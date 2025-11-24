Setki złotych dla seniorów. Oto, kto dostanie pieniądze
Miliony emerytów może odzyskać pieniądze potrącone jako zaliczka na podatek od trzynastej i czternastej emerytury. Kwoty sięgają nawet 404 złotych, ale pod warunkiem, że senior spełnia konkretne wymogi. System Twój e-PIT ruszy już 15 lutego 2025 roku. Sprawdź, czy należy ci się zwrot i ile możesz otrzymać.
Od 2023 roku dodatkowe świadczenia emerytalne – trzynasta i czternasta emerytura – są objęte zaliczką na podatek dochodowy. To oznacza, że ZUS automatycznie potrąca część tych pieniędzy na poczet podatku. Dla wielu seniorów ta zaliczka okazuje się jednak nadpłatą, którą można odzyskać po rocznym rozliczeniu PIT. Problem w tym, że nie wszyscy o tym wiedzą, a jeszcze mniej osób rozumie, ile konkretnie może odzyskać.
Fakt.pl przeprowadził szczegółowe wyliczenia, które pokazują, że maksymalny zwrot może wynieść nawet 404 złote. Ale są też osoby, które nie dostaną ani złotówki – mimo że ZUS potrącił im zaliczkę. Wszystko zależy od wysokości podstawowej emerytury i całkowitego rocznego dochodu.
Kto ma prawo do zwrotu
Podstawowa zasada jest prosta – zwrot przysługuje seniorom, których łączny dochód roczny nie przekroczył 30 tysięcy złotych. To właśnie kwota wolna od podatku w Polsce. Jeśli twoje roczne dochody mieszczą się poniżej tego progu, fiskus musi zwrócić ci pobrane zaliczki.
W praktyce oznacza to, że miesięczne świadczenia emerytalne nie mogą przekraczać około 2,5 tysiąca złotych brutto. Ale uwaga – nie chodzi tylko o emeryturę podstawową, lecz o wszystkie świadczenia łącznie, włączając trzynastkę i czternastkę. To częsta pułapka, w którą wpadają seniorzy myślący, że liczy się tylko ich stała, miesięczna emerytura.
Drugim warunkiem jest faktyczne złożenie rocznego rozliczenia podatkowego, czyli PIT-37. To kluczowe – zwrot nie przyjdzie sam z siebie. Musisz złożyć zeznanie, w którym urząd skarbowy zobaczy, że twoje roczne dochody nie przekroczyły kwoty wolnej, a zaliczki zostały pobrane. Dopiero wtedy system wygeneruje nadpłatę do zwrotu.
Istnieje też trzeci, często pomijany warunek. Zwrotu nie dostaną osoby objęte egzekucją komorniczą lub mające zadłużenie wobec państwa. Jeśli jesteś winny państwu pieniądze – na przykład z tytułu nieopłaconego abonamentu RTV czy innych zaległości – nadpłata zostanie automatycznie przeznaczona na spłatę tych zobowiązań. Formalnie dostaniesz zwrot, ale pieniądze nie trafią na twoje konto, tylko na rachunek wierzyciela.
Ile konkretnie możesz odzyskać
Według obliczeń publikowanych przez Fakt.pl i Gazetę Prawną, wysokość zwrotu zależy bezpośrednio od wysokości podstawowej emerytury. Im niższa emerytura, tym niższy zwrot – bo niższe były pobrane zaliczki. Ale jest też górna granica, powyżej której zwrotu w ogóle nie ma.
Osoby otrzymujące minimalną emeryturę brutto, czyli 1780,96 złotych, mogą liczyć na zwrot w wysokości około 236-250 złotych. To kilka miesięcy abonamentu telefonicznego lub ogrzewania mieszkania. Nie jest to kwota transformująca budżet, ale dla wielu seniorów każda złotówka się liczy.
Maksymalny zwrot wynosi 404 złote. Otrzymają go osoby, których miesięczna emerytura netto wynosi około 2184 złotych, czyli brutto około 2400 złotych. To złoty środek – wystarczająco niska emerytura, by nie przekroczyć limitu 30 tysięcy złotych rocznie (łącznie z trzynastką i czternastką), ale na tyle wysoka, że pobrane zaliczki są znaczące.
