solidnego udokumentowania źródła pieniędzy. Bez twardych dowodów zapłacisz 75% podatku od nieudokumentowanej kwoty.
Jeśli planujesz większy zakup – mieszkanie, samochód, remont – zacznij dokumentować pochodzenie pieniędzy już teraz. Nie w momencie gdy przyjdzie wezwanie, bo wtedy będzie za późno. Przelewy bankowe, umowy, faktury, zaświadczenia – wszystko to może uratować cię przed utratą trzech czwartych oszczędności.
Najlepszą ochroną jest proaktywne podejście. Duże sumy wpłacaj na konto stopniowo, z opisem źródła. Jeśli dostajesz darowiznę, niech darczyńca zrobi przelew, nie da ci gotówki. Jeśli sprzedajesz coś wartościowego, rób to przez przelew, nie gotówką. Zachowuj dokumenty minimum pięć lat. To może wydawać się uciążliwe, ale w przypadku kontroli okaże się być jedyną rzeczą, która stoi między tobą a gigantycznym rachunkiem podatkowym.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.