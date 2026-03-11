Seniorzy nie muszą już płacić. W kieszeni zostanie kilka tysięcy zł
Większość uprawnionych seniorów i tak nie korzysta ze wszystkich przysługujących im zniżek i zwolnień – często dlatego, że nikt im o nich nie powiedział. Tymczasem suma oszczędności, które można uzbierać z komunikacji, kolei, podatku, abonamentu RTV czy apteki, może sięgnąć kilku tysięcy złotych rocznie. Zebraliśmy listę świadczeń, które przysługują osobom po 60., 65. i 75. roku życia w 2026 r.
Abonament RTV: w 2026 r. wyższy limit, więcej zwolnionych
Abonament RTV za telewizor i radio kosztuje w 2026 r. 30,50 zł miesięcznie, czyli 366 zł rocznie. Znaczna część seniorów może jednak nie płacić ani grosza – i to legalnie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728 z późn. zm.).
W 2026 r. wzrósł limit dochodowy uprawniający do zwolnienia. Z opłat zwolnieni są emeryci, którzy ukończyli 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 4 451,78 zł brutto miesięcznie. To 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r. (8 903,56 zł), które ogłosił prezes GUS w obwieszczeniu z 9 lutego 2026 r. Poprzedni limit wynosił 4 090,86 zł – oznacza to, że spora grupa seniorów, która dotąd musiała płacić, może teraz ubiegać się o zwolnienie.
Zwolnienie nie następuje automatycznie. Należy zgłosić się do dowolnej placówki Poczty Polskiej z dowodem osobistym, decyzją ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego o wysokości świadczenia oraz złożyć pisemne oświadczenie. Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentów.
Osoby, które ukończyły 75 lat, są zwolnione automatycznie – bez żadnych dokumentów i wizyt na poczcie. Poczta Polska weryfikuje wiek na podstawie numeru PESEL. Zwolnienie wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca po osiągnięciu tego wieku.
Kolej: 2 przejazdy rocznie z ulgą 37%, albo Bilet Seniora bez limitu
Na kolei obowiązują 2 odrębne ścieżki zniżek i warto znać obie, bo działają inaczej.
- Ustawowa ulga 37% przysługuje posiadaczom legitymacji emeryta-rencisty wydawanej przez ZUS. Uprawnia ona do 2 przejazdów w roku kalendarzowym ze zniżką 37% w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych – w tym PKP Intercity i Pendolino, ale wyłącznie w 2. klasie. Ważne: przejazd „tam i z powrotem” liczy się jako 2 oddzielne przejazdy, co wyczerpuje roczny limit. Potwierdzeniem uprawnień jest legitymacja emeryta-rencisty oraz dowód tożsamości. Od 12 lipca 2026 r. ZUS wprowadzi nowy, laminowany wzór legitymacji – stare dokumenty pozostają ważne do końca okresu, na który zostały wydane. Legitymacja będzie też dostępna jako mLegitymacja w aplikacji mObywatel.
- Bilet Seniora to z kolei oferta PKP Intercity skierowana do wszystkich osób po 60. roku życia – niezależnie od tego, czy dana osoba pobiera emeryturę. Daje 30% rabatu na przejazdy i nie jest limitowany liczbą przejazdów w roku. Do skorzystania wystarczy dowód osobisty potwierdzający wiek.
Komunikacja miejska: im starszy, tym taniej – aż do zera
Ulgi w komunikacji miejskiej nie są uregulowane centralnie – każdy samorząd ustala je samodzielnie. W praktyce większość dużych miast oferuje seniorom znaczące zniżki, a po osiągnięciu określonego wieku – całkowicie bezpłatne przejazdy.
Najczęstszy schemat to 50% zniżka dla osób po 60. lub 65. roku życia oraz darmowe przejazdy od 70. lub 75. roku życia. Przykładowo w Warszawie bezpłatne przejazdy komunikacją miejską przysługują osobom, które ukończyły 75 lat – wystarczy okazać dokument tożsamości z datą urodzenia. Przed podróżą warto sprawdzić aktualne zasady na stronie miejskiego przewoźnika lub urzędu gminy, bo progi wiekowe i zakres ulg różnią się między miastami.
