Setki policjantów, wojsko, psy tropiące i drony. Szukają 12-letniej Elżbiety w Krakowie. Jeśli jedziesz tam w weekend – przeczytaj rysopis
Od czwartku 21 maja w krakowskim Lesie Wolskim trwa jedna z największych akcji poszukiwawczych w Małopolsce w tym roku. Zaginęła 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Szukają jej policjanci, strażacy, żołnierze WOT i grupy z dronami. Każde dodatkowe oczy się liczą – a w majowy weekend tysiące warszawiaków jedzie właśnie w kierunku Krakowa.
Co wiadomo o zaginięciu
Elżbieta Wojtacka, lat 12, wyszła z domu w czwartek 21 maja, żeby spotkać się z rówieśnikami. Od tego momentu nie wróciła i nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną. Krakowska Komenda Miejska Policji potwierdziła zaginięcie i koordynuje poszukiwania.
Główny teren działań to Las Wolski – duży kompleks leśny w zachodniej części Krakowa, w pobliżu zoo i Kopca Kościuszki. Służby sprawdzają kolejne sektory metodycznie, z podziałem na wyznaczone strefy.
Rysopis zaginionej
Elżbieta Wojtacka, 12 lat
– wzrost: 161 cm
– włosy: blond, długości do łopatek
– ubrana w: czarną bluzę z kapturem, dżinsy za kolano, czarno-białe buty
– prawdopodobnie miała przy sobie: czarną torebkę z kolorowymi przypinkami
Kto szuka i jakie siły zaangażowano
W akcji uczestniczą: 115 strażaków z KM PSP Kraków, Szkoły Aspirantów PSP i OSP, wyposażonych w 22 pojazdy, 2 grupy dronowe i 6 psów ratowniczych. Działaniami straży pożarnej dowodzi na miejscu zastępca komendanta miejskiego bryg. Damian Woszczyna. Równolegle ponad 60 żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeczesuje pięć kilometrów kwadratowych lasu w pięciu sekcjach z mapami topograficznymi.
Każda informacja może być kluczowa. Komisariat Policji IV w Krakowie: 47 835 29 13. Numer alarmowy: 112.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.