Seniorzy w szoku. Nowa metoda oszustwa. Policja ostrzega
Policja Mazowiecka informuje o kolejnym przypadku oszustwa podczas zakupów internetowych. 73-letni mieszkaniec powiatu płońskiego zamówił produkt medyczny, który według reklamy miał być profesjonalną protezą. Po otwarciu paczki okazało się, że to tania podróbka. Funkcjonariusze ostrzegają, że podobne zgłoszenia napływają z całego kraju.
Co się dokładnie zmienia
W sieci pojawia się coraz więcej ofert kierowanych do seniorów, które wyglądają jak profesjonalne produkty, a w rzeczywistości są tańszymi zamiennikami lub zupełnie innymi przedmiotami. Reklamy często wykorzystują zdjęcia prawdziwych wyrobów medycznych, a zamówienia realizowane są z płatnością przy odbiorze, co ma budzić zaufanie.
Kogo to dotyczy i na jakich zasadach
• Najczęściej zgłaszają się seniorzy, którzy kupują produkty zdrowotne lub codziennego użytku.
• Oszuści celują w osoby, które rzadziej weryfikują opinie o sprzedawcach.
• Policja odnotowuje, że jedna firma odpowiada za setki podobnych przypadków w różnych województwach.
Fakty z ostatniego zgłoszenia
• Cena zamówionego zestawu: 188 zł za protezę górną i dolną.
• Opis reklamowy: produkt profesjonalny, dopasowany do szczęki.
• Stan faktyczny: plastikowa zabawka zamiast protezy.
• Senior zorientował się o oszustwie dopiero po znalezieniu podobnych historii w internecie.
Terminy i skala zjawiska
• Zgłoszenia napływają do policji od kilku miesięcy.
• Sprawa została oficjalnie zgłoszona przez kolejnych poszkodowanych na przestrzeni ostatnich dni.
• 73-latek nie poinformował policji od razu, co utrudnia dochodzenie.
Co trzeba zrobić teraz
• Zawsze sprawdzić opinie o sklepie przed zakupem.
• Unikać ofert, które obiecują profesjonalny sprzęt medyczny w bardzo niskiej cenie.
• W razie otrzymania produktu niezgodnego z zamówieniem natychmiast zgłosić sprawę policji i złożyć reklamację.
• W przypadku seniorów warto poprosić rodzinę o pomoc przed dokonaniem zakupu.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli Ty lub Twoi bliscy robicie zakupy online, ten typ oszustwa może Was dotyczyć. Rosnąca liczba fałszywych ofert pokazuje, że oszuści wykorzystują coraz bardziej realistyczne reklamy. Brak natychmiastowej reakcji utrudnia odzyskanie pieniędzy, dlatego szybkie zgłoszenie ma kluczowe znaczenie. Ta wiedza pomaga uniknąć strat finansowych, szczególnie w grupie osób starszych.
Policja apeluje o ostrożność przy zakupach internetowych i dokładne weryfikowanie sprzedawców. Trend oszustw rośnie, dlatego warto znać podstawowe zasady bezpieczeństwa i rozmawiać o nich z rodziną. Jeśli chcesz, przygotuję dla Ciebie drugi materiał uzupełniający o najczęstszych metodach oszustów stosowanych wobec seniorów.