Dla emerytury na poziomie 2000 złotych brutto zwrot wyniesie około 308 złotych. Dla 1500 złotych brutto – około 188 złotych. Dla 1200 złotych brutto – około 116 złotych. Dla 1000 złotych brutto – około 68 złotych. Jak widać, kwoty są znaczące, zwłaszcza dla osób z niższymi świadczeniami, dla których każde dodatkowe 100 czy 200 złotych może oznaczać różnicę między kupnem leków a rezygnacją z nich.
Zwrotu nie otrzymają osoby, których miesięczna emerytura netto przekracza 2275 złotych. Przy takich dochodach roczny limit 30 tysięcy złotych zostaje przekroczony po doliczeniu trzynastej i czternastej emerytury, więc podatek jest należny i nie ma mowy o nadpłacie.
Kiedy i jak dostaniesz pieniądze
System Twój e-PIT zostanie uruchomiony 15 lutego 2025 roku. Od tego dnia będzie można składać roczne rozliczenia podatkowe za 2024 rok. W systemie pojawią się wstępnie wypełnione deklaracje, które urząd skarbowy przygotował na podstawie danych otrzymanych od ZUS i innych płatników.
Jeśli zdecydujesz się na rozliczenie elektroniczne przez Twój e-PIT, zwrot powinien trafić na twoje konto w ciągu 45 dni od zaakceptowania deklaracji. W praktyce wiele osób otrzymuje pieniądze znacznie szybciej – często już po kilku dniach. System działa sprawnie, a jeśli zeznanie nie budzi wątpliwości urzędników, przelew następuje automatycznie.
Osoby rozliczające się tradycyjnie, w formie papierowej, będą musiały uzbroić się w cierpliwość. Urząd skarbowy ma wtedy do 90 dni, czyli trzech miesięcy, na dokonanie zwrotu. To oznacza, że pieniądze mogą przyjść nawet pod koniec lipca 2025 roku. Różnica jest ogromna – ci, którzy złożą PIT elektronicznie już w lutym, dostaną zwrot prawdopodobnie w marcu lub na początku kwietnia. Ci, którzy wyślą papierowy formularz pod koniec kwietnia, mogą czekać do sierpnia.
Jest jeszcze jedna grupa, która ma przywilej szybszego zwrotu – posiadacze Karty Dużej Rodziny. Jeśli złożą zeznanie elektronicznie, otrzymają zwrot w ciągu zaledwie 30 dni. To dodatkowa zachęta do korzystania z elektronicznych form rozliczenia.
Zwrot zostanie przelany na konto bankowe, jeśli w zeznaniu podasz numer swojego rachunku. To najwygodniejsza i najszybsza opcja – bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli jednak nie podasz numeru konta, urząd wyśle pieniądze przekazem pocztowym na adres zamieszkania. Tutaj pojawia się haczyk – koszty przekazu pocztowego zostaną potrącone z kwoty zwrotu. Zamiast 404 złotych możesz dostać 390 czy 395 złotych. Dla osób z niższymi zwrotami to odczuwalna różnica.
Trzynasta i czternasta emerytura – kto je dostaje
Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane osobom uprawnionym do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Kluczowe jest, że uprawnieni muszą pobierać te świadczenia na dzień 31 marca roku, w którym wypłacana jest trzynastka.
Wysokość trzynastej emerytury jest stała – w 2024 roku wynosiła 1780,96 złotych brutto. Otrzymuje ją każda osoba uprawniona, bez względu na wysokość podstawowego świadczenia. Bogaty emeryt z emeryturą 10 tysięcy złotych dostanie dokładnie tyle samo co emeryt z minimalnym świadczeniem. To czyni trzynastkę powszechnym świadczeniem, bez progów dochodowych.
