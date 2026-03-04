Seniorzy mogą zapomnieć o opłatach. W portfelu zostanie nawet kilkaset złotych miesięcznie [04.03.2026]
Tysiące emerytów każdego dnia kupuje bilet na autobus, mimo że mogłoby jechać za darmo. Miliony Polaków opłacają abonament RTV, choć spełniają warunki zwolnienia. Dziesiątki tysięcy seniorów przepłaca za wywóz śmieci, choć gmina mogłaby pokryć część rachunku. Mechanizm jest zawsze ten sam: prawo daje uprawnienie, ale nie podaje go na tacy. Trzeba wiedzieć, że ono istnieje – i wiedzieć, gdzie po nie sięgnąć.
Abonament RTV: większość emerytów nie musi płacić, ale wciąż płaci
W 2025 r. miesięczna opłata za abonament RTV wynosi 27,30 zł za telewizor (lub telewizor i radio łącznie) oraz 8,70 zł za samo radio – łącznie ponad 327 zł rocznie. Tymczasem ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje zwolnienie dla dwóch grup seniorów.
Pierwsza – i znacznie szersza – obejmuje osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 4090,86 zł brutto miesięcznie. To dokładnie 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS za rok poprzedni (8181,72 zł za 2024 r.). Zgodnie z danymi ZUS, średnia emerytura w Polsce w lutym 2025 r. wynosiła 3953,79 zł brutto – a więc zdecydowana większość świadczeniobiorców mieści się w tym limicie i ma prawo do zwolnienia, o którym po prostu nie wie.
Druga grupa to osoby, które ukończyły 75 lat – one zwolnione są z mocy prawa, automatycznie, bez składania żadnych wniosków. Warunkiem jest jedynie wcześniejsza rejestracja odbiornika w Poczcie Polskiej. Jeśli PESEL abonenta jest w systemie, Poczta Polska sama przestaje naliczać opłaty.
Seniorzy w wieku 60-74 lata muszą dopełnić jednej formalności: osobiście pojawić się w placówce Poczty Polskiej z dowodem osobistym i decyzją ZUS o wysokości emerytury. Formularz oświadczenia jest dostępny na miejscu. Wniosek nie może być złożony online ani korespondencyjnie. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od 1. dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentów – każdy miesiąc zwłoki to realna strata.
Autobus za darmo – ale nie wszędzie i nie dla każdego
Transport to obszar, gdzie prawo jest mocno zdecentralizowane. Nie ma jednej ogólnopolskiej ulgi na komunikację miejską – każdy samorząd ustala swoje zasady. Różnice bywają ogromne: w jednym mieście senior płaci połowę, w sąsiednim jedzie za darmo.
Podstawową, ogólnopolską ulgą jest 50% zniżka na przejazdy komunikacją miejską dla emerytów i rencistów – wystarczy okazać legitymację emeryta-rencisty wydaną przez ZUS (dostępna też jako mLegitymacja w aplikacji mObywatel). Jednak wiele miast idzie znacznie dalej. Bezpłatne przejazdy dla seniorów powyżej 65 lat obowiązują we Wrocławiu, Bydgoszczy i Lublinie. W Warszawie, Krakowie i Katowicach granica bezpłatności przesuwa się do 70 lat – wystarczy okazać dowód osobisty. W stolicy osoby po 65. roku życia mogą za to kupić roczny bilet seniora za 50 zł i jeździć bez ograniczeń przez cały rok.
W pociągach sytuacja jest bardziej ujednolicona. PKP Intercity oferuje Bilet Seniora ze zniżką 30% dla każdej osoby, która ukończyła 60 lat – wystarczy dowód osobisty. Polregio w ramach taryfy REGIO Senior daje 25% zniżki na bilety jednorazowe i 10% na bilety okresowe dla osób po 60. roku życia. Emeryci i renciści mają też ustawowe prawo do 37% ulgi na 2 przejazdy rocznie pociągami PKP w 2. klasie – do skorzystania z tego uprawnienia potrzebne jest zaświadczenie z terenowej jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Wiele samorządów prowadzi też lokalne programy kart seniora. W Poznaniu działa Poznańska Złota Karta (OK Poznań) – dla osób po 60. roku życia płacących podatek PIT w Poznaniu – która daje zniżki nie tylko na transport, ale też w instytucjach kultury, sportu i zdrowia. Podobne programy funkcjonują w Krakowie, Gdańsku, Toruniu i dziesiątkach mniejszych miast.