PIT-0 dla pracującego seniora: do 85 528 zł bez podatku
To jedna z mniej znanych, a najbardziej wartościowych preferencji podatkowych dla osób starszych. Tzw. ulga dla pracujących seniorów, wprowadzona ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 2105) w ramach Polskiego Ładu, zwalnia z PIT przychody do kwoty 85 528 zł rocznie.
Warunki są 3: senior musi osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), uzyskiwać przychody z pracy na etacie, zlecenia objętego składkami społecznymi lub działalności gospodarczej, a przy tym nie pobierać emerytury ani renty. Ten ostatni warunek bywa pułapką – wystarczy, że świadczenie było pobierane przez choćby część roku, żeby ulga za ten okres przepadła.
W praktyce senior zarabiający miesięcznie ok. 7 000 zł brutto i niebiorący emerytury nie zapłaci podatku dochodowego w ogóle – bo cały roczny dochód (84 000 zł) mieści się w limicie zwolnienia. Przy zarobkach zbliżonych do średniej krajowej oszczędność podatkowa wynosi kilka tysięcy złotych rocznie. Ulgę można stosować już w trakcie roku po złożeniu oświadczenia pracodawcy lub rozliczyć ją dopiero w zeznaniu rocznym – nic się nie traci.
Karta Dużej Rodziny: nie tylko dla rodziców z dziećmi w domu
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej 3 dziećmi – ale co ważne, rodzice zachowują prawo do karty dożywotnio, nawet gdy dzieci dawno się usamodzielniły. Wystarczy, że dana osoba w przeszłości wychowała co najmniej 3 dzieci.
Karta uprawnia do zniżek u kilkuset partnerów – m.in. na przejazdy PKP Intercity (do 37%), bilety lotnicze LOT-u (do 30%), usługi bankowe, parki rozrywki, muzea i sklepy. W 2026 r. lista partnerów programu jest dostępna na stronie empatia.mrips.gov.pl. Karta jest bezpłatna, a wniosek można złożyć przez portal Emp@tia lub w urzędzie gminy.
Karta Seniora: zniżki w całym mieście za złożenie jednego wniosku
Wiele gmin prowadzi własne programy Karta Seniora – wystarczy mieć 60 lub więcej lat i złożyć wniosek w urzędzie gminy. Karta nie wymaga posiadania emerytury ani spełniania kryteriów dochodowych. Zakres zniżek zależy od samorządu, ale najczęściej obejmuje tańsze lub bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, wstęp na pływalnię i do obiektów sportowych, bilety do teatru, muzeum, kina, a nierzadko też rabaty u lokalnych przedsiębiorców.
Karta gminna działa równolegle z legitymacją emeryta-rencisty – oba dokumenty można mieć jednocześnie i korzystać z uprawnień wynikających z każdego z nich niezależnie.
Co warto zrobić – lista kontrolna dla seniora
Jeśli masz powyżej 60 lat i chcesz sprawdzić, z jakich ulg korzystasz, a z jakich jeszcze nie:
- Abonament RTV: sprawdź, czy Twoja emerytura nie przekracza 4 451,78 zł brutto. Jeśli tak – idź na pocztę z dowodem osobistym i decyzją ZUS. Jeśli skończyłeś 75 lat – zwolnienie działa automatycznie.
- Kolej: masz legitymację emeryta-rencisty? Możesz skorzystać ze zniżki 37% na 2 przejazdy w roku. Na pozostałe – poproś o Bilet Seniora (30%, bez limitu przejazdów).
- Komunikacja miejska: sprawdź na stronie swojego miasta, jaki jest próg wiekowy dla bezpłatnych przejazdów.
- PIT-0: jeśli pracujesz i nie pobierasz emerytury mimo osiągnięcia wieku emerytalnego – złóż oświadczenie pracodawcy lub uwzględnij ulgę w zeznaniu rocznym. Zwolnienie obejmuje do 85 528 zł rocznie.
- Karta Dużej Rodziny: wychowałeś 3 lub więcej dzieci? Karta przysługuje Ci dożywotnio – nawet jeśli dzieci są już dorosłe. Wniosek przez portal Emp@tia lub w urzędzie gminy.
- Karta Seniora: zapytaj w urzędzie gminy, czy prowadzą taki program – jeśli tak, wystarczy złożyć wniosek i podać wiek.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.