Czternasta emerytura działa nieco inaczej. Również wynosi 1780,96 złotych brutto, ale nie przysługuje w pełnej wysokości wszystkim. Pełną czternastkę otrzymują osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 złotych brutto. Powyżej tego progu czternastka jest zmniejszana – im wyższa emerytura, tym niższa czternastka, aż do całkowitego zera przy najwyższych świadczeniach.
Od obu tych świadczeń ZUS automatycznie potrąca zaliczkę na podatek dochodowy. Dla wielu seniorów te zaliczki okazują się właśnie nadpłatą, którą można odzyskać w rozliczeniu rocznym.
Jak złożyć PIT i nie popełnić błędów
Najprostszy sposób to skorzystanie z systemu Twój e-PIT. Wystarczy zalogować się przez Profil Zaufany – jeśli go nie masz, możesz założyć go online lub w urzędzie. Po zalogowaniu zobaczysz przygotowaną przez urząd deklarację. System automatycznie wpisał twoje dochody z ZUS, potrącone zaliczki, przeliczył podatek należny i wyliczył nadpłatę.
W większości przypadków wystarczy sprawdzić, czy dane się zgadzają, i kliknąć „Akceptuję”. Gotowe. Jeśli korzystasz z dodatkowych ulg – na przykład rehabilitacyjnej, internetowej czy darowizn – musisz je ręcznie dopisać. Wtedy kwota zwrotu może być jeszcze wyższa.
Częsty błąd seniorów to pomijanie ulg, do których mają prawo. Ulga rehabilitacyjna to odliczenie wydatków na leki, sprzęt medyczny, zabiegi. Ulga internetowa – jeśli dopiero kupiłeś internet i nigdy wcześniej jej nie wykorzystałeś, możesz odliczyć 760 złotych rocznie przez dwa lata. Ulga na darowizny – jeśli wsparłeś organizację pożytku publicznego, możesz odliczyć 6 procent dochodu.
Drugi częsty błąd to niepodanie numeru konta bankowego. Sprawdź dwukrotnie, czy numer jest poprawny – jeden błąd w cyfrze i pieniądze trafią na niewłaściwe konto albo wrócą do urzędu, a ty będziesz musiał czekać dodatkowe tygodnie.
Trzeci błąd to wprowadzenie błędnych danych o wydatkach. Jeśli wpisujesz ulgę rehabilitacyjną, musisz mieć faktury i rachunki potwierdzające wydatki. Urząd może zażądać ich okazania. Jeśli nie będziesz w stanie udowodnić wydatków, będziesz musiał złożyć korektę PIT-u i zwrócić nienależnie wypłacone pieniądze.
Wspólne rozliczenie z małżonkiem może dać więcej
PIT.pl opublikował analizę, która pokazuje, że niektórzy emeryci mogą zyskać znacznie więcej, rozliczając się wspólnie z małżonkiem zamiast osobno. Różnica może wynieść nawet 1400 złotych. Jak to możliwe?
Wspólne rozliczenie działa według zasady, że dochody obojga małżonków są sumowane, dzielone na pół i od każdej połowy liczony jest podatek. Jeśli jeden z małżonków ma znacznie wyższe dochody niż drugi, wspólne rozliczenie wyrównuje je, co może obniżyć całkowity podatek do zapłaty.
Przykład: pani Barbara ma emeryturę 1500 złotych brutto miesięcznie i roczny dochód poniżej kwoty wolnej. Sama nie zapłaciłaby podatku, ale pobrano od niej zaliczki w wysokości 290 złotych. Jej mąż ma emeryturę 3000 złotych brutto i roczny dochód powyżej kwoty wolnej. Zapłacił zaliczki w wysokości 1080 złotych.
Gdyby rozliczali się osobno, pani Barbara dostałaby zwrot 290 złotych, a pan otrzymałby znacznie mniej lub wcale. Wspólne rozliczenie pozwala im zsumować dochody, podzielić je na pół i ponownie przeliczyć podatek. Dzięki temu ich łączny zwrot jest wyższy niż suma zwrotów indywidualnych.