Śmieci: tu decyduje rada gminy, nie ustawa
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to dziś jeden z szybciej rosnących wydatków. W Katowicach stawki wzrosły o 30% do 35,20 zł miesięcznie na osobę, w Radomiu od października 2024 r. mieszkańcy domów jednorodzinnych płacą 78 zł, a blokowisk – 60 zł miesięcznie. W wielu kolejnych miastach podwyżki są planowane na 2025 r.
Tymczasem zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2024 poz. 399), rada gminy może uchwalić częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty dla określonych grup mieszkańców – w tym osób o niskich dochodach oraz seniorów. Problem w tym, że „może”, a nie „musi” – i nie każda gmina z tej możliwości korzysta. Tam gdzie korzysta, ulga nie jest przyznawana automatycznie.
Przykłady miast, które wypracowały własne systemy wsparcia: w Warszawie działa program „Warszawska Pomoc Osłonowa” – osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe z dochodem do 1940 zł netto mogą otrzymać zasiłek celowy pokrywający co najmniej 50% opłaty śmieciowej. W Krakowie seniorzy mogą ubiegać się o 30% zniżkę, we Wrocławiu osoby po 65. roku życia – nawet do 50% w zależności od sytuacji ekonomicznej.
Jest też sytuacja, gdy zwolnienie staje się pełne: jeśli senior przez dłuższy czas faktycznie nie zamieszkuje nieruchomości – bo przebywa w sanatorium, domu opieki lub u rodziny – może złożyć deklarację o braku osób zamieszkujących lokal. Wtedy gmina może umorzyć opłatę w całości, pod warunkiem udokumentowania nieobecności. Procedurę i wymagane dokumenty ustala każda gmina indywidualnie.
Gdzie szukać i co mieć przy sobie
Żadna z opisanych ulg nie działa „sama z siebie” – poza automatycznym zwolnieniem z RTV dla osób po 75. roku życia. We wszystkich pozostałych przypadkach senior musi złożyć wniosek lub okazać odpowiedni dokument. Pierwszym krokiem do każdej z wymienionych ulg jest ustalenie, co konkretnie oferuje dana instytucja lub gmina.
Przy abonamencie RTV: Poczta Polska, dowód osobisty + decyzja ZUS o wysokości emerytury. Przy ulgach komunikacyjnych: dowód osobisty (dla ulg wiekowych) lub legitymacja emeryta-rencisty z ZUS (dla ulg statusowych). Przy zniżkach na wywóz śmieci: urząd gminy lub Ośrodek Pomocy Społecznej – warto zadzwonić lub sprawdzić stronę urzędu miasta. Wiele programów wymaga wypełnienia krótkiego wniosku i dostarczenia dokumentu potwierdzającego dochód.
Karty seniora – zarówno lokalne, jak i ogólnopolska Karta Seniora prowadzona przez Fundację Inicjatyw Senioralnych – dają dostęp do szerszego pakietu zniżek w jednym miejscu. Warto sprawdzić, czy gmina lub miasto prowadzi taki program – często wystarczy jedna wizyta w urzędzie.
Co zrobić już dziś – poradnik czytelnika
Pierwsza rzecz: sprawdź swój wiek i wysokość emerytury pod kątem abonamentu RTV. Jeśli masz powyżej 60 lat i emerytura brutto nie przekracza 4090,86 zł – masz prawo do zwolnienia. Nie czekaj: każdy miesiąc, w którym płacisz, to pieniądze stracone bezpowrotnie, bo zwolnienie nie działa wstecz. Zbierz decyzję ZUS i dowód osobisty i idź na pocztę w tym tygodniu.
Druga rzecz: sprawdź, jakie ulgi na komunikację oferuje Twoje miasto. Wejdź na stronę lokalnego zarządu transportu miejskiego i wpisz swój wiek – w większości miast szczegółowa tabela ulg jest tam dostępna. Jeśli masz ukończone 65 lub 70 lat, możliwe, że w ogóle nie musisz kupować biletu. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty.
Trzecia rzecz: zadzwoń lub napisz do urzędu gminy z pytaniem, czy i jakie ulgi na wywóz śmieci przysługują seniorom lub osobom o niskich dochodach. Nie zakładaj, że ich nie ma – wiele gmin oferuje pomoc, ale nie ogłasza tego aktywnie. Wystarczy jedno pytanie, by dowiedzieć się, czy możesz złożyć wniosek.
Jeśli masz bliskich po 60. roku życia – podaj im te informacje. Zwłaszcza RTV: to jedna wizyta na poczcie i kilkaset złotych oszczędności rocznie.
