Senator USA grzmi: „To akt wojny”. Pierwsze reakcje z USA na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej
W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Cztery lotniska zostały zamknięte, a obiekty zostały zestrzelone przez polską obronę powietrzną. Jest reakcja USA.
Wojsko Polskie podjęło działania obronne, mające na celu neutralizację zagrożenia. Szef Sztabu Generalnego Wiesław Kukuła poinformował, że operacja trwa, prosząc jednocześnie o cierpliwość w oczekiwaniu na szczegółowe komunikaty. Szef BBN Sławomir Cenckiewicz zaapelował, by mieszkańcy polegali wyłącznie na oficjalnych źródłach i byli wyczuleni na dezinformację.
Premier Donald Tusk zapewnił, że pozostaje w stałym kontakcie z prezydentem RP Karolem Nawrockim oraz odebrał meldunki od dowództwa operacyjnego.
Reakcja Stanów Zjednoczonych
Informacje o naruszeniu polskiego nieba trafiły także do USA. Sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Marco Rubio potwierdził, że został poinformowany o rosyjskich dronach nad Polską. Na ten temat pytano również prezydenta Donalda Trumpa, ale nie zajął jeszcze stanowiska.
Najostrzej zareagował republikański kongresmen Joe Wilson. W swoim wpisie na platformie X określił działania Rosji mianem „aktu wojny”. Wskazał, że atak nastąpił zaledwie kilka dni po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu.
Wilson wezwał prezydenta USA do przyjęcia sankcji, które – jak podkreślił – „doprowadzą Rosję do bankructwa”. Domagał się również przekazania Ukrainie broni zdolnej do ataku wewnątrz Rosji.
„Putin nie zadowala się już tylko przegrywaniem w Ukrainie, bombardując matki i dzieci. Teraz testuje naszą determinację na terytorium NATO” – napisał kongresmen. I dodał, że wolne narody pokażą Rosji, czym są granice.
Joe Wilson, od 24 lat zasiadający w Izbie Reprezentantów, pełni obecnie funkcję współprzewodniczącego Komisji Helsińskiej – organu zajmującego się prawami człowieka i kwestiami bezpieczeństwa w ramach OBWE.
Wszyscy czekają na reakcję Donalda Trumpa w tej sprawie.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.