System Twój e-PIT potrafi automatycznie wyliczyć, która opcja jest korzystniejsza. Zanim zaakceptujesz PIT, sprawdź symulację wspólnego rozliczenia. Może się okazać, że zyskasz kilkaset złotych więcej.
Kiedy zwrotu nie będzie
Nawet jeśli spełniasz wszystkie warunki – twoja emerytura jest niska, roczny dochód poniżej 30 tysięcy złotych, złożyłeś PIT – nadal możesz nie dostać zwrotu. Dlaczego?
Po pierwsze, zadłużenie wobec państwa. Jeśli zalegasz z opłatą abonamentu RTV, masz nieopłacone mandaty, zaległości podatkowe z poprzednich lat czy długi wobec ZUS, nadpłata zostanie automatycznie przekazana na spłatę tych zobowiązań. Formalnie dostaniesz zwrot, ale pieniądze nie trafią na twoje konto.
Po drugie, egzekucja komornicza. Jeśli komornik prowadzi przeciwko tobie postępowanie egzekucyjne, może zająć twój zwrot podatku. Urząd skarbowy wypłaci pieniądze nie tobie, tylko komornikowi, który rozliczy je z twoim długiem.
Po trzecie, błędy w zeznaniu. Jeśli pomylisz się w obliczeniach, wpiszesz złe kwoty lub urząd uzna, że nie masz prawa do ulg, które odliczyłeś, nie dostaniesz zwrotu albo dostaniesz go w niższej wysokości. Wtedy urząd wyśle ci decyzję z wyjaśnieniem, a ty będziesz mógł złożyć korektę lub odwołanie.
Po czwarte, przekroczenie progu 30 tysięcy złotych. Nawet o złotówkę. Jeśli twoje roczne dochody wyniosły 30 001 złotych, kwota wolna się nie stosuje i musisz zapłacić podatek. Wtedy zwrotu nie będzie, a może się nawet okazać, że masz dopłatę.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś emerytem i twoja miesięczna emerytura nie przekracza około 2200-2300 złotych netto, masz szansę na zwrot podatku. Sprawdź dokładnie swoje PIT-11A, które ZUS wyśle ci w styczniu lub lutym. Ten dokument zawiera podsumowanie twoich rocznych dochodów i pobranych zaliczek.
Od 15 lutego 2025 zaloguj się do systemu Twój e-PIT. Jeśli nie masz Profilu Zaufanego, załóż go już teraz – oszczędzisz czas. Sprawdź przygotowaną przez urząd deklarację. Jeśli wszystko się zgadza, zaakceptuj ją. Podaj numer swojego konta bankowego – unikniesz kosztów przekazu pocztowego.
Jeśli korzystasz z ulg – rehabilitacyjnej, internetowej, na darowizny – dopisz je do zeznania. Zwiększy to kwotę zwrotu. Upewnij się, że masz dokumenty potwierdzające wydatki, gdyby urząd zażądał ich okazania.
Jeśli jesteś w związku małżeńskim, sprawdź symulację wspólnego rozliczenia. Może się okazać, że razem z małżonkiem dostaniecie znacznie więcej niż osobno. System automatycznie wyliczy obie opcje – wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk.
Jeśli masz zadłużenie wobec państwa lub toczy się przeciwko tobie egzekucja komornicza, pamiętaj, że zwrot może nie trafić na twoje konto. W takiej sytuacji warto najpierw spłacić długi lub dogadać się z komornikiem, zanim złożysz PIT.
Nie czekaj do końca kwietnia. Im wcześniej złożysz zeznanie, tym szybciej dostaniesz zwrot. Osoby, które złożą PIT w lutym, mogą mieć pieniądze na koncie już w marcu. Ci, którzy zwlekają do końca kwietnia, będą czekać do czerwca lub lipca.
Zwrot podatku to realne pieniądze, często kilkaset złotych. Dla wielu seniorów to dodatkowy miesiąc zakupów, leki na kilka miesięcy czy opłacenie rachunków. Nie trać tej szansy. Sprawdź swój PIT, złóż zeznanie i odbierz pieniądze, które ci się należą.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.