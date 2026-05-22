Setki policjantów, wojsko, psy tropiące i drony. Szukają 12-letniej Elżbiety w Krakowie. Jeśli jedziesz tam w weekend – przeczytaj rysopis

22 maja 2026 23:40 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Od czwartku 21 maja w krakowskim Lesie Wolskim trwa jedna z największych akcji poszukiwawczych w Małopolsce w tym roku. Zaginęła 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Szukają jej policjanci, strażacy, żołnierze WOT i grupy z dronami. Każde dodatkowe oczy się liczą – a w majowy weekend tysiące warszawiaków jedzie właśnie w kierunku Krakowa.

Zaginiona 12-latka. Fot. Policja.
Fot. Policja.

Co wiadomo o zaginięciu

Elżbieta Wojtacka, lat 12, wyszła z domu w czwartek 21 maja, żeby spotkać się z rówieśnikami. Od tego momentu nie wróciła i nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną. Krakowska Komenda Miejska Policji potwierdziła zaginięcie i koordynuje poszukiwania.

Główny teren działań to Las Wolski – duży kompleks leśny w zachodniej części Krakowa, w pobliżu zoo i Kopca Kościuszki. Służby sprawdzają kolejne sektory metodycznie, z podziałem na wyznaczone strefy.

Rysopis zaginionej

Elżbieta Wojtacka, 12 lat
– wzrost: 161 cm
– włosy: blond, długości do łopatek
– ubrana w: czarną bluzę z kapturem, dżinsy za kolano, czarno-białe buty
– prawdopodobnie miała przy sobie: czarną torebkę z kolorowymi przypinkami

Kto szuka i jakie siły zaangażowano

W akcji uczestniczą: 115 strażaków z KM PSP Kraków, Szkoły Aspirantów PSP i OSP, wyposażonych w 22 pojazdy, 2 grupy dronowe i 6 psów ratowniczych. Działaniami straży pożarnej dowodzi na miejscu zastępca komendanta miejskiego bryg. Damian Woszczyna. Równolegle ponad 60 żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeczesuje pięć kilometrów kwadratowych lasu w pięciu sekcjach z mapami topograficznymi.

Każda informacja może być kluczowa. Komisariat Policji IV w Krakowie: 47 835 29 13. Numer alarmowy: 112.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna