Sensacja! Gdzie zarabia się najwięcej w Polsce? Zaskakujący raport, stolica straciła pierwsze miejsce.
To koniec dominacji Warszawy w rankingach wynagrodzeń. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego za pierwszy kwartał 2026 roku przyniosły sensacyjne rozstrzygnięcie: przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Krakowie wyprzedziło zarobki w stolicy. To pierwszy taki przypadek w historii polskich statystyk płacowych. Sprawdź, ile zarabia się pod Wawelem i jakie branże odpowiadają za ten rekordowy skok.
Kraków na szczycie, liczby, które zmieniają układ sił
Główny Urząd Statystyczny wskazuje na dynamiczny wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Średnia pensja w Krakowie przebiła barierę, która do tej pory była zarezerwowana wyłącznie dla Warszawy. Głównym motorem napędowym są firmy z kapitałem zagranicznym oraz sektor wysokich technologii.
|Miasto
|Śr. wynagrodzenie brutto (2026)
|Zmiana rok do roku
|Kraków
|ok. 10 200 – 10 450 zł
|+14,2%
|Warszawa
|ok. 9 950 – 10 100 zł
|+10,1%
|Gdańsk
|ok. 9 400 zł
|+9,5%
|Katowice
|ok. 9 100 zł
|+11,0%
- Sektor IT i High-Tech: Kraków stał się europejskim hubem dla gigantów technologicznych, gdzie pensje rosną najszybciej.
- Centra Usług Wspólnych (BPO/SSC): Ogromna koncentracja korporacji, które regularnie waloryzują płace, by utrzymać specjalistów.
- Struktura zatrudnienia: W Krakowie mniejszy odsetek pracowników zatrudnionych jest w handlu o niskich marżach, a większy w usługach specjalistycznych.
Warszawa traci koronę, co to oznacza dla rynku pracy?
Fakt, że statystyczny pracownik w Krakowie zarabia więcej niż w Warszawie, to potężny sygnał dla rynku nieruchomości i usług. Przez dekady to stolica była „ziemią obiecaną”, ale 2026 rok pokazuje, że specjalizacja i nowoczesne usługi mogą generować większą wartość niż centralizacja urzędów i wielkiego biznesu. Warto jednak pamiętać, że statystyka ta dotyczy sektora przedsiębiorstw nie obejmuje mniejszych firm ani budżetówki, co może nieco zmieniać obraz codzienności w obu miastach.
Niemniej jednak, Kraków udowodnił, że skutecznie przyciąga najwyżej płatne miejsca pracy w regionie. Dla Warszawy to zimny prysznic i dowód na to, że koszty życia w stolicy nie zawsze idą w parze z najwyższą dynamiką płac. Walka o talent w 2026 roku przenosi się pod Wawel, co z pewnością przełoży się na dalszy wzrost cen najmu i usług w tym mieście. Dane GUS są nieubłagane: stolica płac oficjalnie się przeprowadziła, a Kraków stał się nowym punktem odniesienia dla aspirujących specjalistów w całej Polsce.
